Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В сеть утекли полные спецификации революционного чипа N1X от Nvidia
Инсайдер опубликовал спецификации чипа N1X от Nvidia. Новые чипы для ноутбуков под управлением Windows могут презентовать уже в ближайшие дни.
По информации источника VideoCardz, полнофункциональный N1X использует ту же конфигурацию, что и GB10 в компактном персональном суперкомпьютере DGX Spark.
Чип получил CPU (центральный процессор) на 20 ARM-ядер, GPU (графический процессор) на 6144 CUDA-ядер. Его оснастили 128 гигабайтами памяти LPDDR5X, при этом его энергопотребление находится на уровне 48–80 ватт, что считается относительно низким для чипов такого класса.
Инсайдер также поделился характеристиками урезанной версии N1X и других чипов семейства. По словам источника, стандартный N1 для массовой публики может оказаться даже более интересным, так как ориентирован на более доступный сегмент.
Чипы N1 появятся в двух версиях. Первую оснастили процессором с 12 ядрами, вторую — с 10 ядрами. Они получили графические процессоры с 2560 и 2048 ядрами CUDA. При этом обе версии отличаются низким энергопотреблением — 18-44 ватт.
Ожидается, что чипы анонсируют на предстоящей выставке Computex 2026, которая откроется в начале июня в Тайбэе (Тайвань). Однако пока точно неизвестно, будут ли на выставке представлены все версии.
