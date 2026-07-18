Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый немецкий Eurofighter Typhoon Tranche 4 впервые поднялся в небо
Компания Airbus объявила об успешном дебютном полете первого истребителя Eurofighter Typhoon, построенного для ВВС Германии в рамках программы Quadriga. Проект предусматривает закупку 38 самолетов версии Tranche 4, которые заменят наиболее старые истребители Tranche 1, находящиеся на вооружении.
Первый немецкий Eurofighter Typhoon Tranche 4 поднялся в воздух с аэродрома предприятия Airbus в Манхинге 15 июля 2026 года. Компания рассчитывает передать этот самолет заказчику уже до конца текущего года.
О запуске проекта Quadriga немецкие военные объявили еще в ноябре 2020 года. Согласно программе, Люфтваффе получит 38 новых Eurofighter последней на тот момент модификации Tranche 4, которые придут на смену такому же количеству истребителей Tranche 1. В Airbus назвали первый полет нового самолета «важнейшим шагом вперед для европейской обороны и укрепления технологического суверенитета Европы».
Параллельно уже ведется работа над самолетами следующей модификации — Tranche 5. Их поставки запланированы на 2031–2034 годы. Эти машины заменят часть парка самолетов Tornado ECR (Electronic Combat and Reconnaissance — радиоэлектронная борьба и разведка). Остальные Tornado будут заменены специализированной версией Eurofighter EK (Elektronischer Kampf), предназначенной для подавления систем противовоздушной обороны противника (SEAD). Для этого Airbus модернизирует 15 уже находящихся на вооружении немецких Eurofighter до нового стандарта.
Как сообщило немецкое издание Hartpunkt со ссылкой на представителей Airbus, самолет, участвовавший в программе заводских приемо-сдаточных испытаний, имел бортовой номер 34+02. За штурвалом находился летчик-испытатель Airbus Штефан Ауэр.
Испытательный полет продолжался чуть более часа. За это время пилот проверил самолет практически во всем диапазоне режимов полета, оценив основные летные характеристики, работу двигателей, системы управления, гидравлики и электроснабжения. Кроме того, специалисты протестировали приборное оборудование кабины, навигационные комплексы и средства связи
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.
Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.
Большой коллектив ученых из Специальной астрофизической обсерватории РАН (п. Нижний Архыз), Астрокосмического центра ФИАН, Крымской астрофизической обсерватории РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и МФТИ с коллегами впервые провел комплексный многоволновой анализ переменности блазара Тон 599 за период с 1983 по 2025 год и обнаружил в этих данных скрытый ритм, указывающий на работу двух взаимосвязанных механизмов.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Мая, 2017
Вопросы читателей (ч. 3)
27 Декабря, 2018
Что произойдет при путешествии со скоростью света
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии