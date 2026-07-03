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Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности

Какая экономика сегодня является крупнейшей в мире — американская или китайская? Ответ зависит от того, каким способом измерять валовой внутренний продукт (ВВП).

Крупнейшие экономики 2026: инфографика номинального ВВП и реальной покупательной способности / © Visual Capitalist

Инфографика выше, основанная на прогнозах World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ), сравнивает 20 крупнейших экономик мира в 2026 году.

Страны ранжированы по двум показателям: номинальному ВВП, который рассчитывается по текущим рыночным обменным курсам, и ВВП по паритету покупательной способности (ППС), учитывающему различия в уровне цен и стоимости жизни между странами.

Номинальный ВВП считается основным показателем для международного сравнения экономик, поскольку отражает объем производства в пересчете по действующим валютным курсам. По этому критерию крупнейшей экономикой мира в 2026 году остаются Соединённые Штаты с прогнозируемым объемом ВВП 32,4 триллиона долларов.

На втором месте находится Китай с 20,9 триллиона долларов, а Германия занимает третью строчку с большим отрывом — 5,5 триллиона долларов.

Благодаря стремительной индустриализации и экспортно ориентированной модели роста Китай превратился во вторую экономику мира по номинальному ВВП, обогнав Германию в 2007 году, а Японию — в 2010-м. Однако при расчете ВВП с учетом паритета покупательной способности Китай опередил США еще в 2014 году.

В 2026 году ВВП Китая по ППС оценивается в 44,3 триллиона долларов, что более чем на 10 триллионов долларов превышает аналогичный показатель США (32,4 триллиона долларов). Такой результат объясняется существенными различиями в уровне цен между странами. Один доллар, потраченный в США, позволяет приобрести меньше товаров и услуг, чем тот же доллар в Китае или Индии. Именно поэтому Индия занимает третье место в мире по объему экономики, если использовать расчет по паритету покупательной способности.

Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, заметно поднимаются в мировом рейтинге благодаря более низкой стоимости жизни по сравнению с развитыми государствами. В результате некоторые экономики, входящие в первую двадцатку по номинальному ВВП, вообще выбывают из топ-20 при расчете по ППС.

Россия с показателем 7,5 триллиона долларов по ППС поднимается с пятого места среди европейских экономик по номинальному ВВП на первое место. Хотя Франция, Германия и Великобритания также демонстрируют более высокие показатели после корректировки на паритет покупательной способности, рост России оказывается значительно более впечатляющим: ее оценочный объем экономики увеличивается почти втрое.

Самый заметный скачок в мировом рейтинге демонстрирует Индонезия. После учета паритета покупательной способности ее экономика оценивается в 5,4 триллиона долларов, благодаря чему страна поднимается сразу на десять позиций — с 17-го на седьмое место.

Почему важны оба показателя?

Рейтинг по паритету покупательной способности позволяет лучше понять, где товары и услуги производятся или приобретаются с меньшими затратами. Поэтому этот показатель особенно полезен при сравнении масштабов внутренней экономической активности и уровня жизни населения.

В то же время именно номинальный ВВП остается основным ориентиром при оценке размеров финансовых рынков, объёмов международной торговли и глобального экономического влияния государств.

Использование обоих показателей одновременно дает наиболее полное представление о реальном масштабе крупнейших экономик мира.