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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
19 июля, 08:00
Рейтинг: +971
Посты: 2064

Крупнейшие операторы мобильной связи в мире

Десять крупнейших операторов мобильной связи обслуживают примерно 3,8 миллиарда абонентов, что составляет примерно 43% от 8,8 миллиарда активных мобильных подключений по всему миру. 

Сообщество
# мир
# Рейтинги
# связь
# смартфоны
# телефоны
China Mobile — крупнейший оператор мобильной связи в мире / © Getty Images
China Mobile — крупнейший оператор мобильной связи в мире / © Getty Images

China Mobile во втором квартале 2024 года первой в мире преодолела отметку в один миллиард абонентов и продолжает уверенно удерживать лидерство. Reliance Jio, которой до сентября 2016 года вообще не существовало, сегодня занимает второе место в мире, наглядно демонстрируя, насколько быстро меняется телекоммуникационный рынок.

В то же время Vodafone Group, которая долгие годы считалась вторым по величине оператором планеты, с 2019 года продала или реорганизовала свои активы в Индии, Италии, Испании и Австралии и теперь находится далеко за пределами первой пятерки.

Ниже представлены крупнейшие мировые операторы мобильной связи, актуальные данные по числу их абонентов, а также обзор ключевых изменений, произошедших после последней серьезной перестановки в отрасли.

China Mobile

На долю China Mobile приходится около 19% всех мобильных подключений в мире.

Компания была выделена из состава первоначальной China Telecom в 1999 году и разместила акции на фондовых биржах Гонконга и Нью-Йорка, однако контрольный пакет по-прежнему принадлежит китайскому государству.

Темпы роста заметно замедлились по мере насыщения рынка Китая. Для достижения отметки в 800 миллионов абонентов компании потребовалось до конца 2014 года, а следующие 200 миллионов удалось привлечь лишь почти за десять последующих лет.

К концу 2025 года число пользователей сети 5G достигло 599 миллионов человек — это крупнейшая 5G-сеть в мире.

Reliance Jio

Reliance Jio начала коммерческое предоставление услуг 4G по всей Индии в сентябре 2016 года, предложив крайне агрессивную ценовую политику и большие пакеты мобильного интернета. Это фактически полностью изменило структуру индийского рынка мобильной связи.

К середине 2025 года число абонентов компании достигло 481,8 миллиона, что позволило ей занять второе место в мире и стать крупнейшим оператором за пределами Китая.

Jio входит в состав промышленного холдинга Reliance Industries, основанного Дхирубхаем Амбани и ныне возглавляемого его сыном Мукешем Амбани.

China Telecom

China Telecom, из которой в 1999 году была выделена China Mobile, занимает третье место в мире с 422,67 миллионов мобильных абонентов.

Как и China Mobile с China Unicom, компания является государственным предприятием со штаб-квартирой в Пекине. Ее акции торговались на биржах Гонконга и Нью-Йорка (до 2021 года).

Исторически China Telecom доминировала на рынке фиксированной связи Китая и лишь позже активно вышла в сегмент мобильной связи. В период внедрения сетей пятого поколения ее мобильный бизнес продолжил устойчивый рост, а число пользователей смартфонов с поддержкой 5G превысило 350 миллионов.

Bharti Airtel

Индийская Bharti Airtel, штаб-квартира которой расположена в комплексе Bharti Crescent в Нью-Дели, в прошлом году занимала четвертое место в мире, обслуживая 395,15 миллионов абонентов в Индии, Шри-Ланке и еще 14 странах Африки.

Компания основана Сунилом Бхарти Митталом в 1995 году под названием Bharti Telecom, а бренд Airtel появился в том же году после запуска мобильной связи в Дели.

Африканские активы управляются через компанию Airtel Africa, акции которой с 2019 года обращаются на Лондонской фондовой бирже. На них приходится около трети всех абонентов группы.

China Unicom

Третий государственный оператор Китая — China Unicom — в прошлом году занимал пятое место в мире с 339,3 миллионами абонентов.

Компания была основана в 1994 году для создания конкуренции государственной монополии China Telecom и остается самым небольшим из трех китайских операторов по доле мобильного рынка.

В 2019 году China Unicom и China Telecom объединили инфраструктуру мобильной и фиксированной связи для строительства сети 5G, совместно развивая ее прежде всего в сельских районах Китая, что позволило существенно снизить расходы.

Крупнейшие международные телекоммуникационные компании

América Móvil, штаб-квартира которой находится в Мехико и которая контролируется семьей мексиканского миллиардера Карлоса Слима, в прошлом году обслуживала около 323 миллионов мобильных абонентов. Основу бизнеса составляют оператор Telcel в Мексике и бренд Claro, работающий практически по всей Латинской Америке.

Испанская Telefónica, базирующаяся в Мадриде, обслуживала около 300 миллионов пользователей в Испании, Бразилии (под брендом Vivo), Германии, Великобритании и других странах. Однако компания постепенно избавляется от непрофильных активов, поэтому ее абонентская база сокращается.

Французская Orange, до 2013 года известная как France Télécom, обслуживала 253 миллиона абонентов во Франции, Испании, Бельгии, Польше, а также более чем в двадцати странах Африки и Ближнего Востока через дочернюю компанию Orange Middle East and Africa.

Южноафриканская MTN Group, штаб-квартира которой находится в Йоханнесбурге, обслуживала около 290 миллионов пользователей в 21 стране Африки, включая крупнейшие рынки Нигерии и ЮАР. Это крупнейший оператор континента и восьмой по величине в мире.

Сегодня число мобильных подключений в мире уже приблизилось к численности взрослого населения планеты, поэтому дальнейший рост операторов обеспечивается не привлечением новых пользователей, а переводом существующих клиентов на сети 5G и более дорогие тарифные планы. Именно компании, которые наиболее активно инвестировали в развитие сетей пятого поколения — China Mobile и Reliance Jio, — имеют наилучшие перспективы для дальнейшего роста.

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