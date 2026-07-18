Дочери фараонов могли быть воительницами
Авторы нового исследования повторно изучили останки шести представителей египетской царской семьи, которые жили примерно четыре тысячи лет назад, и благодаря современным методам анализа получили сведения об этих людях, недоступные ученым прошлого.
В конце XIX века на западном берегу Нила французский археолог Жак де Морган вместе с коллегами раскопал царский некрополь с пирамидами и погребальными сооружениями Дахшур, относящийся к эпохам Древнего и Среднего царства. Во время археологических работ ученые обнаружили нетронутые погребальные камеры с останками царя Хора I и дочерей фараона Аменемхета II — принцесс Иты, Хенмет, Итауэрет, Сатхатхормерит, — а также еще одной женщины, которую современные исследователи с высокой вероятностью связывают с принцессой Нуб-Хотеп. Все эти люди жили во времена Среднего царства, между 1850 и 1700 годами до нашей эры.
В галереях принцесс археологи нашли украшения и некоторые виды оружия, включая луки, стрелы и кинжалы, инкрустированные золотом и лазуритом. На протяжении долгого времени в научном мире шли ожесточенные дискуссии вокруг этих предметов.
Многие исследователи склонялись ко мнению, что оружие имело символическое значение, служило символом высокого статуса умерших и не обязательно отражало реальные навыки женщин. Считалось, что при жизни дочери фараона им не пользовались, так как, полагали ученые, принцессы не участвовали в занятиях, требующих серьезной физической подготовки, и вели малоподвижный образ жизни.
В 2020 году, во время ревизии музейных коллекций в Египетском музее Каира, исследователи вновь обнаружили останки шестерых людей, которые ранее считались утерянными. Пять из них принадлежали женщинам. Интересно, что некоторые кости были завернуты в газеты XIX века, на которых сохранились надписи, сделанные рукой археологов экспедиции де Моргана. Это помогло связать останки с конкретными захоронениями царской семьи, обнаруженными экспедицией де Моргана в Дашуре.
Международная команда египтологов и биоархеологов под руководством Зейнаба Хашеша (Zeinab Hashesh) из Университета Бени-Суэйф в Египте проанализировала кости представителей династии, чтобы получить сведения об особенностях образа жизни этих людей. Ученые применили современные методы физической антропологии, рентгенографию и Фурье-спектроскопию, которые помогли установить пол, возраст, рост, прижизненные травмы, особенности скелета, признаки родства между людьми.
Особое внимание исследователи уделили изменениям анатомических участков, где сухожилия, связки и суставные капсулы соединяются с костью (энтезисы). Они играют роль «биологических амортизаторов», рассеивая механическое напряжение при передаче мышечных усилий на скелет. Такие особенности формируются постепенно под воздействием многолетних повторяющихся нагрузок и позволяют судить о привычных движениях человека.
Наиболее выраженные изменения энтезисов обнаружили у принцессы Иты, которая умерла в возрасте от 28 до 34 лет. На костях верхних конечностей выявили признаки, характерные для регулярных нагрузок на мышцы кисти и предплечья, которые могут быть связаны с использованием холодного оружия, например кинжала.
У Нуб-Хотеп и Итауэрет нашли другие изменения. Особенности костей их верхних конечностей соответствуют многократным движениям, возникающим при натягивании тетивы и удержании лука. У Нуб-Хотеп, кроме того, слегка изогнута вторая пястная кость правой кисти. В совокупности эти «трансформации» хорошо согласуются с длительными тренировками в стрельбе из лука.
Исследователи предположили, что дочери фараонов начинали осваивать стрельбу из лука и боевые навыки еще в детстве. Такая подготовка требовала многолетних тренировок. Разовые занятия не смогли бы настолько сильно изменить строение костей. По мнению авторов научной работы, египетские принцессы, вероятно, не были исключительно «парадными» фигурами — скорее всего, они вели активный образ жизни.
Хашеш и его коллеги открыли и другую сторону жизни египетской знати. На костях стопы и ребрах Итауэрет есть следы заживших переломов. Вероятно, дочь Аменемхета II получила их во время падения или сильного удара. Заживление без признаков инфекции указало на высокий уровень медицинской помощи, доступной царской семье.
Впрочем, не все специалисты согласны с выводами команды Хашеша. Некоторые антропологи пояснили, что похожие изменения костей могут возникать не только при обращении с оружием. Их способны вызвать и другие занятия, требующие постоянной нагрузки на руки и кисти. В качестве примера ученые привели работу с сельскохозяйственными инструментами или длительные упражнения, задействующие одни и те же группы мышц.
По этой причине оружие, найденное рядом с останками принцесс, окончательно не доказывает, что женщины пользовались им в бою. С другой стороны, сочетание погребального инвентаря и характерных изменений костей заметно усиливает эту версию. Если авторы будущих исследований подтвердят выводы команды Хашеша, представления о роли женщин в царской семье Древнего Египта могут существенно измениться.
Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.
Большой коллектив ученых из Специальной астрофизической обсерватории РАН (п. Нижний Архыз), Астрокосмического центра ФИАН, Крымской астрофизической обсерватории РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и МФТИ с коллегами впервые провел комплексный многоволновой анализ переменности блазара Тон 599 за период с 1983 по 2025 год и обнаружил в этих данных скрытый ритм, указывающий на работу двух взаимосвязанных механизмов.
Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Марта, 2020
Вакцинация и аутизм: есть ли связь?
28 Апреля, 2014
Бесполезные рудименты человеческого тела
11 Марта, 2022
Угроза нависла над международной наукой
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии