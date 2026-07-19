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В Индии начал работу первый водородный поезд
Теперь поезда на водородном топливе есть у Индии. 17 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил первый такой поезд.
Водородный поезд из 10 вагонов сможет перевозить до 2600 пассажиров. Поезд будет курсировать между городами Джинд и Сонепат штата Харьяна, который граничит со столичным округом Дели. Планируется два рейса в день.
Максимальная скорость достигает 75 километров в час. Поезд оснастили водородной силовой установкой на топливных элементах мощностью 1200 киловатт.
В заявлении правительства отмечается, что проект объединяет технологию водородной силовой установки с инфраструктурой, предназначенной для хранения водорода, а также заправки и обслуживания поезда.
Во время работы водородных поездов в качестве побочных продуктов образуются только тепло и водяной пар. Эта технология считается более экологичной альтернативой традиционным дизельным локомотивам. Поезд спроектировали, разработали и произвели в Индии.
Сейчас в мире не так много стран, использующих такие поезда. Индия присоединилась к Германии, Японии, Китаю и Соединенным Штатам.
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