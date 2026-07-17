  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 июля, 17:59
Марк Чернов
22

Врачи обнаружили связь между поеданием острого перца и опухолями пищевода

❋ 5.0

Популярная острая специя, которую многие добавляют в еду каждый день, может пагубно сказываться на здоровье. Масштабный анализ медицинских данных показал, что у любителей экстремально острой пищи риск развития рака пищевода возрастает почти в три раза.

Медицина
# метаанализ
# онкология
# перец чили
# питание
# рак пищевода
Исследователи выясняли, как частое употребление острого перца может влиять на риск развития опухолей пищеварительного тракта
Исследователи выясняли, как частое употребление острого перца может влиять на риск развития опухолей пищеварительного тракта / © Vyacheslav Argenberg

Международная группа ученых решила выяснить, как наличие в постоянном рационе перца чили влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта. Выводы оказались неоднозначными: в то время как связь пикантной приправы с раком желудка и кишечника не получила статистически надежных подтверждений, ситуация с пищеводом оказалась куда тревожнее. Результаты крупного метаанализа с участием более 11 тысяч человек опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition.

У участников исследований, которые употребляли больше всего острого перца, риск столкнуться с онкологическими заболеваниями пищеварительной системы в среднем был на 64% выше, чем у тех, кто избегал острой еды. Как выяснилось, сильнее всего чили бьет по пищеводу (в группе с максимальным потреблением чили вероятность развития рака именно этого органа оказалась почти в три раза выше). Наиболее выраженная статистика наблюдалась в регионах с традиционно острой кухней: в Азии, Африке и Северной Америке. В то же время в европейских странах подобной закономерности ученые не зафиксировали.

Главной причиной такой уязвимости считают капсаицин — химическое соединение, которое отвечает за остроту перца. Капсаицин активно стимулирует тепловые рецепторы организма, вызывая знакомое всем чувство жжения. Биологи предполагают, что регулярный контакт нежной слизистой оболочки пищевода с концентрированным веществом приводит к постоянному раздражению и хроническому воспалению тканей. Со временем поврежденные клетки начинают восстанавливаться с ошибками, что потенциально может запустить процесс перерождения здоровых тканей в злокачественную опухоль.

Авторы исследования зафиксировали четкую статистическую связь любви к чили и риска развития рака, но пока не могут с 100-процентной уверенностью заявить, что именно знаменитый перец — прямая причина болезни (роль могут играть сопутствующие факторы, такие как курение, употребление алкоголя или генетика). Кроме того, открытым остается главный практический вопрос: где проходит безопасная граница и несет ли умеренное потребление перца аналогичные риски для здоровья?

Этот вопрос остается дискуссионным в медицинской среде: в то время как отдельные научные работы указывали на локальные риски для пищевода, масштабные популяционные исследования показывали обратную картину. Так, по данным Американской кардиологической ассоциации, у любителей чили риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, напротив, значительно ниже.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
57 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Медицина
# метаанализ
# онкология
# перец чили
# питание
# рак пищевода
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
700
Анализы не лечим
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июл
600
Алкоголь и организм: мифы и реальность
ВСмысле
Онлайн
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Введение в TTS (Text-to-Speech)
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Город через экран смартфона
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
18 Июл
Бесплатно
Люди и космос
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Июл
500
Человеческое в технике
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Июл
500
Немыслимо: о возможностях и ограничениях нашего мышления
ВСмысле
Онлайн
Лекция
20 Июл
Бесплатно
Как кишечник управляет мозгом: еда, микробиота и ось кишечник-мозг
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 июля, 10:00
Губкинский университет

Российское масло уменьшило расход топлива и увеличило ресурс газопоршневых двигателей

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.

Губкинский университет
# двигатели
# материалы
# моторное масло
# промышленность
16 июля, 15:12
Evgenia Vavilova

Физики впервые воспроизвели в лаборатории процесс извлечения энергии из черной дыры

Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.

Физика
# Роджер Пенроуз
# Черные дыры
# электромагнитные волны
# энергия
17 июля, 11:16
Игорь Байдов

У каменистой экзопланеты в зоне обитаемости впервые подтвердили атмосферу

До сих пор астрономы открывали атмосферы преимущественно у крупных экзопланет — горячих юпитеров, субнептунов и мини-нептунов. У потенциально пригодных для жизни миров, находящихся в зоне обитаемости, наличие газовой оболочки подтвердить не получалось. Теперь это удалось сделать команде американских ученых. Они получили первые убедительные свидетельства существования атмосферы у суперземли LHS 1140 b, расположенной приблизительно в 48 световых годах от Солнца. Открытие показало, что относительно небольшие экзопланеты возле красных карликов способны долгое время сохранять газовые оболочки, несмотря на активность своих звезд.

Астрономия
# атмосфера
# вода
# зона обитаемости
# красные карлики
# суперземли
# Суперземля
# экзопланета
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Врачи обнаружили связь между поеданием острого перца и опухолями пищевода

    17 июля, 17:59

  2. Стабильность, безопасность и удовольствие от простых вещей помогли избавиться от зависимости

    17 июля, 16:12

  3. В мозге нашли цепь, запускающую питье после стресса

    17 июля, 15:43

  4. Астрофизики установили причины ритмичных вспышек блазара Тон 599

    17 июля, 15:20
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
6 минут назад
ну не котов же заводить).

Страны с самым большим количеством собак в мире

Владимир Боровских
16 минут назад
Dmitriy, Подожди чуток , скоро и тело слепят если нужно будет .

Впервые ИИ-актриса получила реальную главную роль в полнометражном фильме

Jurgen Friesen
32 минуты назад
Мысленно представляю себе того оленя, который придёт ко мне на дачу и скажет, чтобы я вместо смородины посадил малину. 🤡

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Алексей Семенов
45 минут назад
Георгий, точно кругом враги....насмотрелся соловья...там хозяин давно есть....и зовут его....и строя далеко не для простых питерцев....

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Sergey Gorovoy
53 минуты назад
через пару-тройку лет, вероятно, этих "актрис/актёров" будет пруд пруди, как и "режиссёров". нужно ли игровому кинематографу напрячься? скорее всего,

Впервые ИИ-актриса получила реальную главную роль в полнометражном фильме

Михаил Соло
2 часа назад
Вот я не пойму, чего вы все спорите, переживаете. Неужели вы думаете, что кого-то действительно заденут мнения каких-то ЮНЕСКО или наше мнение,

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Ahmad Nashirbanov
2 часа назад
Под Дубай косят

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Ahmad Nashirbanov
2 часа назад
Цель для атаки беспилотниками для наших врагов номер 1. Стоит ли делать это?

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Юрий Анатольевич
2 часа назад
Шароварные вначале отметились и пошли дальше.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Юрий Анатольевич
2 часа назад
Александр, Газпром обязался метро в Омске строить? Вообще то метро это везде в мире сверхдорогой проект, тем более в нашей стране это объект

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Имя Фамилия
2 часа назад
Эх, Любовь! Теперь я знаю, почему человеков тянет выпить после стресса! :-)

В мозге нашли цепь, запускающую питье после стресса

Юрий Анатольевич
2 часа назад
ЮНЕСКО говорят под диктовку Европы, нефиг их слушать и вообще пинком под зад

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Black Reader
2 часа назад
Александр, мне кажется бюджет Газпрома и муниципальный бюджет Омска — разные кошельки. Даже трудно представить назначение платежа в платёжке из

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Имя Фамилия
2 часа назад
Имя, Насчет "кесонки" у тюленей погуглил уже: очень интересные у них адаптационные механизмы! Но вскочил другой вопрос: а как они спасаются от

Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

Black Reader
2 часа назад
Гаджимагомед, легко же зайти на сайт открытого общества и почитать отчёты для акционеров. Или начальник запретил читать и сказал публиковать

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Имя Фамилия
2 часа назад
Николай, Я с учеными никогда и не спорю. А вот научпопные переводчики-адаптаторы зачастую перевирают смысл исходной статьи, а заголовки так и вовсе

Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

Евгений Маркеевич
2 часа назад
ЮНЕСКО такая же проститутгчная шарага, как и вся европа! Правильно тут кто-то в комментариях написал что с небоскрёбами Питер будет в тысячу раз

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Кирпань Николай
2 часа назад
Имя, в статье сказано что тюлени слышат под водой значительно лучше, чем их предки. Наверное ученым виднее... ведь виднее же? Хотя мне тоже казалось

Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

Человек Человечный
2 часа назад
Кучка дегенератов. Вместо того, чтобы заниматься развитием...

Россия и Китай изучили способы противодействия спутниковой сети Starlink

Николай Майорский
3 часа назад
Даниил, живу в деревне, обеими руками за проект. Абориген - так будет верно. В деревне тоже нормальные люди живут, а подвывают больше из города.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Самые обсуждаемые