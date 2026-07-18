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Николай Головин
Николай Головин
18 июля, 08:01
Рейтинг: +384
Посты: 1047

Самые грозные воины древнего мира

При одном лишь виде карфагенских боевых слонов вражеские солдаты нередко обращались в бегство еще до того, как животные достигали их строя. Персидские «Бессмертные» неизменно сохраняли свою численность ровно в 10 тысяч воинов — каждого павшего заменяли уже к следующему дню. 

Сообщество
# античность
# Войны
# Древний мир
# Древний Рим
# история
Спартанцы, кадр из фильма «300 спартанцев» (1962) / © 20th Century Studios
Спартанцы, кадр из фильма «300 спартанцев» (1962) / © 20th Century Studios

Спартанские мальчики начинали военную подготовку в семилетнем возрасте и вырастали в тяжеловооруженных пехотинцев, сумевших остановить огромную персидскую армию у Фермопил. Римские легионеры смыкали щиты в знаменитую «черепаху», превращаясь в почти непробиваемую крепость против стрел. Гуннские всадники появлялись внезапно, наносили стремительный удар и исчезали еще до того, как более медлительный противник успевал построиться.

Спартанцы

Спартанцы стали символом суровой дисциплины и полностью милитаризированного образа жизни. Они происходили из одноименного города-государства Спарта в Древней Греции.

Основанная приблизительно в X веке до н. э., Спарта со временем превратилась в государство с двойной монархией, расположенное в долине реки Эврот — стратегически важном районе Пелопоннеса.

По мере усиления Спарты в обществе сформировалась исключительно строгая военная культура. Основой ее армии был труд зависимого населения соседних территорий. Спартанцы жестоко контролировали илотов, и именно их принудительный труд позволял гражданам полностью посвящать себя военной службе.

Каждый мальчик с семи лет поступал в агогэ — государственную систему воспитания и подготовки, которая длилась многие годы. Здесь будущих граждан обучали выносливости, дисциплине и искусству войны, готовя их к службе в качестве гоплитов — тяжеловооруженных пехотинцев.

К началу греко-персидских войн в 480 году до н. э. спартанская армия считалась одной из сильнейших в Греции.

Во время знаменитой битвы при Фермопилах царь Леонид и его триста воинов вместе с союзными греческими отрядами сумели на некоторое время остановить многократно превосходящие силы Персидской державы. Хотя сражение завершилось поражением защитников, в конечном итоге именно греки одержали победу в войне с Персией.

Позднее, после Пелопоннесской войны, Спарта стала самым могущественным полисом Эллады. Однако после 371 года до н. э. ее влияние начало стремительно ослабевать и в конечном итоге сошло на нет после римского завоевания.

  «Бессмертные» / © Pergamon Museum / Wikimedia Commons
  «Бессмертные» / © Pergamon Museum / Wikimedia Commons

Персидские «Бессмертные»

Главные противники спартанцев — «Бессмертные» — также участвовали в знаменитой битве при Фермопилах.

Древнегреческий историк Геродот писал, что свое название подразделение получило благодаря неизменной численности в 10 тысяч человек. Любой погибший, заболевший или ушедший со службы воин немедленно заменялся новым. Благодаря этому создавалось впечатление, будто отряд никогда не несет потерь.

История возникновения «Бессмертных» остается предметом научных споров. Обычно их связывают с армией Ахеменидской державы, а наиболее подробные сведения о них содержатся в описании похода царя Ксеркса на Грецию в 480 году до н. э., оставленном Геродотом.

Поздняя персидская традиция приписывает создание подразделения военачальнице Пантее Артешбод, однако существуют и версии, согласно которым «Бессмертные» произошли от дворцовой гвардии царя Кира Великого.

Основу подразделения составляли персы, хотя в его рядах служили также мидяне и эламиты.

Военная подготовка начиналась уже в пятилетнем возрасте. Будущих воинов обучали верховой езде, стрельбе из лука и навыкам кочевой жизни. В двадцать лет они официально становились военнослужащими, а выйти в отставку могли примерно в пятьдесят лет.

Лишь самые опытные и дисциплинированные бойцы удостаивались права вступить в ряды «Бессмертных».

Подразделение просуществовало до разгрома Персидской державы Александром Македонским в 331 году до н. э., а его репутация впоследствии вдохновила создание многих элитных воинских формирований.

Рельеф, изображающий сцену битвы между римскими легионерами и германскими воинами / © Cris Foto / Shutterstock
Рельеф, изображающий сцену битвы между римскими легионерами и германскими воинами / © Cris Foto / Shutterstock

Римские легионеры

Римские легионеры составляли основу армии сначала Римской республики, а затем и Римской империи. Название происходит от слова «легион» — основного воинского соединения численностью около пяти тысяч человек, которым командовал легат.

Каждый легион делился на 10 когорт примерно по 480 воинов. Когорты, в свою очередь, состояли из центурий по 80 человек под командованием центурионов. Каждая центурия подразделялась на десять отделений — контуберниев, включавших по восемь легионеров. Такая организация позволяла быстро распределять обязанности между подразделениями: от несения караульной службы до строительства дорог и оборонительных укреплений.

Главными преимуществами легионеров были жесткая дисциплина, постоянные тренировки и безупречная слаженность действий. Они сражались в различных боевых построениях и легко приспосабливались к самым разным противникам по всей огромной территории империи.

Наиболее известным построением стала testudo («черепаха»). Во время ее выполнения легионеры плотно смыкали ряды, выставляя щиты спереди и над головами, образуя своеобразный панцирь. Такое построение замедляло продвижение, но обеспечивало надежную защиту от стрел и метательных снарядов. При этом передние ряды могли продолжать наносить удары короткими мечами по противнику. Хотя римская армия активно использовала лучников и кавалерию, ее главной ударной силой всегда оставалась дисциплинированная тяжелая пехота.

С падением Римской империи постепенно исчезла и система классических легионов.

Карфагенская армия

Военная мощь Карфагена едва не привела к гибели Рима благодаря талантливой стратегии, строгой дисциплине и высокой боевой эффективности. Хотя Карфаген традиционно считался великой морской державой с мощным флотом, его сухопутные войска также представляли серьезную силу.

Элиту армии составлял Священный отряд — около 2,5 тысячи прекрасно вооруженных тяжелых пехотинцев, набранных из граждан Карфагена.

Не менее важную роль играла знаменитая нумидийская конница, вооруженная дротиками и небольшими щитами. Эти легкие всадники постоянно тревожили противника стремительными атаками.

Особую славу карфагенской армии принесли боевые слоны.

Использование североафриканских слонов делало войско одним из самых устрашающих в древнем мире. Огромные животные нередко вызывали настоящую панику в рядах противника. Вместе с тем слоны были крайне сложны в управлении и, испугавшись, могли сами внести хаос в собственные ряды. На поле боя они действовали подобно ударному оружию: разрушали строй врага и сеяли страх среди солдат, никогда прежде не сталкивавшихся с подобной силой. Именно поэтому подразделения боевых слонов обычно размещались в первых рядах наступающей армии.

Несмотря на многочисленные победы, Вторая Пуническая война завершилась поражением Карфагена. Мирный договор существенно ограничил военную и политическую мощь государства.

Гунны

В IV–V веках нашей эры гунны считались настоящим бедствием для Европы. Это был кочевой народ степей, происхождение которого до сих пор вызывает споры среди историков. Чаще всего их связывают с Центральной или Внутренней Азией.

Гунны были великолепными всадниками и мастерски владели короткими составными луками. Их армия отличалась исключительной мобильностью: они внезапно нападали, стремительно отходили и постоянно изматывали противника, армии которого были построены вокруг тяжёлой пехоты.

Подвижность сочеталась с достаточно серьезной защитой. Гуннские воины носили плотные кожаные доспехи, стальные шлемы и кольчужные элементы, прикрывавшие шею и плечи. Их конные атаки нередко начинались совершенно неожиданно, лишая противника времени на подготовку.

К 445 году гуннов возглавил Аттила, при котором их держава простиралась от Каспийского моря до Рейна.

Однако в 451 году продвижение гуннов в Галлии было остановлено в битве на Каталаунских полях (также известной как битва при Шалоне). Коалиция под руководством Рима, в которую входили и вестготы, сумела остановить наступление Аттилы.

Через два года после этого Аттила неожиданно умер вскоре после своей свадьбы. После его смерти держава гуннов быстро распалась из-за междоусобной борьбы между сыновьями правителя и восстаний покоренных народов.

К 469 году гунны практически перестали представлять серьезную угрозу для Европы, а их некогда грозная военная сила ушла в историю.

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