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В Арктике +32 °C: регион нагревается быстрее остальной планеты
Исследователи по всему миру говорят, что планета нагревается. В 2026 году многие страны уже обновили свои температурные рекорды. Экстремальные температуры зафиксировали и в российской Арктике.
Метеостанция Оленек расположена в одноименном селе в российской Арктической зоне. В конце июля — начале августа 2026 года температура воздуха там стабильно достигала 30 градусов Цельсия. 1 августа там зафиксировали 32,7 градуса Цельсия, что примерно на 10 градусов выше климатической нормы. Правда, этот показатель не стал историческим максимумом. Там до сих пор держится рекорд июля 1936 года — 35,7 градуса.
Метеорологическая станция Шелагонцы находится чуть южнее полярного круга. 1 августа 2026 года на станции зафиксировали рекорд для августа — 33,9 градуса Цельсия. Это выше нормы на 9,3 градуса. Однако 15 июля 2011 года температура на станции достигла 35,5 градуса. В этом году этот показатель побить пока не удалось.
Метеоролог Алан Джерард отметил, что Арктика нагревается быстрее, чем остальная планета. Арктические льды тают, из-за чего регион отражает меньше солнечного света, а океан поглощает больше тепла. В итоге теряется еще больше морского льда. По оценкам климатологов, регион нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть мира.
Джерард считает, что рост температур в ближайшее время может продолжиться из-за надвигающегося Эль-Ниньо. При этом метеоролог прогнозирует, что 2027 год может принести еще большую жару.
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Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
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