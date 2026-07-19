Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Как римляне построили акведуки, которые до сих пор снабжают города водой

По всей территории Римской империи акведуки доставляли воду через холмы, долины и горные ущелья в густонаселенные города, которые уже не могли обеспечить себя местными источниками. Эти сооружения создавались для повседневного использования, однако многие из них стали одними из самых долговечных инженерных достижений античности.

Парк дельи Акведотти — археологический общественный парк в Риме с монументальными руинами римских акведуков / © Wikimedia Commons

Акведуки транспортировали чистую воду на десятки километров, причем значительная часть каналов проходила под землей. Их создатели опирались на знания гидравлики, точные расчеты и инженерную изобретательность, используя естественный уклон местности, прочные строительные материалы и регулярное обслуживание, чтобы обеспечить непрерывное движение воды.

Некоторые римские акведуки со временем разрушились или были заброшены, однако другие оказались настолько надежными, что продолжают функционировать и сегодня. Их долговечность свидетельствует о том, насколько искусно римляне сумели превратить простую силу природы в инженерную систему, способную прослужить многие столетия.

Древнеримский акведук Понте-дель-Диабле в Таррагоне, Испания / © Wikimedia Commons

По мере роста Рима стремительно увеличивалась и потребность города в воде. Первые жители пользовались колодцами, природными источниками и дождевой водой, собиравшейся в цистерны. Однако этих запасов становилось все меньше. Дополнительную нагрузку создавали общественные бани, фонтаны, мастерские и ремесленные кварталы, которым ежедневно требовались огромные объемы воды.

Главная трудность заключалась вовсе не в отсутствии источников. В окрестностях Рима их было достаточно, но большинство находилось далеко от районов, где жили и работали люди.

Для снабжения столицы необходимо было создать систему, способную ежедневно доставлять большие объемы пресной воды без постоянного участия человека. Решением стали акведуки, по которым вода самотеком поступала из удаленных источников благодаря силе тяжести.

Принцип работы римских акведуков был удивительно прост: если правильно рассчитать маршрут, вода не нуждается в насосах. Источник всегда должен был располагаться выше конечной точки. Затем канал постепенно снижался, позволяя силе тяжести непрерывно перемещать поток вперед, но не настолько быстро, чтобы он разрушал сооружение. Именно соблюдение этого баланса было главным секретом успеха. Еще более ранние цивилизации Средиземноморья доказали, что воду можно доставлять из удаленных источников в города. Однако римляне довели эту идею до совершенства.

Если уклон был слишком крутым, поток становился чрезмерно быстрым и постепенно разрушал стены канала. Если же уклон оказывался слишком малым, вода замедлялась или вовсе застаивалась. Таким образом, акведук представлял собой не просто трубу или мост, а тщательно рассчитанную линию плавного снижения от источника до города.

Пон-дю-Гар — это старинный римский акведук недалеко от Нима, Франция / © Wikimedia Commons

Как строились римские акведуки?

Строительство начиналось задолго до того, как рабочие приступали к обработке камня или рытью траншей. Прежде всего инженеры должны были детально изучить местность между источником воды и городом. От качества этих предварительных расчетов зависело все последующее строительство: даже самый прочный канал оказался бы бесполезным, если бы вода не могла двигаться с нужной скоростью.

Первым делом выбирали надежный источник воды. Особенно ценились природные родники, обеспечивавшие постоянный приток чистой воды вдали от городской застройки.

После этого инженеры определяли, расположен ли источник достаточно высоко, чтобы вода могла поступать в город самотеком. Если перепад высот был недостаточным, использовать такой источник было невозможно. Затем землемеры исследовали весь путь между родником и будущим пунктом водоснабжения.

При этом кратчайшее расстояние далеко не всегда считалось лучшим вариантом. Прямая линия могла проходить через слишком крутые склоны, глубокие овраги или твердые скальные породы. Поэтому римские инженеры нередко выбирали более длинный маршрут, если он обеспечивал плавный и безопасный уклон.

После выбора трассы начиналась ее тщательная геодезическая съемка. Канал должен был снижаться очень постепенно, причем перепад высоты на протяжении многих километров иногда составлял всего несколько метров. Даже небольшая ошибка в расчетах могла привести к тому, что на одном участке вода начинала двигаться слишком быстро, а на другом практически останавливалась.

Для измерений использовался специальный прибор — хоробат. Он представлял собой длинную нивелирную балку с отвесами и водяным желобом, позволявшим точно определять горизонт. Кроме него применялись диоптра и различные разновидности водяных уровней. Эти инструменты помогали определить, где канал можно провести под землей, где потребуется прорубить тоннель в холме, а где необходимо возвести массивные опоры.

После завершения разметки начинались земляные работы.

Большая часть римских акведуков проходила под землей. Такое решение защищало воду от загрязнений, погодных условий и случайных повреждений. Рабочие выкапывали траншею, сооружали внутри нее каменный канал, а затем вновь засыпали его грунтом. Если на пути встречался холм, строители обычно не обходили его, а прорубали сквозь него тоннель. Это позволяло сохранить рассчитанный уклон и необходимую высоту канала.

Во время строительства сверху пробивались вертикальные шахты, через которые удаляли грунт и обеспечивали доступ рабочим. Хотя подземные участки менее известны, чем величественные арочные мосты, именно они составляли основу большинства римских акведуков. На протяжении многих километров вода могла течь в скрытом канале, прежде чем пересечь долину или войти в город.

После завершения земляных работ внутреннюю поверхность канала укрепляли каменной кладкой и покрывали водонепроницаемым раствором. Одним из наиболее распространенных материалов был opus signinum — особый состав на основе известкового раствора с добавлением измельченной керамики или черепицы. Такое покрытие предотвращало утечку воды в окружающий грунт. Большинство каналов сверху закрывали каменными плитами или сводами, защищавшими воду от мусора и загрязнений. Внутренние стены должны были быть одновременно прочными и достаточно гладкими, чтобы не препятствовать течению воды. Со временем в каналах откладывались минеральные осадки, а иногда появлялись трещины, поэтому сооружения нуждались в регулярном уходе.

После долгого пути вода должна была попасть в городскую систему водоснабжения. Обычно акведуки заканчивались специальными приемными резервуарами или распределительными бассейнами, где поток замедлялся и распределялся по различным районам города. Отсюда вода направлялась к общественным фонтанам, термам, ремесленным мастерским и другим объектам. По трубам ее подавали в различные кварталы, а специальные дренажные системы предотвращали переполнение сети.

Несмотря на высокую прочность, римские акведуки не могли существовать без постоянного обслуживания. Со временем на стенках каналов накапливались минеральные отложения, особенно в местах с более медленным течением. Кроме того, требовалось устранять трещины, засоры и повреждения, вызванные подвижками грунта.

Специальные рабочие регулярно очищали каналы, удаляли известковые наросты и восстанавливали поврежденную кладку. На подземных участках были предусмотрены специальные шахты, позволявшие обслуживать систему под полями, дорогами и склонами холмов. Именно постоянный уход во многом объясняет, почему некоторые акведуки просуществовали многие столетия. Их долговечность стала результатом не только выдающегося инженерного искусства римлян, но и систематического ремонта, контроля и восстановления.

Акведуки, действующие и сегодня.

Наиболее известным примером является Аква Вирго, построенный в 19 году до н. э. по распоряжению Марка Випсания Агриппы. В современном виде, известном как Acqua Vergine, он по-прежнему снабжает водой Рим. Именно этот акведук традиционно связывают со знаменитым фонтаном Треви, хотя за две тысячи лет сооружение неоднократно ремонтировалось и перестраивалось. Долгая история Аква Вирго показывает, что римский акведук мог оставаться работоспособным веками, если последующие поколения продолжали его обслуживать.

Разумеется, далеко не все древние участки сохранились в первоначальном виде, однако сама инженерная концепция оказалась настолько удачной, что ее можно было многократно восстанавливать и вновь вводить в эксплуатацию.