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В Индии начал работу первый водородный поезд

Теперь поезда на водородном топливе есть у Индии. 17 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил первый такой поезд.

Первый водородный поезд в Индии / © Bhawika Chhabra, Reuters

Водородный поезд из 10 вагонов сможет перевозить до 2600 пассажиров. Поезд будет курсировать между городами Джинд и Сонепат штата Харьяна, который граничит со столичным округом Дели. Планируется два рейса в день.

Максимальная скорость достигает 75 километров в час. Поезд оснастили водородной силовой установкой на топливных элементах мощностью 1200 киловатт.

В заявлении правительства отмечается, что проект объединяет технологию водородной силовой установки с инфраструктурой, предназначенной для хранения водорода, а также заправки и обслуживания поезда.

Ашвини Вайшнав – Министр путей сообщения Республики Индия / © Bhawika Chhabra, Reuters

Во время работы водородных поездов в качестве побочных продуктов образуются только тепло и водяной пар. Эта технология считается более экологичной альтернативой традиционным дизельным локомотивам. Поезд спроектировали, разработали и произвели в Индии.

Первый водородный поезд в Индии / © Bhawika Chhabra, Reuters

Сейчас в мире не так много стран, использующих такие поезда. Индия присоединилась к Германии, Японии, Китаю и Соединенным Штатам.