Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В США раскрыли подробности о малоизвестном проекте SpaceX — Starfall
Документы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пролили свет на ранее практически неизвестный проект SpaceX — возвращаемый космический аппарат Starfall, который компания рассматривает как платформу для будущих орбитальных производств и быстрой доставки грузов через космическое пространство.
До сих пор SpaceX практически не упоминала этот проект публично. Впервые о нем сообщило агентство Bloomberg два года назад, назвав Starfall частью программы космического производства. Предполагалось, что небольшие капсулы будут выполнять научные и производственные задачи в условиях микрогравитации, а затем возвращать готовую продукцию на Землю.
Согласно документам Федерального управления гражданской авиации США, амбиции проекта значительно шире. Starfall рассматривается сразу в двух направлениях: производство продукции на орбите и доставка грузов между удаленными точками Земли через космическое пространство.
В документах говорится, что такие аппараты потенциально способны стать «массовым преемником» Международной космической станции (МКС) и заложить основу для самодостаточной промышленной экономики на орбите.
Цель проекта SpaceX заключается в обеспечении сверхбыстрой доставки критически важных грузов через космос, а также в создании устойчивого коммерческого рынка космического производства за счет предоставления доступа к микрогравитации, вакууму, длительному пребыванию на орбите и безопасному возвращению продукции на Землю.
FAA уже одобрило проведение двух тестовых возвращений аппаратов Starfall. Посадка должна происходить в Тихом океане примерно в 1300 километрах от побережья Калифорнии и Мексики. Starfall сможет запускаться как на ракете Falcon 9, так и на перспективной системе Starship.
Starfall имеет весьма необычную форму. Аппарат представляет собой плоскую дискообразную капсулу высотой всего 75 сантиметров и диаметром около 3,1 метра. Для ориентации в пространстве используются газовые двигатели на сжатом азоте. При этом собственной маршевой двигательной установки аппарат не имеет и самостоятельно сходить с орбиты не способен.
Конструкция состоит из двух основных частей: верхней и нижней. Верхняя изготовлена из алюминия и частично покрыта теплозащитным материалом. Масса конструкции составляет около 1400 килограммов. Нижняя часть представляет углепластиковый теплозащитный экран, который содержит баллоны с азотом для системы управления. Его масса достигает примерно 700 килограммов. Таким образом, полная масса аппарата составляет около 2,1 тонны. Полезная нагрузка может достигать 1000 килограммов. Внутренний грузовой отсек имеет размеры примерно: 2,5 метра в длину; 1,5 метра в ширину и 0,5 метра в высоту.
Если проект окажется успешным, Starfall может стать важным элементом новой космической экономики. Сегодня многие высокотехнологичные материалы — от фармацевтических препаратов до оптических волокон и полупроводниковых кристаллов — можно производить в условиях микрогравитации значительно эффективнее, чем на Земле.
Главной проблемой всегда оставалась стоимость доставки готовой продукции обратно на поверхность планеты. Starfall призван решить именно эту задачу: предоставить недорогой и массовый способ возвращения грузов с орбиты.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
В эпоху искусственного интеллекта и стремительного развития технологий знание языка становится инструментальной компетенцией, а умение работать с учетом культурного контекста — стратегической. В День филолога, кандидат педагогических наук Екатерина Щавелева, заведующая кафедрой иностранных языков и коммуникативных технологий НИТУ МИСИС рассказывает, как гуманитарное образование приобретает новую ответственность и какое будущее у межкультурной коммуникации.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии