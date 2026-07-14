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14 июля, 10:10
Марк Чернов
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Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

❋ 3.5

Ученые выяснили, что золото владеет уникальной «техникой самообороны», которая защищает его от потускнения. Оказалось, атомы на поверхности этого металла способны самостоятельно перестраиваться в особые защитные структуры. Такой невидимый барьер блокирует контакт с кислородом и подавляет процесс окисления в триллион раз эффективнее, чем поверхность любого другого металла.

Химия
# Золото
# материаловедение
# наноматериалы
# окисление
# химия
Исследование показало: секрет долговечного блеска золота скрывается в атомной структуре его поверхности
Исследование показало: секрет долговечного блеска золота скрывается в атомной структуре его поверхности / © OKJaguar

В научном сообществе ранее было принято считать, что «вечный блеск» золота объясняется исключительно его инертной химической природой — то есть тем, что оно изначально неохотно взаимодействует с окружающей средой. Однако компьютерное моделирование, проведенное исследователями из Тулейнского университета (США), показало ключевую роль именно конфигурации атомной структуры и поведения электронов.

Если бы поверхностные атомы золота оставались неподвижными и сохраняли свою стандартную кристаллическую решетку, молекулы кислорода из воздуха легко расщеплялись бы на отдельные высокоактивные атомы и вступали в прочную химическую связь с металлом, заставляя его темнеть и покрываться оксидной пленкой. Вместо этого уникальная природная перестройка атомов создает непреодолимый защитный щит на наноуровне, который блокирует окисление и объясняет, почему старинные монеты и ювелирные украшения сохраняют первозданный блеск на протяжении многих веков.

Это открытие, описанное в журнале Physical Review Letters, имеет серьезное практическое значение для технологий будущего. Дело в том, что сегодня золото активно используют в высокотехнологичной промышленности в качестве катализатора — особого вещества, ускоряющего протекание химических реакций. Однако возникает парадокс: та самая стабильная защитная атомная структура, которая делает золото идеальным и долговечным материалом для ювелиров и микроэлектроники, одновременно сильно снижает его химическую эффективность и мешает взаимодействовать с другими элементами в сложных промышленных процессах.

«Если мы научимся „обманывать“ золото, предотвращая или обращая вспять эту атомную перестройку, мы сможем заставить его гораздо активнее расщеплять кислород», — объяснил соавтор исследования доцент кафедры химической инженерии Мэттью Монтемор (Matthew Montemore).

Понимание этого механизма открыло принципиально новые пути в материаловедении. Вместо традиционного и дорогого создания сплавов с другими металлами или использования наночастиц ученые теперь смогут точечно управлять геометрией поверхности самого золота. Это позволит создавать многократно более мощные катализаторы для производства и зеленой энергетики, включая чистые водородные технологии.

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Марк Чернов
Марк Чернов
51 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Химия
# Золото
# материаловедение
# наноматериалы
# окисление
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Комментарии

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1 Комментарий
Имя Фамилия
Имя Фамилия
2 минуты назад
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0
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Как это "золото не окисляется"??? Уже через 5 лет эксплуатации все позолоченные контакты в компьютерных разъемах темнеют и требуют очистки. В СССР для этого специально спирт выдавали обслуживающему ЭВМ персоналу. ;-) Или это электрохимический процесс? Ну тогда вот вам и ответ на вопрос статьи: "как заставить золото вступать в реакции" - пропустите через него слабый ток. Где мои очередные 5 копеек за исследования? ;-) P.S. "Защитный щит" - это шит! :-)
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Имя Фамилия
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