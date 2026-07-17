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Британия анонсировала Storm Fighter: беспилотный «верный ведомый» станет базой для ВВС шестого поколения

Королевские военно-воздушные силы Великобритании объявили о запуске новой программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) под названием Storm Fighter, которая знаменует возвращение страны к разработке автономных боевых беспилотников класса «верный ведомый». Этот проект стал частью стратегии по созданию первых в Европе ВВС шестого поколения.

Художественное изображение боевых беспилотников класса «верный ведомый» / © BAE Systems

О запуске программы сообщил министр по вопросам оборонной готовности и оборонной промышленности Великобритании Люк Поллард на конференции Global Air and Space Chiefs’ Conference, прошедшей в Лондоне. Новый проект должен возродить британские разработки в этой области после закрытия предыдущих инициатив.

Storm Fighter входит в более широкую программу перевооружения британских вооруженных сил, предусматривающую активное внедрение беспилотных и автономных систем.

Новая программа позволит создать два типа автономных аппаратов: для защиты пилотируемых самолетов и для нанесения ударов по противнику. Они будут сопровождать в бою истребители Eurofighter Typhoon, F-35 Lightning II и перспективный Tempest.

Storm Fighter во многом является преемником закрытой программы Project Mosquito, реализовывавшейся в рамках инициативы LANCA (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft, Легкий и доступный новый боевой самолет). Проект предусматривал создание беспилотного истребителя, первый полет которого должен был состояться к 2023 году. Контракт на разработку получила компания Spirit AeroSystems, однако уже в 2022 году программа была неожиданно закрыта. Официальные причины так и не были раскрыты, хотя эксперты считают, что выделенного бюджета — всего 41 миллион долларов на три года — оказалось явно недостаточно для столь амбициозной задачи.

Сегодня в Королевских ВВС признают, что новый аппарат должен быть значительно проще и дешевле.

Хотя официальные требования пока не опубликованы, британское Минобороны ранее уже описывало концепт подобных аппаратов. Предполагалось, что беспилотник сможет: сопровождать истребители на высокой скорости, нести ракеты класса «воздух—воздух» и «воздух—земля», выполнять разведку, вести радиоэлектронную борьбу, самостоятельно поражать воздушные цели и сохранять боеспособность в условиях противодействия современных зенитных комплексов.

Официальный конкурс пока не объявлен, однако интерес к программе уже проявили несколько крупных производителей. Главными претендентами считаются BAE Systems и Boeing.

На сегодняшний день Storm Fighter остается скорее названием перспективной программы, чем готовым проектом. Тем не менее запуск программы показывает, что после неудачи Project Mosquito Великобритания вновь всерьез намерена получить собственный беспилотный «верный ведомый».