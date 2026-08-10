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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 августа, 12:40
Рейтинг: +291
Посты: 1018

В Арктике +32 °C: регион нагревается быстрее остальной планеты

Исследователи по всему миру говорят, что планета нагревается. В 2026 году многие страны уже обновили свои температурные рекорды. Экстремальные температуры зафиксировали и в российской Арктике.

Сообщество
# Арктика
# жара
# климат
# погода
Аэропорт Оленек / © Аэропорты Севера
Аэропорт Оленек / © Аэропорты Севера

Метеостанция Оленек расположена в одноименном селе в российской Арктической зоне. В конце июля — начале августа 2026 года температура воздуха там стабильно достигала 30 градусов Цельсия. 1 августа там зафиксировали 32,7 градуса Цельсия, что примерно на 10 градусов выше климатической нормы. Правда, этот показатель не стал историческим максимумом. Там до сих пор держится рекорд июля 1936 года — 35,7 градуса. 

Метеорологическая станция Шелагонцы находится чуть южнее полярного круга. 1 августа 2026 года на станции зафиксировали рекорд для августа — 33,9 градуса Цельсия. Это выше нормы на 9,3 градуса. Однако 15 июля 2011 года температура на станции достигла 35,5 градуса. В этом году этот показатель побить пока не удалось. 

Метеоролог Алан Джерард отметил, что Арктика нагревается быстрее, чем остальная планета. Арктические льды тают, из-за чего регион отражает меньше солнечного света, а океан поглощает больше тепла. В итоге теряется еще больше морского льда. По оценкам климатологов, регион нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть мира. 

Джерард считает, что рост температур в ближайшее время может продолжиться из-за надвигающегося Эль-Ниньо. При этом метеоролог прогнозирует, что 2027 год может принести еще большую жару.

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Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Станислав По
Станислав По
3 минуты назад
Это все из-за запада мечущегося в нацистском угаре
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Гена Пастухов
Гена Пастухов
11 часов назад
А почему, если не секрет, вроде русскоязычная статья и про русскую Арктику, но написана сначала на английском и потом переведена на русский?
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