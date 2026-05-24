Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
24 мая, 12:59
Рейтинг: +219
Посты: 784

Инфографика: минимальная зарплата в странах Европы

В XX веке многие страны мира начали устанавливать минимальный размер оплаты труда для повышения уровня жизни и для борьбы с бедностью. Как видно на инфографике, сейчас в Евросоюзе размер минимальной зарплаты меняется в зависимости от страны.

# Европа
# Евросоюз
# зарплата
# Инфографики
# экономика
Инфографика: минимальная зарплата в странах Европы / © OnlMaps
По данным Евростата, на январь 2026 года минимальная заработная плата в ЕС колебалась от 620 до 2704 евро в месяц. 

Самая низкая минимальная зарплата оказалась в Болгарии — 620 евро в месяц. Также в число стран с невысокой минимальной зарплатой вошли Латвия (780 евро) и Румыния (795 евро).

Самую высокую минимальную зарплату установили в Люксембурге — 2704 евро. В топ-3 также вошли Ирландия (2391 евро) и Германия (2343 евро).

Некоторые страны ЕС не устанавливают минимальный размер оплаты труда. В этих странах минимальная зарплата определяется коллективными договорами для конкретных секторов.

Евростат публикует информацию о минимальных зарплатах в странах ЕС два раза в год. Данные отражают ситуацию на 1 января и 1 июля каждого года. 

Для сравнения, в России минимальная зарплата составляет 27 093 рубля в месяц. Это примерно 328 евро по курсу Центрального банка на момент публикации.

22 мая, 16:40
МГППУ

Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

Чтение в дошкольном возрасте — это важная часть обучения, общения и воспитания. Оно помогает понимать смысл, задавать вопросы, удерживать внимание и постепенно входить в культуру общения с книгой. Кроме того, для маленького ребенка это новый способ взаимодействия с родителем. Сегодня эта тема особенно актуальна, потому что интерес детей к чтению снижается, а книги все чаще не выдерживают конкуренции с яркими видеоформатами. На рынке появляются книги с интерактивными элементами или элементами дополненной реальности: оживающие картинки, запахи, звуки.

МГППУ
# дети
# книги
# Психология
# чтение
21 мая, 16:54
ЮФУ

Темные атомы: астрофизики предложили объяснение загадки тридцатилетних наблюдений в итальянской лаборатории

Астрофизики Южного федерального университета предложили объяснение одной из самых интригующих загадок современной физики — годичных колебаний сигнала в детекторе DAMA/LIBRA, который вот уже почти тридцать лет регистрирует странные сигналы в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии, интерпретируемые как взаимодействие частиц темной материи с обычным веществом.

ЮФУ
# астрофизика
# вселенная
# Национальная лаборатория Гран-Сассо
# темная материя
23 мая, 11:47
Игорь Байдов

Планетологи рассказали, как Меркурий мог получить водяной лед

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, поэтому она постоянно подвергается интенсивному солнечному излучению. Однако там располагаются огромные запасы водяного льда — по оценкам, речь идет о сотнях миллиардах тонн. Правда, хранится он исключительно на полюсах на дне глубоких, постоянно затененных кратеров. Обнаружение льда в полярных кратерах Меркурия — одно из самых необычных открытий планетологии последних десятилетий. Но механизм его появления на планете до сих пор остается предметом научных споров. К разгадке приблизилась международная группа планетологов.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# водяной лед
# лед
# Меркурий
# Солнечная система
# Солнце
20 мая, 12:45
Илья Гриднев

Снимки межзвездной кометы с орбиты Марса заставили астрономов пересмотреть ее историю

Китайский аппарат Tianwen-1, находясь на орбите Марса, снял 3I/ATLAS с редкого ракурса вне плоскости орбиты межзвездной кометы. Наблюдение и моделирование показали, что кому кометы заполняют крупные частицы размером в сотни микрометров, выбрасываемые с массовым расходом примерно тонна в секунду.

Астрономия
# кома
# кометы
# марс
# межзвездная комета
19 мая, 09:08
ИИМК РАН

Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.

ИИМК РАН
# археология
# история
# Ладога
# Рыба
21 мая, 08:55
Максим Абдулаев

Ученые выяснили, почему у тираннозавра такие маленькие лапки

Палеонтологи выяснили, почему у тираннозавра и других крупных хищных динозавров были непропорционально маленькие передние лапы. Математическое моделирование показало, что редукция конечностей не была генетической ошибкой или побочным эффектом роста тела. В ходе эволюции челюсти и череп хищников стали настолько массивными и мощными, что полностью взяли на себя задачу по поимке и умерщвлению крупной добычи, из-за чего передние конечности атрофировались за ненадобностью.

Палеонтология
# адаптация
# ручки
# тираннозавры
# череп
# эволюция
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
Иван Колупаев
15 минут назад
Ну 400 тыс "казненных" можно поделить на 5-10 и не сильно ошибемся. Скорей всего в эту цифру включили вообще всех погибших на той войне. Мол ушло 400 тыс. а

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Иван Колупаев
41 минута назад
Qwer, осталось ответить на вопрос зачем. Нафига "охлаждать" свою экономику в том числе усилиями цб? Но допускаю что такое получилось не специально, в

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Ростислав Кисель
2 часа назад
"Смешались в кучу кони, люди". Карфаген и Афины были значимыми центрам торговли в одно время, Рим - в другое, Финикия - еще раньше Карфагена...

От Южного Китая до Атлантики: как семь древних портов управляли потоками товаров и богатств

Имя Фамилия
2 часа назад
Снижение рождаемости никак не может влиять на уровень смертности в данном случае. Оно влияет на убыль населения (отрицательный прирост). И если с

Инфографика: страны с самой высокой почасовой смертностью в мире

SuperTurg
2 часа назад
Alexander, обычно относят к не боевым потерям. Но даже если убрать их, в самих сражениях погибало тоже очень много людей

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Дмитрий Ворончев
3 часа назад
Александр, где найти ссылку на "число просмотров порнографических материалов у жителей США с конца 1990-х тоже упало (хотя их доступность за это

Человечество слабеет и теряет интерес к сексу. Но никто не знает почему

LowCoder
3 часа назад
Европа куча процентов получает за счет ВПН хд

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Дмитрий Ворончев
3 часа назад
"Его логика проста: Марс можно подвергнуть терраформированию до атмосферы и климата земного типа" - на слове "можно" ссылка ведет на несуществующую

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Qwer Qwer
3 часа назад
Alex, и вбей себе в бочку, что январь, февраль в развитых европейских странах по экономике очень слабые,это называется низким сезоном, оживление

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
3 часа назад
Alex, ты Алень выводы уже сделал за неполный 2026 год?По прогнозам в этом году будет небольшой плюс, а то что Путин волшебных люлей раздает

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
3 часа назад
Иван, охлаждение создали искусственно ,в том числе усилиями цб

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Qwer Qwer
3 часа назад
Михаил, такой рейтинг на много стран можно составить, нигде не идеально

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Владимир
3 часа назад
Цифры это фигня! Важнее как чувствуют себя граждане!!!

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Alexander Orsi
3 часа назад
SuperTurg, По словам самого Александра он потерял в пустыне (Дешт-е Лут) больше воинов чем во всех своих битвах . Персы больше всего воинов (до миллиона)

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Пад
4 часа назад
Бред собачий, хотите сказать что Кз ни имеет проценты , хотя там каждый второй использует ИИ, даже моя бабушка использует примере чатом гпт, и

Карта: внедрение искусственного интеллекта по странам в 2026 году

Павел Егоров
4 часа назад
Нефть, а де Київ, Львів та інші селища фашистської околиці?

Рейтинг самых загруженных аэропортов мира

SuperTurg
4 часа назад
Тут описываются сражения lll века до нашей эры. А как же сражения греков и персов 6-4 в. до нашей эры? Или походы Александра Македонского? Там потери

Самые кровопролитные битвы древнего мира: где погибло больше всего воинов?

Михаил Михаил
4 часа назад
Алексей, ты ещё про гос дог сша не написал, теряешь хватку или методичку потерял?

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Михаил Михаил
4 часа назад
Sanyasiebert, так юрик потребитель пропаганды, которая выискивать рейтинги по которым лидируют и начинают их муссировать, даже если эти рейтинги

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

Михаил Михаил
5 часов назад
Александр, попытайся ещё найти рейтинг где россия лидирует и козыряй им. Например: 1-е место в мире по суммарной продолжительности отключений и

Рейтинг крупнейших экономик мира к 2031 году

