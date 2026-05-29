Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
29 мая, 16:40
Рейтинг: +219
Посты: 795

Что же изменилось? Сэм Альтман заявил, что «апокалипсиса рабочих мест» не будет

Глава OpenAI Сэм Альтман в прошлом неоднократно говорил, что искусственный интеллект способен заменить большинство существующих сегодня профессий. Похоже, Альтман изменил свою позицию.

# OpenAI
# искусственный интеллект
# Сэм Альтман
# экономика
Сэм Альтман / © Justin Sullivan / Getty Images
Во время онлайн-интервью на конференции Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Альтман отметил, что «рад ошибаться» в прогнозах о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда. 

«Не думаю, что нас ждет тот самый апокалипсис рабочих мест, о котором говорят некоторые компании в нашей отрасли», — заявил Альтман.

Он ожидал, что уже сейчас влияние искусственного интеллекта на рабочие места должно было быть намного более сильным, чем оказалось в реальности. По его словам, это объясняется тем, что людям важно взаимодействовать друг с другом.

Эксперты и экономисты расходятся во мнениях, приведет ли искусственный интеллект к «апокалипсису рабочих мест».

По мнению сооснователя Института политики и стратегии в области ИИ Петера Уилдефорда, риторика Альтмана могла измениться под влиянием общественного мнения. Уилдефорд пояснил, что согласно опросам общественного мнения, американцы относятся к искусственному интеллекту негативно.

Кроме того, внедрение искусственного интеллекта происходит медленнее, чем развиваются технологии. Согласно отчету Brookings, быстрый рост возможностей искусственного интеллекта не приводит к немедленной экономической выгоде и массовому внедрению.

Хотя некоторые эксперты сейчас снижают свои ожидания от ИИ-технологий, ряд крупных компаний продолжает массово сокращать сотрудников.

