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NASA свело воедино данные трех телескопов, создав серию новых космических портретов

Скопление галактик ZwCl 0024+1652 / © NASA / CXC / SAO; Optical and Dark Matter: NASA / ESA / M.J. Jee; Image Processing: NASA / CXC / SAO / L. Frattare

В опубликованную коллекцию вошли четыре удивительных объекта: далекое скопление галактик, спиральная галактика Messier 94, яркая туманность в галактике Млечный Путь и остаток сверхновой Cassiopeia A.

На изображении выше скопление галактик ZwCl 0024+1652 предстало в насыщенных красных и синих оттенках. Красный цвет соответствует данным рентгеновской обсерватории «Чандра», показывающим гигантские облака раскаленного газа, окружающего галактики, расположенные примерно в четырех миллиардах световых лет от Земли в созвездии Рыб.

Снимок объединяет рентгеновские наблюдения «Чандра» и оптические данные телескопа «Хаббл», отображенные синим цветом. Именно наблюдения «Хаббл» позволили выявить присутствие темной материи.

Поскольку темная материя не взаимодействует со светом, увидеть ее напрямую невозможно. Астрономы обнаруживают ее лишь по гравитационному воздействию на окружающее вещество, которое взаимодействует с электромагнитным излучением.

Спиральная галактика Messier 94 / © NASA / CXC / SAO; Optical and Dark Matter: NASA / ESA / M.J. Jee; Image Processing: NASA / CXC / SAO / L. Frattare

Обсерватория «Чандра» также заглянула в самое «око» спиральной галактики Messier 94 (M94 или NGC 4736), которую иногда неофицициально называют «Глазом кошки». Эта галактика находится примерно в 16 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов.

На эффектном изображении рентгеновские данные «Чандра» объединены со снимками в видимом диапазоне, полученными наземными телескопами. Благодаря этому хорошо различимо характерное внутреннее кольцо звездообразования — область, где активно рождаются новые звезды.

По данным NASA, Messier 94 примечательна еще и тем, что в ней обнаружено необычно мало темной материи.

«Астрономы пока не знают, почему в этой галактике содержится значительно меньше темной материи, чем ожидается. Именно поэтому она уже много лет остается объектом пристального изучения», — отмечают в NASA.

Туманность NGC 3603 / © NASA / CXC / SAO; Optical and Dark Matter: NASA / ESA / M.J. Jee; Image Processing: NASA / CXC / SAO / L. Frattare

Следующее изображение объединяет рентгеновские данные «Чандра» с наблюдениями телескопа «Хаббл» в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Благодаря этому удалось получить детальное изображение туманности NGC 3603 — огромного скопления газа, пыли и тысяч молодых звезд.

Туманность расположена в нашей галактике, Млечном Пути, примерно в 20 тысячах световых лет от Солнечной системы, в созвездии Киля.

По данным NASA, именно здесь находятся одни из самых массивных известных звезд во Вселенной.

Остаток сверхновой Cassiopeia A / © NASA / CXC / SAO; Optical and Dark Matter: NASA / ESA / M.J. Jee; Image Processing: NASA / CXC / SAO / L. Frattare

Когда массивные звезды исчерпывают свое топливо, они заканчивают существование мощнейшими взрывами — сверхновыми.

Свет одной из самых известных сверхновых достиг Земли в XVII веке и наблюдался как яркая новая звезда в созвездии Кассиопеи. Однако, поскольку этот объект расположен примерно в 11 тысячах световых лет от нашей планеты, сам взрыв произошел более 10 тысяч лет назад.

Сегодня расширяющееся облако вещества после этого катастрофического события известно как Cassiopeia A. По оценкам астрономов, звезда-прародитель сверхновой имела массу примерно в 15–25 раз больше массы Солнца.

На представленном изображении рентгеновские данные «Чандра» объединены с инфракрасными наблюдениями космического телескопа «Джеймс Уэбб», что позволило создать впечатляющую картину светящейся газовой оболочки в красно-бело-синих оттенках.