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Камера темной энергии запечатлела космический пейзаж, напоминающий картину Ван Гога
Камера темной энергии (Dark Energy Camera) с 570-мегапиксельным ПЗС-сенсором, установленная на четырехметровом телескопе имени Виктора М. Бланко в Чили, получила впечатляющий снимок Молекулярного облака Южной Короны — одного из ближайших к Земле регионов звездообразования.
Расположенное всего в 430 световых годах от нашей планеты, это молекулярное облако представляет собой настоящий «инкубатор» новых светил и является идеальной лабораторией для изучения процессов рождения звезд. Здесь находятся многочисленные активные области звездообразования, в которых сосредоточены тысячи протозвезд и молодых звезд.
На новом изображении камеры темной энергии особенно выделяется сверкающее шаровое звездное скопление NGC 6723, известное также как «Скопление Люстра». Оно заметно в правом верхнем углу кадра. Хотя визуально кажется, что скопление находится рядом с молекулярным облаком, на самом деле между ними нет никакой физической связи. NGC 6723 расположено примерно в 27 тысячах световых лет от Земли — то есть значительно дальше, чем облако Южной Короны. По космическим меркам это сравнительно небольшое расстояние, однако их разделяют десятки тысяч триллионов километров.
Как отметили специалисты NOIRLab, «яркое изображение Молекулярного облака Южной Короны — одного из ближайших к Земле регионов звездообразования — демонстрирует светящиеся туманности, темные полосы межзвездной пыли и новорожденные звезды, создавая картину, напоминающую знаменитую «Звездную ночь» Винсента ван Гога. Слева молодая двойная звездная система R Coronae Australis подсвечивает окружающие облака газа и пыли, а в правом верхнем углу сияет шаровое скопление NGC 6723, расположенное далеко за пределами этого близкого звездного питомника».
Полноразмерная версия нового снимка, опубликованного NOIRLab, имеет разрешение 56,6 мегапикселя. Изображение отличается исключительной детализацией.
Камера темной энергии способна получать снимки с полным разрешением 570 мегапикселей. Однако, подобно тому как фотографы кадрируют свои фотографии, ученые не всегда используют все пиксели камеры при публикации изображений.
Камера темной энергии представляет собой широкоугольную астрономическую камеру, оснащенную 62 научными ПЗС-матрицами, а также еще 12 датчиками, предназначенными исключительно для наведения телескопа и точной фокусировки. Камера установлена на телескопе имени Виктора М. Бланко, оборудованном набором специализированных светофильтров. Телескоп находится в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили на высоте 2 200 метров над уровнем моря.
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