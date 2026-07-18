Ученые выяснили, почему шимпанзе обожают собирать и прятать кристаллы

Археологи часто находят красивые прозрачные кристаллы на стоянках древних людей, живших почти 800 тысяч лет назад. Самое странное, что наши предки не делали из них наконечники для стрел или бусы, а, похоже, просто повсюду носили с собой и бережно складывали в кучи. Испанские ученые нашли объяснение этой странной привычке, понаблюдав за ближайшими родственниками человека — шимпанзе.

Результаты исследования показали, что тяга к кристаллам уходит корнями в глубокое эволюционное прошлое и зародилась еще до появления первых людей. Ученые провели серию экспериментов с приматами в заповеднике фонда Rainfer. Само исследование опубликовали в журнале Frontiers in Psychology.

В первом тесте животным предложили на выбор крупный красивый кристалл («монолит») и обычный булыжник схожего размера. Обычный камень шимпанзе проигнорировали почти сразу, тогда как кристалл вызвал бурный восторг: животные подолгу крутили его в руках, рассматривали под разными углами на просвет, а один из самцов даже утащил его с собой в спальный вольер. Чтобы вернуть артефакт, смотрителям пришлось выменивать его на бананы и йогурты.

Во втором эксперименте задачу усложнили: мелкие кристаллы кварца, кальцита и пирита смешали с кучей из двух десятков обычных округлых галечных камней. Шимпанзе безошибочно выбирали блестящие многогранники за считаные секунды. Особенно удивила исследователей самка по имени Сэнди: она переносила находки во рту на деревянный помост и аккуратно сортировала их по кучкам в зависимости от прозрачности, симметрии и блеска. По мнению авторов научной работы, то, что Сэнди пыталась спрятать камни во рту (хотя приматы обычно так не делают при переноске предметов), говорит о том, что она воспринимала их как нечто крайне ценное.

Биологи пришли к выводу, что ключевыми факторами притягательности кристаллов для приматов стали их геометрия и светопроницаемость. Живая природа наполнена плавными, изогнутыми и ветвящимися линиями — от очертаний деревьев до изгибов рек. На этом фоне кристаллы с их идеально плоскими гранями, ровными углами и способностью преломлять свет выглядят как нечто чужеродное и сверхъестественное. Похоже, именно эта геометрическая аномалия миллионы лет назад заворожила наших общих предков, заложив основу для зарождения человеческой эстетики, чувства прекрасного и первого мифологического мировоззрения.

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