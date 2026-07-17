  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
17 июля, 08:00
Рейтинг: +150
Посты: 238

Рейтинг стран по качеству жизни по данным опроса общественного мнения

Если бы у вас была возможность жить в любой стране мира, какую бы вы выбрали? Ответ на этот вопрос попытались дать авторы рейтинга Best Countries Index 2026, подготовленного Школой бизнеса Уортона.

Сообщество
# инфографика
# мир
# опросы
# Рейтинги
# статистика
 Рейтинг стран по качеству жизни по данным опроса общественного мнения / © Visual Capitalist
 Рейтинг стран по качеству жизни по данным опроса общественного мнения / © Visual Capitalist

Исследование показало, какие государства жители разных стран считают наиболее комфортными для жизни. Рейтинг основан на опросе более 15 тысяч взрослых респондентов из 33 стран, которые оценили 85 государств.

В отличие от исследований, опирающихся исключительно на экономические показатели или демографическую статистику, этот индекс отражает международное восприятие стран. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как доступность стоимости жизни, возможности трудоустройства, благоприятные условия для семей, политическая стабильность и общий уровень благополучия.

Лидирующие позиции заняли государства, сумевшие создать репутацию комфортных и безопасных мест для жизни благодаря стабильным государственным институтам, высокому уровню общественного доверия и качественным государственным услугам. В первую очередь это Швеция, Дания и Швейцария.

Примечательно, что страны Северной Европы уже много лет возглавляют и Всемирный доклад о счастье, что подтверждает: их высокая международная репутация подкрепляется реальным уровнем удовлетворенности жизнью.

Почти весь мировой топ-10 состоит из европейских стран. Единственным представителем Северной и Южной Америки в первой десятке стала Канада, занявшая третье место и ставшая самым высоко оцененным государством Западного полушария.

Другим исключением оказалась Австралия — единственная страна за пределами Европы, сумевшая войти в десятку лучших и нарушить практически полное европейское доминирование в рейтинге.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
17 Июл
Бесплатно
Программа «Союз-Аполлон»: полет, подаривший надежду человечеству
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Июл
700
Анализы не лечим
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июл
600
Алкоголь и организм: мифы и реальность
ВСмысле
Онлайн
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Введение в TTS (Text-to-Speech)
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июл
Бесплатно
Город через экран смартфона
Политехнический музей
Москва
Экскурсия
18 Июл
Бесплатно
Люди и космос
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Июл
500
Человеческое в технике
Политехнический музей
Москва
Лекция
19 Июл
500
Немыслимо: о возможностях и ограничениях нашего мышления
ВСмысле
Онлайн
Лекция
20 Июл
Бесплатно
Как кишечник управляет мозгом: еда, микробиота и ось кишечник-мозг
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 июля, 15:12
Evgenia Vavilova

Физики впервые воспроизвели в лаборатории процесс извлечения энергии из черной дыры

Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.

Физика
# Роджер Пенроуз
# Черные дыры
# электромагнитные волны
# энергия
16 июля, 14:53
Мария Азарова

Live: 13-й запуск Starship с рабочими спутниками Starlink нового поколения

В ночь на 17 июля, в 01:45 по московскому времени, в Техасе должен состояться 13-й запуск мощнейшей ракеты в истории. Трансляция начнется за 30 минут до старта Starship.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# Starlink
# StarShip
# запуск
# Илон Маск
# спутник
# трансляция
16 июля, 09:03
Любовь С.

Эффект «закручивания» пространства-времени изучили с рекордной точностью

Ученые подтвердили один из самых необычных эффектов Общей теории относительности (ОТО): вращение Земли действительно «увлекает» за собой пространство-время. Новое измерение, выполненное с помощью спутника LARES-2, оказалось примерно в 10 раз точнее предыдущих и еще сильнее ограничило пространство для альтернативных теорий гравитации.

Астрономия
# Альберт Эйнштейн
# космологическая модель
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# пространство-время
# спутники
# физика
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые раскрыли секрет, как тюлени слышат и в воздухе, и под водой

    17 июля, 07:03

  2. В Конго нашли новый вид обезьян с оранжевыми губами — лишь пятый раз в Африке за 75 лет

    16 июля, 16:28

  3. Физики впервые воспроизвели в лаборатории процесс извлечения энергии из черной дыры

    16 июля, 15:12

  4. Live: 13-й запуск Starship с рабочими спутниками Starlink нового поколения

    16 июля, 14:53
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Виталий Цевмат
23 минуты назад
Сергей, а какого собственно ляда какая то лондонская шарага ...будет высказываться по нашим проектам...тем более если уже одна башня стоит...где одна

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Сергей Механик
29 минут назад
Вот к чему может привести чрезмерное злоупотребление макияжем. 😉

В Конго нашли новый вид обезьян с оранжевыми губами — лишь пятый раз в Африке за 75 лет

Сергей Механик
35 минут назад
Я также не вижу реального смысла в этих проектах. Кроме, конечно, рекламно-коммерческого.

ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Александр Контулайнен...
35 минут назад
shk1pper, зато бангладешские националисты ультанули, теперь могут хвастаться, что в рейтинге выше некоторых стран восточной Европы

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Лев Бонд
41 минута назад
Владислав, Серая личность, раздели 1.4млн на 224.6 млн и получишь менее 1процента. Мигранты это не корни, это родившиеся, в другой стране и приехавшие,

Карта: страны, где мигранты составляют менее 1% населения

Александр Контулайнен...
42 минуты назад
Бангладеш выше Сербии и Беларуси, ясно понятно.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Лев Бонд
43 минуты назад
Сергей, залезь в инет, по всем и всяческим данным в стране щас 224.6 млн населения, из них мигрантов порядка 1.41 млн, что всяко меньше 1 процента

Карта: страны, где мигранты составляют менее 1% населения

Teks Kosong
50 минут назад
Наблюдение за изменением показателей здоровья у разных поколений в результате современных изменений образа жизни поистине открывает глаза.

Ранние европейские земледельцы заплатили за бум рождаемости низкорослостью и худобой

Sergey Gorovoy
58 минут назад
Артур, я указал.

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Артур Мустафин
3 часа назад
Александр, а мне жалко тебя

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Артур Мустафин
3 часа назад
Autotrade222, А еще дураку должно быть понятны слова резко-континентальный климат - конденсация влаги и утренний туман

Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато Китая в цветущие пастбища

Артур Мустафин
3 часа назад
Владислав, это сильное заявление - но не верное

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Артур Мустафин
3 часа назад
Serg, в целом - согласен но есть нюанс

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Артур Мустафин
3 часа назад
Алексей, ни в каких странах собственность ничего не значит.

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Jules Pie
4 часа назад
Михаил,🤡 ну-ка расскажите,куда это мне в Мск не стоит ходить,чтобы не ограбили.хотя бы пару неблагополучных локаций таких подскажите в Москве,куда

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
4 часа назад
Андрей., я с 1992 года слушаю как надо страну поднимать, как Россия встаёт с колен, как надо бороться с коррупцией и поднимать благосостояние

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
4 часа назад
Grigorij, хеpовая медицина для всех, или только для обычных людей, а для богатых доступная и качественная?

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
4 часа назад
Дмитрий, хороший комментарий! Если гражданин ущемлен в своей стране, то ему по барабану на каком месте его страна по процветанию, военной мощи и

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
4 часа назад
Дмитрий, потому что медицины нет для обычного населения, а для населения при бабле хорошая медицина есть

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Михаил К.
4 часа назад
Мор, боевые действия на качество жизни населения никакого влияния не оказывают? По мне так это аргументация уровня "Смотрите как плохо живут на

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Самые обсуждаемые