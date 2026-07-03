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Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности
Какая экономика сегодня является крупнейшей в мире — американская или китайская? Ответ зависит от того, каким способом измерять валовой внутренний продукт (ВВП).
Инфографика выше, основанная на прогнозах World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ), сравнивает 20 крупнейших экономик мира в 2026 году.
Страны ранжированы по двум показателям: номинальному ВВП, который рассчитывается по текущим рыночным обменным курсам, и ВВП по паритету покупательной способности (ППС), учитывающему различия в уровне цен и стоимости жизни между странами.
Номинальный ВВП считается основным показателем для международного сравнения экономик, поскольку отражает объем производства в пересчете по действующим валютным курсам. По этому критерию крупнейшей экономикой мира в 2026 году остаются Соединённые Штаты с прогнозируемым объемом ВВП 32,4 триллиона долларов.
На втором месте находится Китай с 20,9 триллиона долларов, а Германия занимает третью строчку с большим отрывом — 5,5 триллиона долларов.
Благодаря стремительной индустриализации и экспортно ориентированной модели роста Китай превратился во вторую экономику мира по номинальному ВВП, обогнав Германию в 2007 году, а Японию — в 2010-м. Однако при расчете ВВП с учетом паритета покупательной способности Китай опередил США еще в 2014 году.
В 2026 году ВВП Китая по ППС оценивается в 44,3 триллиона долларов, что более чем на 10 триллионов долларов превышает аналогичный показатель США (32,4 триллиона долларов). Такой результат объясняется существенными различиями в уровне цен между странами. Один доллар, потраченный в США, позволяет приобрести меньше товаров и услуг, чем тот же доллар в Китае или Индии. Именно поэтому Индия занимает третье место в мире по объему экономики, если использовать расчет по паритету покупательной способности.
Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, заметно поднимаются в мировом рейтинге благодаря более низкой стоимости жизни по сравнению с развитыми государствами. В результате некоторые экономики, входящие в первую двадцатку по номинальному ВВП, вообще выбывают из топ-20 при расчете по ППС.
Россия с показателем 7,5 триллиона долларов по ППС поднимается с пятого места среди европейских экономик по номинальному ВВП на первое место. Хотя Франция, Германия и Великобритания также демонстрируют более высокие показатели после корректировки на паритет покупательной способности, рост России оказывается значительно более впечатляющим: ее оценочный объем экономики увеличивается почти втрое.
Самый заметный скачок в мировом рейтинге демонстрирует Индонезия. После учета паритета покупательной способности ее экономика оценивается в 5,4 триллиона долларов, благодаря чему страна поднимается сразу на десять позиций — с 17-го на седьмое место.
Почему важны оба показателя?
Рейтинг по паритету покупательной способности позволяет лучше понять, где товары и услуги производятся или приобретаются с меньшими затратами. Поэтому этот показатель особенно полезен при сравнении масштабов внутренней экономической активности и уровня жизни населения.
В то же время именно номинальный ВВП остается основным ориентиром при оценке размеров финансовых рынков, объёмов международной торговли и глобального экономического влияния государств.
Использование обоих показателей одновременно дает наиболее полное представление о реальном масштабе крупнейших экономик мира.
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