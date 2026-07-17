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Рейтинг стран по качеству жизни по данным опроса общественного мнения

Если бы у вас была возможность жить в любой стране мира, какую бы вы выбрали? Ответ на этот вопрос попытались дать авторы рейтинга Best Countries Index 2026, подготовленного Школой бизнеса Уортона.

Рейтинг стран по качеству жизни по данным опроса общественного мнения / © Visual Capitalist

Исследование показало, какие государства жители разных стран считают наиболее комфортными для жизни. Рейтинг основан на опросе более 15 тысяч взрослых респондентов из 33 стран, которые оценили 85 государств.

В отличие от исследований, опирающихся исключительно на экономические показатели или демографическую статистику, этот индекс отражает международное восприятие стран. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как доступность стоимости жизни, возможности трудоустройства, благоприятные условия для семей, политическая стабильность и общий уровень благополучия.

Лидирующие позиции заняли государства, сумевшие создать репутацию комфортных и безопасных мест для жизни благодаря стабильным государственным институтам, высокому уровню общественного доверия и качественным государственным услугам. В первую очередь это Швеция, Дания и Швейцария.

Примечательно, что страны Северной Европы уже много лет возглавляют и Всемирный доклад о счастье, что подтверждает: их высокая международная репутация подкрепляется реальным уровнем удовлетворенности жизнью.

Почти весь мировой топ-10 состоит из европейских стран. Единственным представителем Северной и Южной Америки в первой десятке стала Канада, занявшая третье место и ставшая самым высоко оцененным государством Западного полушария.

Другим исключением оказалась Австралия — единственная страна за пределами Европы, сумевшая войти в десятку лучших и нарушить практически полное европейское доминирование в рейтинге.