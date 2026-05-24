Инфографика: минимальная зарплата в странах Европы

В XX веке многие страны мира начали устанавливать минимальный размер оплаты труда для повышения уровня жизни и для борьбы с бедностью. Как видно на инфографике, сейчас в Евросоюзе размер минимальной зарплаты меняется в зависимости от страны.

Инфографика: минимальная зарплата в странах Европы / © OnlMaps

По данным Евростата, на январь 2026 года минимальная заработная плата в ЕС колебалась от 620 до 2704 евро в месяц.

Самая низкая минимальная зарплата оказалась в Болгарии — 620 евро в месяц. Также в число стран с невысокой минимальной зарплатой вошли Латвия (780 евро) и Румыния (795 евро).

Самую высокую минимальную зарплату установили в Люксембурге — 2704 евро. В топ-3 также вошли Ирландия (2391 евро) и Германия (2343 евро).

Некоторые страны ЕС не устанавливают минимальный размер оплаты труда. В этих странах минимальная зарплата определяется коллективными договорами для конкретных секторов.

Евростат публикует информацию о минимальных зарплатах в странах ЕС два раза в год. Данные отражают ситуацию на 1 января и 1 июля каждого года.

Для сравнения, в России минимальная зарплата составляет 27 093 рубля в месяц. Это примерно 328 евро по курсу Центрального банка на момент публикации.