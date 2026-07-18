Ученые выяснили, почему шимпанзе обожают собирать и прятать кристаллы
Археологи часто находят красивые прозрачные кристаллы на стоянках древних людей, живших почти 800 тысяч лет назад. Самое странное, что наши предки не делали из них наконечники для стрел или бусы, а, похоже, просто повсюду носили с собой и бережно складывали в кучи. Испанские ученые нашли объяснение этой странной привычке, понаблюдав за ближайшими родственниками человека — шимпанзе.
Результаты исследования показали, что тяга к кристаллам уходит корнями в глубокое эволюционное прошлое и зародилась еще до появления первых людей. Ученые провели серию экспериментов с приматами в заповеднике фонда Rainfer. Само исследование опубликовали в журнале Frontiers in Psychology.
В первом тесте животным предложили на выбор крупный красивый кристалл («монолит») и обычный булыжник схожего размера. Обычный камень шимпанзе проигнорировали почти сразу, тогда как кристалл вызвал бурный восторг: животные подолгу крутили его в руках, рассматривали под разными углами на просвет, а один из самцов даже утащил его с собой в спальный вольер. Чтобы вернуть артефакт, смотрителям пришлось выменивать его на бананы и йогурты.
Во втором эксперименте задачу усложнили: мелкие кристаллы кварца, кальцита и пирита смешали с кучей из двух десятков обычных округлых галечных камней. Шимпанзе безошибочно выбирали блестящие многогранники за считаные секунды. Особенно удивила исследователей самка по имени Сэнди: она переносила находки во рту на деревянный помост и аккуратно сортировала их по кучкам в зависимости от прозрачности, симметрии и блеска. По мнению авторов научной работы, то, что Сэнди пыталась спрятать камни во рту (хотя приматы обычно так не делают при переноске предметов), говорит о том, что она воспринимала их как нечто крайне ценное.
Биологи пришли к выводу, что ключевыми факторами притягательности кристаллов для приматов стали их геометрия и светопроницаемость. Живая природа наполнена плавными, изогнутыми и ветвящимися линиями — от очертаний деревьев до изгибов рек. На этом фоне кристаллы с их идеально плоскими гранями, ровными углами и способностью преломлять свет выглядят как нечто чужеродное и сверхъестественное. Похоже, именно эта геометрическая аномалия миллионы лет назад заворожила наших общих предков, заложив основу для зарождения человеческой эстетики, чувства прекрасного и первого мифологического мировоззрения.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.
Процессы, сопровождающие жизнь черных дыр, интересуют не только теоретиков. Ученые уже знают, что энергия и частицы могут покидать черные дыры и теперь работают над способами эту энергию использовать.
Большой коллектив ученых из Специальной астрофизической обсерватории РАН (п. Нижний Архыз), Астрокосмического центра ФИАН, Крымской астрофизической обсерватории РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и МФТИ с коллегами впервые провел комплексный многоволновой анализ переменности блазара Тон 599 за период с 1983 по 2025 год и обнаружил в этих данных скрытый ритм, указывающий на работу двух взаимосвязанных механизмов.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина разработали синтетическое масло для газопоршневых двигателей, позволяющее снизить расход топливного метана на семь процентов. Продукт разработан в целях импортозамещения в сфере энергетики. Разработка открывает новые возможности распределенной энергетики на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других территориях без центральных сетей.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Июня, 2022
Пластик, освободитель наш и могильщик
16 Июня, 2014
Мать дьявола: Клара Гитлер
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии