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Андрей Привалов
Андрей Привалов
11 августа, 09:15
Рейтинг: +96
Посты: 263

Мировой приоритет CATL: авиационные аккумуляторы с рекордной плотностью энергии пошли в серию

Китайская CATL сделала важный шаг к тому, чтобы пассажирские летающие автомобили стали частью повседневной жизни, решив одну из самых серьезных проблем отрасли — предотвращение распространения возгорания между элементами батареи.

Сообщество
# авиация
# аккумуляторы
# Китай
# технологии
Электрический аппарат вертикального взлета и посадки / © Getty Images
Электрический аппарат вертикального взлета и посадки / © Getty Images

Как сообщается, крупнейший в мире производитель аккумуляторов объявил об успешном прохождении его высокоэнергетической авиационной батареей жестких испытаний на устойчивость к тепловому разгону.

Компания называет разработку первой в мире авиационной батареей на основе призматических ячеек с удельной энергоемкостью 350 ватт-часов на килограмм. Этот показатель примерно на 50% выше, чем у стандартных аккумуляторов электромобилей.

Более высокая энергоемкость позволяет разместить больше энергии в том же объеме, напрямую увеличивая дальность полета или пробег транспортного средства на одном заряде.

Чтобы подвергнуть батарейный блок испытанию в экстремальных условиях, специалисты CATL намеренно вызвали отказ сразу двух соседних ячеек в различных критически важных зонах — в том числе в плотно заполненной центральной части и по внешним углам.

Несмотря на сценарий двойного возгорания, батарейная конструкция смогла локализовать выделившееся тепло и не допустила распространения огня на соседние элементы. Испытания продемонстрировали высокую эффективность структурной изоляции ячеек друг от друга.

Весь процесс производства, проверки и испытаний проходил под контролем специально назначенных представителей Управления гражданской авиации Китая (CAAC). Такое участие авиационного регулятора потенциально может упростить последующую сертификацию летной годности электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Тепловой разгон возникает, когда неисправная ячейка аккумулятора начинает перегреваться и запускает цепную реакцию, способную охватить весь батарейный блок. В пассажирской авиации, где ограничения по массе не позволяют использовать тяжелую защиту, а аварийная посадка значительно сложнее, чем остановка автомобиля на обочине, предотвращение такого каскадного возгорания является одним из ключевых условий коммерческой эксплуатации.

Китай активно развивает так называемую «экономику малых высот», стремясь занять лидирующие позиции на мировом рынке коммерческих eVTOL. Действующие правила позволяют выполнять пассажирские полеты на высотах до 1000 метров, и отрасль стремительно набирает обороты. По прогнозу консалтинговой компании CCID Consulting, семь крупных производителей начнут поставки своей продукции еще до конца года.

CATL подтвердила, что новая система готова к серийному производству. По словам компании, современные производственные линии автоматизированы на 95% и используют тысячи контрольных точек, обеспечивающих строгий контроль качества на всех этапах выпуска продукции.

Впервые новая батарея будет использоваться на пассажирских eVTOL, которые производит базирующаяся в Шанхае компания AutoFlight, в которую CATL ранее инвестировала значительные средства.

Компании уже сотрудничали при создании плавучего вертипорта, призванного сформировать сеть морских и воздушных транспортных маршрутов. Вертипорт представляет собой специальное судно, объединяющее площадки для взлета и посадки с системой накопления солнечной энергии.

В компании также подчеркнули, что намерены совместно с партнерами и профильными исследовательскими организациями продолжать решать сложные технические задачи и создавать безопасные и надежные продукты для производителей и пользователей беспилотных летательных аппаратов.

Выход CATL на рынок авиационных аккумуляторов укрепляет позиции компании, которая постепенно расширяет сферу деятельности за пределы наземного электротранспорта, переходя также к решениям для морского и воздушного транспорта.

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Комментарии

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китай как всегда живет на 30 лет вперед - вертипорты и прочие летающие автомобили
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