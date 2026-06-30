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Видео: 10 тысяч лошадей одновременно мчатся по полю на фестивале в Китае

В Китае каждый год проходит фестиваль «Небесных лошадей». Кульминация фестиваля стало шоу «10 тысяч скачущих лошадей».

Шоу «10 тысяч скачущих лошадей» / © Hu Huhu, Xinhua

Мероприятие ежегодно проходит в уезде Чжаосу, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Главной площадкой становится парк культуры Тяньма.

Впервые фестиваль провели в 1992 году, но тогда он был скорее местным праздником. В 2013 году мероприятие расширили и превратили в Илийский международный туристический фестиваль Тяньма.

В 2026 году фестиваль стартовал 20 июня. Среди прочего, гости мероприятия наблюдали за сценическими выступлениями и конным шоу.

10 тысяч лошадей одновременно мчатся по полю на фестивале в Китае / © Chinaminutes

Самая яркая часть фестиваля — массовое выступление тысяч лошадей. В интернете завирусились видеозаписи, на которых огромный табун несется по равнине. Из-за перспективы съемки с дронов создалось впечатление, будто это не настоящие лошади, а компьютерная графика.