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18 июля, 11:02
Игорь Байдов
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Дочери фараонов могли быть воительницами

❋ 3.9

Авторы нового исследования повторно изучили останки шести представителей египетской царской семьи, которые жили примерно четыре тысячи лет назад, и благодаря современным методам анализа получили сведения об этих людях, недоступные ученым прошлого.

Археология
# Древний Египет
# египет
# кинжал
# лук
# оружие
# стрелы
# фараоны
кинжал
Кинжал, который нашли в погребальной камере принцессы Иты / © Sameh Abdel Mohsen

В конце XIX века на западном берегу Нила французский археолог Жак де Морган вместе с коллегами раскопал царский некрополь с пирамидами и погребальными сооружениями Дахшур, относящийся к эпохам Древнего и Среднего царства. Во время археологических работ ученые обнаружили нетронутые погребальные камеры с останками царя Хора I и дочерей фараона Аменемхета II — принцесс Иты, Хенмет, Итауэрет, Сатхатхормерит, — а также еще одной женщины, которую современные исследователи с высокой вероятностью связывают с принцессой Нуб-Хотеп. Все эти люди жили во времена Среднего царства, между 1850 и 1700 годами до нашей эры. 

В галереях принцесс археологи нашли украшения и некоторые виды оружия, включая луки, стрелы и кинжалы, инкрустированные золотом и лазуритом. На протяжении долгого времени в научном мире шли ожесточенные дискуссии вокруг этих предметов. 

Многие исследователи склонялись ко мнению, что оружие имело символическое значение, служило символом высокого статуса умерших и не обязательно отражало реальные навыки женщин. Считалось, что при жизни дочери фараона им не пользовались, так как, полагали ученые, принцессы не участвовали в занятиях, требующих серьезной физической подготовки, и вели малоподвижный образ жизни. 

В 2020 году, во время ревизии музейных коллекций в Египетском музее Каира, исследователи вновь обнаружили останки шестерых людей, которые ранее считались утерянными. Пять из них принадлежали женщинам. Интересно, что некоторые кости были завернуты в газеты XIX века, на которых сохранились надписи, сделанные рукой археологов экспедиции де Моргана. Это помогло связать останки с конкретными захоронениями царской семьи, обнаруженными экспедицией де Моргана в Дашуре. 

Международная команда египтологов и биоархеологов под руководством Зейнаба Хашеша (Zeinab Hashesh) из Университета Бени-Суэйф в Египте проанализировала кости представителей династии, чтобы получить сведения об особенностях образа жизни этих людей. Ученые применили современные методы физической антропологии, рентгенографию и Фурье-спектроскопию, которые помогли установить пол, возраст, рост, прижизненные травмы, особенности скелета, признаки родства между людьми.

Пометки археологов
Пометки археологов XIX века, сохранившиеся на костях и страницах газет / © Zeinab Hashesh

Особое внимание исследователи уделили изменениям анатомических участков, где сухожилия, связки и суставные капсулы соединяются с костью (энтезисы). Они играют роль «биологических амортизаторов», рассеивая механическое напряжение при передаче мышечных усилий на скелет. Такие особенности формируются постепенно под воздействием многолетних повторяющихся нагрузок и позволяют судить о привычных движениях человека. 

Наиболее выраженные изменения энтезисов обнаружили у принцессы Иты, которая умерла в возрасте от 28 до 34 лет. На костях верхних конечностей выявили признаки, характерные для регулярных нагрузок на мышцы кисти и предплечья, которые могут быть связаны с использованием холодного оружия, например кинжала. 

У Нуб-Хотеп и Итауэрет нашли другие изменения. Особенности костей их верхних конечностей соответствуют многократным движениям, возникающим при натягивании тетивы и удержании лука. У Нуб-Хотеп, кроме того, слегка изогнута вторая пястная кость правой кисти. В совокупности эти «трансформации» хорошо согласуются с длительными тренировками в стрельбе из лука. 

стрелы
Стрелы, которые нашли в погребальной камере принцессы Нуб-Хотеп / © Eman Shawky

Исследователи предположили, что дочери фараонов начинали осваивать стрельбу из лука и боевые навыки еще в детстве. Такая подготовка требовала многолетних тренировок. Разовые занятия не смогли бы настолько сильно изменить строение костей. По мнению авторов научной работы, египетские принцессы, вероятно, не были исключительно «парадными» фигурами — скорее всего, они вели активный образ жизни.

Хашеш и его коллеги открыли и другую сторону жизни египетской знати. На костях стопы и ребрах Итауэрет есть следы заживших переломов. Вероятно, дочь Аменемхета II получила их во время падения или сильного удара. Заживление без признаков инфекции указало на высокий уровень медицинской помощи, доступной царской семье. 

Впрочем, не все специалисты согласны с выводами команды Хашеша. Некоторые антропологи пояснили, что похожие изменения костей могут возникать не только при обращении с оружием. Их способны вызвать и другие занятия, требующие постоянной нагрузки на руки и кисти. В качестве примера ученые привели работу с сельскохозяйственными инструментами или длительные упражнения, задействующие одни и те же группы мышц. 

кости
Кости принцесс: (A) Иты, (B) Хенмет, (C) Итауэрет, (D) Сатхатхормерит / © Zeinab Hashesh

По этой причине оружие, найденное рядом с останками принцесс, окончательно не доказывает, что женщины пользовались им в бою. С другой стороны, сочетание погребального инвентаря и характерных изменений костей заметно усиливает эту версию. Если авторы будущих исследований подтвердят выводы команды Хашеша, представления о роли женщин в царской семье Древнего Египта могут существенно измениться. 

Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
605 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# Древний Египет
# египет
# кинжал
# лук
# оружие
# стрелы
# фараоны
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