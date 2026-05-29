Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Что же изменилось? Сэм Альтман заявил, что «апокалипсиса рабочих мест» не будет
Глава OpenAI Сэм Альтман в прошлом неоднократно говорил, что искусственный интеллект способен заменить большинство существующих сегодня профессий. Похоже, Альтман изменил свою позицию.
Во время онлайн-интервью на конференции Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Альтман отметил, что «рад ошибаться» в прогнозах о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда.
«Не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис рабочих мест, о котором говорят некоторые компании в нашей отрасли», — заявил Альтман.
Он ожидал, что уже сейчас влияние искусственного интеллекта на рабочие места должно было быть намного более сильным, чем оказалось в реальности. По его словам, это объясняется тем, что людям важно взаимодействовать друг с другом.
Эксперты и экономисты расходятся во мнениях, приведет ли искусственный интеллект к «апокалипсису рабочих мест».
По мнению сооснователя Института политики и стратегии в области ИИ Петера Уилдефорда, риторика Альтмана могла измениться под влиянием общественного мнения. Уилдефорд пояснил, что согласно опросам общественного мнения, американцы относятся к искусственному интеллекту негативно.
Кроме того, внедрение искусственного интеллекта происходит медленнее, чем развиваются технологии. Согласно отчету Brookings, быстрый рост возможностей искусственного интеллекта не приводит к немедленной экономической выгоде и массовому внедрению.
Хотя некоторые эксперты сейчас снижают свои ожидания от ИИ-технологий, ряд крупных компаний продолжает массово сокращать сотрудников.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Анализ ДНК и изотопный анализ зубов показали, что мужчина генетически был связан с саамскими популяциями, но часть жизни провел за пределами Финляндии — возможно, в Исландии. Авторы нового исследования пришли к выводу, что на рубеже XVI-XVII веков саамские сообщества не были изолированы, как предполагали многие исследователи. Люди путешествовали на далекие расстояния и поддерживали контакты с дальними регионами Северной Атлантики.
Физики и математики МФТИ совместно с коллегами из Института автоматизации проектирования РАН и Университета Иннополис провели трехмерное численное моделирование защитных сейсмических барьеров — специальных сооружений, призванных обеспечить безопасность наземных строений.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Провинция Цзянсу была процветающим центром медицинской практики в Китае во времена династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Микроскопический анализ крошечных частиц на поверхности хирургических ножниц и пинцета из гробницы китайского врача помог выявить следы вещества, получаемого из ядовитого растения, которое, по мнению исследователей, применялось как местная анестезия во время операций.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Февраля, 2018
Введение в парфюмерию
14 Сентября, 2013
Дайджест Naked Science
8 Июля, 2016
Шекспировские спутники Урана
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии