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Андрей Привалов
Андрей Привалов
18 июля, 09:25
Рейтинг: +82
Посты: 251

Первый немецкий Eurofighter Typhoon Tranche 4 впервые поднялся в небо

Компания Airbus объявила об успешном дебютном полете первого истребителя Eurofighter Typhoon, построенного для ВВС Германии в рамках программы Quadriga. Проект предусматривает закупку 38 самолетов версии Tranche 4, которые заменят наиболее старые истребители Tranche 1, находящиеся на вооружении.

Сообщество
# Airbus
# авиация
# оружие
# самолёты
Первый немецкий Eurofighter Typhoon Tranche 4 выполнил первый полет / © Airbus
Первый немецкий Eurofighter Typhoon Tranche 4 выполнил первый полет / © Airbus

Первый немецкий Eurofighter Typhoon Tranche 4 поднялся в воздух с аэродрома предприятия Airbus в Манхинге 15 июля 2026 года. Компания рассчитывает передать этот самолет заказчику уже до конца текущего года.

О запуске проекта Quadriga немецкие военные объявили еще в ноябре 2020 года. Согласно программе, Люфтваффе получит 38 новых Eurofighter последней на тот момент модификации Tranche 4, которые придут на смену такому же количеству истребителей Tranche 1. В Airbus назвали первый полет нового самолета «важнейшим шагом вперед для европейской обороны и укрепления технологического суверенитета Европы».

Параллельно уже ведется работа над самолетами следующей модификации — Tranche 5. Их поставки запланированы на 2031–2034 годы. Эти машины заменят часть парка самолетов Tornado ECR (Electronic Combat and Reconnaissance — радиоэлектронная борьба и разведка). Остальные Tornado будут заменены специализированной версией Eurofighter EK (Elektronischer Kampf), предназначенной для подавления систем противовоздушной обороны противника (SEAD). Для этого Airbus модернизирует 15 уже находящихся на вооружении немецких Eurofighter до нового стандарта.

Как сообщило немецкое издание Hartpunkt со ссылкой на представителей Airbus, самолет, участвовавший в программе заводских приемо-сдаточных испытаний, имел бортовой номер 34+02. За штурвалом находился летчик-испытатель Airbus Штефан Ауэр.

Испытательный полет продолжался чуть более часа. За это время пилот проверил самолет практически во всем диапазоне режимов полета, оценив основные летные характеристики, работу двигателей, системы управления, гидравлики и электроснабжения. Кроме того, специалисты протестировали приборное оборудование кабины, навигационные комплексы и средства связи

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