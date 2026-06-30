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Видео: 10 тысяч лошадей одновременно мчатся по полю на фестивале в Китае
В Китае каждый год проходит фестиваль «Небесных лошадей». Кульминация фестиваля стало шоу «10 тысяч скачущих лошадей».
Мероприятие ежегодно проходит в уезде Чжаосу, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Главной площадкой становится парк культуры Тяньма.
Впервые фестиваль провели в 1992 году, но тогда он был скорее местным праздником. В 2013 году мероприятие расширили и превратили в Илийский международный туристический фестиваль Тяньма.
В 2026 году фестиваль стартовал 20 июня. Среди прочего, гости мероприятия наблюдали за сценическими выступлениями и конным шоу.
Самая яркая часть фестиваля — массовое выступление тысяч лошадей. В интернете завирусились видеозаписи, на которых огромный табун несется по равнине. Из-за перспективы съемки с дронов создалось впечатление, будто это не настоящие лошади, а компьютерная графика.
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Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
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Терраформировать Марс — то есть превратить в мир, где можно жить без защитных куполов — мечта человечества с того момента, как стало понятно, что это холодная планета с призрачной бескислородной атмосферой. Сейчас главный хедлайнер ее освоения — Илон Маск, компания SpaceX которого планирует первые полеты туда уже в 2028 году. Многие энтузиасты вспоминают слова Маска 14-летней давности: Красную планету надо лишь «подремонтировать», чтобы ходить без скафандра. Но между полетом и прогулками по городу-саду на Марсе лежит огромная пропасть. Пару лет назад Naked Science рассматривал положительный сценарий терраформирования. Пришло время подсчитать, сколько же лет и ресурсов потребуется.
Биологи нашли особый тип стволовых клеток, которые просыпаются в среднем возрасте и активно производят новый жир на животе. Открытие сделали благодаря масштабным экспериментам на мышах и анализу человеческих тканей. Результат объяснил природу возрастного ожирения и дал новую цель для будущих лекарств.
На протяжении десятилетий Тель-Авив воздерживался от этого шага, чтобы не испортить отношения с Турцией. Но после действий Израиля 2023-2026 годов официальная Анкара, как и множество государств мира, неоднократно осуждала Израиль, из-за чего изменилась и его позиция по геноциду.
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