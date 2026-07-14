Нью-Йорк первым из штатов США ввел мораторий на строительство крупных дата-центров

Власти штата Нью-Йорк ввели на год мораторий на строительство крупных дата-центров. Таким образом, Нью-Йорк стал первым штатом, где действует такое ограничение.

Массовое строительство новых дата-центров в США в последнее время сопровождается недовольством со стороны местных жителей. Они снижают качество жизни из-за повышенного уровня шума и создают дополнительную нагрузку на водные ресурсы. Кроме того, многие жители столкнулись с сильным ростом цен на электроэнергию.

Необходимость регулирования инфраструктуры для поддержки искусственного интеллекта обсуждают во многих штатах. Однако Нью-Йорк стал первым штатом, власти которого согласились ввести временный запрет. Он затронет дата-центры, имеющие электрическую нагрузку от 50 мегаватт.

«Развитие дата-центров приводит к повышению счетов за коммунальные услуги, а также угрожает нашим природным ресурсам и беспокоит жителей Нью-Йорка. Моя обязанность — принять меры и проявить инициативу», — заявила губернатор Кэти Хокул. Она добавила, что планирует добиваться отмены некоторых налоговых льгот для дата-центров.

Во время действия моратория Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка не будет выдавать разрешения на проекты, если на момент введения запрета их строительство еще не согласовали.

Хокул поручила ведомствам подготовить документ, который должен установить единые стандарты для новых дата-центров, а также помочь оценить возможное воздействие на окружающую среду от их строительства и эксплуатации. Мораторий снимут лишь после утверждения этих стандартов.

В США расширение сети дата-центров приводит к росту спроса на электроэнергию и повышению счетов за электричество. Как показал недавний опрос, лишь треть американцев поддержали такие темпы строительства дата-центров. При этом большинство заявило, что выступило бы против строительства такого объекта в своем районе.

Власти десятков штатов уже подготовили законопроекты, которые так или иначе пытаются ограничить влияние дата-центров на стоимость электроэнергии и окружающую среду. Однако именно Нью-Йорк стал первым штатом, который ввел полноценный мораторий. Такой же запрет хотели ввести в штате Мэн, но губернатор штата Джанет Миллс наложила вето на законопроект.

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