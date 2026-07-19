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Гигантские медузы заполонили побережье Новой Англии

Жители Новой Англии (США) столкнулись с массовым наплывом медуз «львиная грива» (Cyanea capillata), также известных как волосистая цианея. В некоторых случаях власти даже ограничивали купание на пляжах.

Медуза на общественном пляже в Линкольнвилле, штат Мэн / © Christopher Mir, Bangor Daily News

Гигантские медузы заполонили атлантическое побережье региона. Сами по себе медузы на этом побережье не редкость, но очевидцев и специалистов удивило их количество. По словам экспертов, это самое большое нашествие медуз с 2020 года.

Сильнее всего от наплыва «львиных грив» пострадал штат Массачусетс. Огромное количество медуз заметили у берегов Нантакета и Кейп-Кода. Встречались медузы и в других штатах Новой Англии.

Медуза «львиная грива» / © Daily Mail

После случаев ожогов муниципалитеты выпустили предупреждения для жителей и посетителей пляжей. На одном из пляжей Южного Бостона (Массачусетс) власти рекомендовали жителям не заходить в воду. На другом — ограничили купание несовершеннолетних, а взрослым разрешили заходить в воду «на свой страх и риск».

Медуза «львиная грива» / © Tlumacki / The Boston Globe / Getty Images

Увеличение числа медуз может быть связано с океаническими течениями и приливами. Также эксперты отмечают, что к этому могло привести потепление воды.

© New York Post

«Львиная грива» — одна из самых крупных медуз в мире. У самой большой измеренной медузы длина щупальцев достигала 36,5 метра, а диаметр купола — 2,3 метра. Контакт с щупальцами этой медузы крайне редко приводит к смерти, однако неприятные ощущения все равно гарантированы — ожоги, недомогание, а в некоторых случаях аллергическая реакция. Щупальцы остаются опасными даже после смерти медузы.