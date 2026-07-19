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Первая частная индийская орбитальная ракета Vikram-1 успешно выполнила дебютный полет
Компания Skyroot Aerospace успешно вывела на низкую околоземную орбиту свою ракету Vikram-1. Благодаря этому Индия стала третьей страной в мире, где частная компания самостоятельно осуществила орбитальный запуск. До этого подобными возможностями обладали лишь США и Китай.
Компания Skyroot Aerospace, базирующаяся в городе Хайдарабад, была основана в 2018 году. Первый исторический успех пришел к ней уже спустя четыре года, когда суборбитальная ракета Vikram-S стала первым частным индийским носителем, достигшим космоса.
Теперь компания сделала следующий шаг, создав полноценную орбитальную ракету Vikram-1.
Четырехступенчатая ракета высотой около 21 метра предназначена для запуска малых спутников. По данным разработчика, она способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 350 килограммов.
Главной задачей миссии стала комплексная проверка работы ракеты и всех ее систем в реальном полете. Однако на борту находились и коммерческие полезные нагрузки, которые планировалось вывести на орбиту высотой около 450 километров.
Среди них:
- технологический демонстратор немецкой компании DCUBED;
- демонстрационный наноспутник Solaras S3, разработанный индийским стартапом Grahaa Space;
- роботизированный манипулятор Embrace, созданный индийской компанией Cosmoserve Space и предназначенный для будущего сбора космического мусора.
Кроме того, ракета вывела на орбиту собственный спутник SCOPE, разработанный Skyroot Aerospace. Он должен собрать широкий спектр телеметрических данных, которые помогут инженерам детально оценить работу ракеты во время полета.
Запуск состоялся с Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота у восточного побережья Индии.
Ракета стартовала 18 июля в 12:05 по местному времени, стремительно покинув стартовую площадку благодаря работе твердотопливного двигателя первой ступени.
Полет прошел полностью в соответствии с расчетной программой. Vikram-1 выдержала заданную траекторию, а все полезные нагрузки были успешно выведены на орбиту в запланированное время.
Уже через 17 минут после старта миссия выполнила все поставленные задачи, после чего в центре управления полетом прозвучало официальное заявление: «Миссия Vikram-1 Aagaman завершилась полным успехом». Эти слова были встречены бурными аплодисментами сотрудников компании.
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17 Июня, 2015
5 мифов о раке
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