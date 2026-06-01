Honda впервые подняла в небо полноразмерный eVTOL-прототип
Honda впервые подняла в небо полноразмерный eVTOL-прототип
Компания Honda объявила о важном достижении в разработке собственного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL). Полноразмерный демонстратор технологии успешно выполнил первый испытательный полет.
Тестирование состоялось 1 апреля на площадке в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния. Аппарат весом около 3,2 тонны находился в воздухе примерно полторы минуты. Хотя продолжительность полета была небольшой, именно первый успешный отрыв от земли считается одним из самых значимых этапов в создании новых авиационных платформ.
Разработка проекта Honda eVTOL продолжается с 2020 года. До появления полноразмерного образца специалисты компании провели свыше 400 испытаний на уменьшенных моделях, отрабатывая ключевые технические решения.
Следующий этап программы предполагает проверку основных систем уже на аппарате реального масштаба. Инженерам предстоит подтвердить эффективность аэродинамических характеристик, систем управления, силовой установки и общей конструкции перспективного воздушного транспорта.
Подробности о своей программе eVTOL Honda впервые раскрыла на авиасалоне Dubai Airshow в 2023 году. Этот проект является частью долгосрочной стратегии компании по выходу на рынок воздушной мобильности нового поколения, который эксперты называют одним из наиболее перспективных направлений развития авиационной индустрии в ближайшие годы.
