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Топ-10 крупнейших угольных шахт и разрезов мира
Уголь — это топливо, от которого человечество пытается отказаться уже не первое десятилетие, но пока без особого успеха.
Ниже представлены десять крупнейших угольных месторождений мира по объему добычи.
1. Black Thunder Mine (США)
Лидером мирового рейтинга остается разрез Black Thunder, расположенный в бассейне Пауэр-Ривер (штат Вайоминг), примерно в 87 километрах к югу от города Гиллетт.
В прошлом году предприятие, принадлежащее компании Arch Resources, добыло 62,68 миллион тонн угля, что стало лучшим показателем в мире.
На разрезе работают гигантские шагающие экскаваторы, включая легендарную машину Ursa Major — одну из крупнейших, когда-либо построенных. В часы максимальной загрузки предприятие отправляет более 20 железнодорожных составов с углем в сутки.
Здесь добывается малосернистый суббитуминозный уголь, востребованный на электростанциях благодаря относительно низким выбросам загрязняющих веществ.
2. Gevra OC Mine (Индия)
Второе место занимает крупнейший угольный разрез Индии — Gevra, расположенный в округе Корба штата Чхаттисгарх. Здесь за год добыли 60 миллионов тонн угля.
Предприятие принадлежит государственной компании Coal India через ее дочернюю структуру South Eastern Coalfields.
Разрез протянулся более чем на 10 километров и работает с 1981 года. Он получил экологическое разрешение на увеличение производительности до 70 миллионов тонн в год, что позволит ему претендовать на мировое лидерство.
3. North Antelope Rochelle Mine (США)
Еще один гигант из Вайоминга — North Antelope Rochelle, принадлежащий компании Peabody Energy. Здесь за год добыли 56,25 миллиона тонн угля.
Хотя по объему добычи предприятие занимает третье место, по разведанным запасам оно считается крупнейшей угольной шахтой мира. Разработка рассчитана как минимум до 2047 года.
4. Kusmunda OC Mine (Индия)
Четвертое место также принадлежит Индии.
Разрез Kusmunda, расположенный в том же угольном районе Корба, в прошлом году добыл 50 миллионов тонн. Месторождение разрабатывается с 1979 года и, как ожидается, будет эксплуатироваться минимум до 2036 года.
Примечательно, что два из пяти крупнейших угольных разрезов мира находятся в одном индийском округе.
5. Northern Shaanxi Mine (Китай)
Несмотря на то что Китай потребляет более половины мирового угля, в первую десятку вошел лишь один его разрез.
Крупнейшим считается Northern Shaanxi, расположенный в провинции Шэньси. Здесь за год добыли 41,34 миллиона тонн угля.
Большинство китайских запасов приходится на высококачественный антрацит и битуминозный уголь, составляющие около 94% национальных ресурсов.
6. Sangatta Mine (Индонезия)
Разрез Sangatta, расположенный в Восточном Калимантане на острове Борнео, принадлежит компании Bumi Resources.
Добыча за год составила 40,9 миллиона тонн. Разработка ведется сразу на трех участках — Prima Pinang, Melawan и Pinang North. Экспорт угля отсюда начался еще в 1992 году.
7. Belchatów Mine (Польша)
Крупнейший угольный разрез Европы — Белхатув — находится в центральной Польше.
Здесь было добыто 40,43 миллиона тонн. Разрез снабжает топливом одну из крупнейших тепловых электростанций Европы. Основным сырьем является бурый уголь (лигнит) — наиболее молодой и наименее калорийный вид угля.
Предприятие работает с 1955 года. Изначально планировалось, что добыча продолжится до 2040 года, однако под давлением экологических организаций закрытие может состояться уже к 2036 году.
8. FTB Project (Индонезия)
Разрез FTB Project в Восточном Калимантане принадлежит компании Bayan Resources. Здесь добыли 37,4 миллиона тонн.
Эксплуатация месторождения рассчитана до 2055 года. Здесь добывают как высококачественный битуминозный уголь, так и малосернистый суббитуминозный уголь, который пользуется высоким спросом на мировом рынке.
9. Tutupan Mine (Индонезия)
Разрез Tutupan в Южном Калимантане принадлежит компании Adaro Energy. В прошлом году добыча достигла 36,39 миллиона тонн.
Продукция продается под брендом Envirocoal — это суббитуминозный уголь с низким содержанием серы и золы, что делает его относительно более экологичным по сравнению с большинством аналогов.
10. Borneo Indobara Mine (Индонезия)
Замыкает десятку разрез Borneo Indobara, также расположенный в Южном Калимантане. Здесь было добыто 35,03 миллиона тонн.
Месторождение принадлежит многопрофильному холдингу Dian Swastatika Sentosa, работающему в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики, технологий и химической промышленности. Добыча будет продолжаться как минимум до 2036 года.
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