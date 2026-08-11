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Инфографика: 40 самых ценных продовольственных товаров в мире
Продовольственные товары ежегодно обеспечивают сельскому хозяйству триллионы долларов производственной стоимости. В этот огромный рынок входят самые разные категории — от основных зерновых культур и продукции животноводства до фруктов, овощей, кофе и какао.
На этой инфографике представлены 40 продовольственных товаров, ранжированных по валовой стоимости производства в 2024 году. Данные основаны на информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Совокупная стоимость продукции, вошедшей в рейтинг, составила около 4,3 триллиона долларов.
С показателем 379 миллиардов долларов молоко лишь немного опережает рис (362 миллиарда долларов) и свинину (355 миллиардов долларов), занимая первое место в рейтинге. Разница между тремя лидерами составляет всего 24 миллиарда долларов.
Столь высокая позиция молока отражает колоссальные масштабы мирового производства молочной продукции. В 2024 году оно достигло 985 миллионов тонн, причем на крупный рогатый скот пришлось 81% этого объема. Еще одним важным источником молока остаются буйволы, особенно в странах Азии.
Свинина, говядина, курятина, баранина и козлятина в совокупности обеспечивают около 1,02 триллионов долларов производственной стоимости.
Одна только свинина занимает третье место в общем рейтинге с показателем 355 миллиардов долларов. За ней следуют говядина (306 миллиардов долларов) и курятина (264 миллиарда долларов).
В 2024 году мировое производство мяса достигло 374 миллиарда тонн, увеличившись на семь миллионов тонн по сравнению с предыдущим годом.
В дальнейшем производство продукции животноводства, по прогнозам, будет расти быстрее растениеводства. К 2035 году его объем может увеличиться на 15% — во многом благодаря росту доходов населения в странах со средним уровнем дохода, где рацион постепенно смещается в сторону продуктов животного происхождения.
Помидоры — единственный представитель плодоовощной продукции, вошедший в первую десятку рейтинга. Их производственная стоимость оценивается в 136 миллиардов долларов. Однако в совокупности представленные в рейтинге фрукты и овощи обеспечивают более 1,2 триллионов долларов.
Внутри этой категории второе место занимают картофель (122 миллиарда долларов), далее следуют яблоки (112 миллиардов долларов), виноград (97 миллиардов долларов) и батат (89 миллиардов долларов).
В отличие от мяса и зерновых, масштаб плодоовощного сектора формируется благодаря гораздо более широкому набору сельскохозяйственных культур, распределенных по всему рейтингу.
Помимо крупнейших сельскохозяйственных культур и продуктов, мировой аграрный рынок включает целый ряд менее очевидных товаров, ежегодная производственная стоимость которых исчисляется десятками миллиардов долларов.
Грибы занимают 22-е место с показателем 61 миллиард долларов, опережая бананы (52 миллиарда долларов). Арбузы обеспечивают около 53 миллиардов долларов, а маниок и перец чили также преодолевают отметку в 50 миллиардов долларов.
Этот рейтинг показывает, что производственная стоимость продукта далеко не всегда соответствует тому, насколько важным его считают с экономической точки зрения. Такие товары, как грибы, арбузы, маниок и перец чили, ежегодно создают стоимость свыше 50 миллиардов долларов каждый, демонстрируя масштабы производства продуктов, которые обычно получают гораздо меньше внимания, чем пшеница, рис или кукуруза.
В совокупности эти данные наглядно показывают, насколько разнообразна мировая сельскохозяйственная экономика. Ее стоимость далеко выходит за пределы нескольких основных культур, которые традиционно доминируют в международной торговле и обсуждениях вопросов продовольственной безопасности.
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