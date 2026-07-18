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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 июля, 08:20
Рейтинг: +970
Посты: 2063

Десять самых необычных стадионов будущего, которые изменят представление о спортивной архитектуре

Современные стадионы перестают быть объектами, используемыми только в дни матчей. Архитекторы все чаще проектируют их как круглогодичные общественные пространства и новые городские достопримечательности, смело экспериментируя с формой, материалами и функциональностью.

Сообщество
# архитектура
# рендеры
# строительство
# технологии
Стадион Birmingham City Football Club (Великобритания) / © Heatherwick Studio
Стадион Birmingham City Football Club (Великобритания) / © Heatherwick Studio

Ниже представлены десять самых необычных стадионов, которые сегодня находятся в стадии проектирования или строительства.

 Стадион «Манчестер Юнайтед» (Великобритания) / © Foster + Partners
 Стадион «Манчестер Юнайтед» (Великобритания) / © Foster + Partners

1. Стадион «Манчестер Юнайтед» (Великобритания)

Проект нового домашнего стадиона «Манчестер Юнайтед» на 100 тысяч зрителей стал одной из самых обсуждаемых архитектурных премьер прошлого года. Основатель бюро Foster + Partners Норман Фостер назвал его «одним из самых захватывающих проектов в мире». После завершения строительства арена станет крупнейшим футбольным стадионом Великобритании.

Главной архитектурной особенностью станет гигантская крыша, напоминающая натянутый шатер. Ее будут поддерживать три огромные мачты, а сама конструкция выйдет далеко за пределы стадиона, создавая защищенные от непогоды общественные пространства вокруг арены.

Стадион Fukushima United FC (Япония) / © Vuild
Стадион Fukushima United FC (Япония) / © Vuild

2. Стадион Fukushima United FC (Япония)

Одним из самых необычных проектов Японии станет новый стадион футбольного клуба Fukushima United FC, который планируют построить полностью из дерева.

Архитекторы разработали конструкцию таким образом, чтобы ее можно было легко разобрать и повторно использовать после окончания срока службы. Такой подход кардинально отличается от традиционных стадионов, возводимых из стали и бетона.

Главной особенностью проекта станет волнообразная деревянная кровля, укрывающая трибуны вместимостью пять тысяч зрителей.

Стадион Birmingham City Football Club (Великобритания) / © Heatherwick Studio / Manica Architecture
Стадион Birmingham City Football Club (Великобритания) / © Heatherwick Studio / Manica Architecture

3. Стадион Birmingham City Football Club (Великобритания)

Новый стадион «Бирмингем Сити» рассчитан на 62 тысячи мест. Его наиболее узнаваемой деталью станут 12 гигантских дымовых труб, напоминающих о промышленном прошлом Бирмингема и его знаменитых кирпичных заводах.

По словам основателя Heatherwick Studio Томаса Хезервика: «Слишком часто современные стадионы выглядят как космические корабли, которые могли приземлиться где угодно, полностью игнорируя окружающую среду. Этот стадион буквально вырастает из самого Бирмингема».

Стадион Washington Commanders (США) / © HKS
Стадион Washington Commanders (США) / © HKS

4. Стадион Washington Commanders (США)

Новая домашняя арена клуба Washington Commanders сможет принять более 70 тысяч зрителей.

Фасад здания окружит величественная колоннада, вдохновленная архитектурой знаковых памятников американской столицы, включая Мемориал Линкольна. По словам архитекторов, проект создавался с учетом исторического контекста города и должен органично вписаться в его архитектурный облик.

Grand Stade Hassan II (Марокко) / © Oualalou + Choi и Populous
Grand Stade Hassan II (Марокко) / © Oualalou + Choi и Populous

5. Grand Stade Hassan II (Марокко)

Будущий Grand Stade Hassan II станет крупнейшим стадионом планеты. Арена рассчитана на 115 тысяч зрителей и должна открыться к чемпионату мира по футболу 2030 года. Как и проект нового стадиона «Манчестер Юнайтед», она получит гигантскую шатровую крышу, которая станет главным элементом архитектурной композиции. Авторы проекта стремятся создать один из самых впечатляющих стадионов в истории мирового футбола.

Athletics Las Vegas Ballpark (США) / © BIG
Athletics Las Vegas Ballpark (США) / © BIG

6. Athletics Las Vegas Ballpark (США)

Для архитектурного бюро BIG этот проект стал первым бейсбольным стадионом. Здание будет заключено в необычную металлическую оболочку, напоминающую броню броненосца. Фасад облицуют квадратными металлическими панелями, а главный вход украсит крупнейшая в мире стеклянная стена на основе вантовой конструкции, утверждают разработчики.

King Salman Stadium (Саудовская Аравия) / © Populous
King Salman Stadium (Саудовская Аравия) / © Populous

7. King Salman Stadium (Саудовская Аравия)

Новый King Salman Stadium станет одной из главных арен чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии. Стадион вместимостью 92 тысячи зрителей получит фасады сложной геометрической формы зеленого цвета, а его силуэт будет напоминать окружающие горные ландшафты. На крыше разместят прогулочную дорожку с панорамными видами. Именно здесь планируется провести финал мирового первенства.

Стадион Brighton & Hove Albion Women (Великобритания) / © KSS
Стадион Brighton & Hove Albion Women (Великобритания) / © KSS

8. Стадион Brighton & Hove Albion Women (Великобритания)

В Брайтоне строится первый в Европе специализированный стадион для женского футбола. Хотя окончательный проект еще не представлен полностью, известно, что арена будет соединена пешеходным мостом с существующим мужским стадионом Amex Stadium. Все внутренние пространства разрабатываются специально с учетом потребностей футболисток, тренеров, сотрудников клубов и болельщиц.

Eco Park Stadium (Великобритания) / © Zaha Hadid Architects
Eco Park Stadium (Великобритания) / © Zaha Hadid Architects

9. Eco Park Stadium (Великобритания)

Несмотря на относительно небольшую вместимость — пять тысяч зрителей, — новый стадион клуба Forest Green Rovers считается одним из самых амбициозных экологических проектов в спортивной архитектуре.

Арена, разработанная бюро Zaha Hadid Architects, будет построена почти полностью из древесины и станет частью экологического комплекса Eco Park. Электроэнергией стадион будут обеспечивать исключительно возобновляемые источники. Это полностью соответствует философии Forest Green Rovers, который многие называют самым экологичным футбольным клубом мира.

Стадион Tampa Bay Rays (США) / © Gensler и Populous
Стадион Tampa Bay Rays (США) / © Gensler и Populous

10. Стадион Tampa Bay Rays (США)

Новый бейсбольный стадион клуба Tampa Bay Rays рассчитан на 31 тысячу зрителей и станет центральным элементом масштабного многофункционального городского квартала.

Архитекторы подчеркивают, что современный стадион должен работать круглый год, а не только во время спортивных мероприятий.

Само сооружение получит эллиптическую арочную крышу из полупрозрачного материала. Ее ромбовидный рисунок будет повторять геометрию игрового поля, создавая единый архитектурный образ.

Все эти проекты демонстрируют, насколько стремительно меняется роль стадионов в современных городах. Сегодня они становятся не просто аренами для проведения соревнований, а полноценными общественными пространствами, архитектурными символами и центрами городской жизни. При этом особое внимание уделяется экологичности, использованию древесины и других устойчивых материалов, интеграции в окружающую среду и созданию инфраструктуры, востребованной далеко за пределами спортивного календаря.

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