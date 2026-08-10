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«Дом на краю света» почти готов: опубликованы первые фото новой антарктической станции Арцтовского
Архитектурное бюро Kuryłowicz + Architects опубликовало фотографии почти завершенной антарктической научно-исследовательской станции Арцтовского на острове Кинг-Джордж.
Трехлучевая станция сейчас находится на этапе строительства. Ее основой стала сборная конструкция из клееной древесины, облицованная утепленными панелями золотистого цвета.
Архитекторы Kuryłowicz + Architects задумали станцию как настоящий дом вдали от дома для 28 исследователей, работающих на польской научной базе.
Станция — это не просто лаборатория, а временный дом для людей, работающих в одной из самых суровых природных сред на Земле. Центральное общее пространство, натуральные материалы и зоны для общения должны поддерживать не только научную работу, но и физическое и психологическое благополучие жителей. Это теплый дом, защищенный интеллектуальной внешней оболочкой, которая позволяет людям жить и работать в гармонии с Антарктидой.
В центре станции Арцтовского разместится общее пространство — просторный зал с двойной высотой потолка и верхним естественным освещением. Здесь также будут библиотека, тренажерный зал и сауна. По словам архитекторов, именно особое внимание к комфорту отличает этот проект от большинства антарктических исследовательских баз.
Исследовательский комплекс построен из элементов массивной древесины, установленных на стальных опорах, которые приподнимают здание над поверхностью земли. Снаружи конструкцию полностью закрывает металлическая оболочка золотистого цвета с мощным теплоизоляционным слоем. Весь комплекс спроектирован таким образом, чтобы доставить его в Антарктиду в 113 транспортных контейнерах и собрать всего за трехмесячный строительный сезон.
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