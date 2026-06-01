В США раскрыли подробности о малоизвестном проекте SpaceX — Starfall

Документы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пролили свет на ранее практически неизвестный проект SpaceX — возвращаемый космический аппарат Starfall, который компания рассматривает как платформу для будущих орбитальных производств и быстрой доставки грузов через космическое пространство.

До сих пор SpaceX практически не упоминала этот проект публично. Впервые о нем сообщило агентство Bloomberg два года назад, назвав Starfall частью программы космического производства. Предполагалось, что небольшие капсулы будут выполнять научные и производственные задачи в условиях микрогравитации, а затем возвращать готовую продукцию на Землю.

Согласно документам Федерального управления гражданской авиации США, амбиции проекта значительно шире. Starfall рассматривается сразу в двух направлениях: производство продукции на орбите и доставка грузов между удаленными точками Земли через космическое пространство.

В документах говорится, что такие аппараты потенциально способны стать «массовым преемником» Международной космической станции (МКС) и заложить основу для самодостаточной промышленной экономики на орбите.

Цель проекта SpaceX заключается в обеспечении сверхбыстрой доставки критически важных грузов через космос, а также в создании устойчивого коммерческого рынка космического производства за счет предоставления доступа к микрогравитации, вакууму, длительному пребыванию на орбите и безопасному возвращению продукции на Землю.

FAA уже одобрило проведение двух тестовых возвращений аппаратов Starfall. Посадка должна происходить в Тихом океане примерно в 1300 километрах от побережья Калифорнии и Мексики. Starfall сможет запускаться как на ракете Falcon 9, так и на перспективной системе Starship.

Starfall имеет весьма необычную форму. Аппарат представляет собой плоскую дискообразную капсулу высотой всего 75 сантиметров и диаметром около 3,1 метра. Для ориентации в пространстве используются газовые двигатели на сжатом азоте. При этом собственной маршевой двигательной установки аппарат не имеет и самостоятельно сходить с орбиты не способен.

Конструкция состоит из двух основных частей: верхней и нижней. Верхняя изготовлена из алюминия и частично покрыта теплозащитным материалом. Масса конструкции составляет около 1400 килограммов. Нижняя часть представляет углепластиковый теплозащитный экран, который содержит баллоны с азотом для системы управления. Его масса достигает примерно 700 килограммов. Таким образом, полная масса аппарата составляет около 2,1 тонны. Полезная нагрузка может достигать 1000 килограммов. Внутренний грузовой отсек имеет размеры примерно: 2,5 метра в длину; 1,5 метра в ширину и 0,5 метра в высоту.

Если проект окажется успешным, Starfall может стать важным элементом новой космической экономики. Сегодня многие высокотехнологичные материалы — от фармацевтических препаратов до оптических волокон и полупроводниковых кристаллов — можно производить в условиях микрогравитации значительно эффективнее, чем на Земле.

Главной проблемой всегда оставалась стоимость доставки готовой продукции обратно на поверхность планеты. Starfall призван решить именно эту задачу: предоставить недорогой и массовый способ возвращения грузов с орбиты.