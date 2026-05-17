Соотношение числа мужчин и женщин по странам, получающих высшее образование
Соотношение числа мужчин и женщин по странам, получающих высшее образование
В большинстве стран мира в университетах учится больше девушек, чем парней. На инфографике показано соотношение женщин и мужчин, получивших высшее образование.
Во многих странах мира женщины получили доступ к высшему образованию намного позже, чем мужчины. Например, в Российской империи первые Высшие женские курсы появились лишь во второй половине XIX века. При этом они не всегда считались полноценным университетским образованием. Учиться в высших учебных заведениях наравне с мужчинами женщины смогли лишь после революции 1917 года.
В XX веке высшее образование стало доступным для женщин в большинстве стран мира. В XXI веке в университетских аудиториях по всему миру в среднем можно встретить больше девушек, чем юношей.
По данным Евростата, женщины составляют 60% всех студентов вузов Европейского союза. Схожая ситуация наблюдается и в России. Здесь доля женщин среди жителей с дипломом вуза достигает 55%.
Перевес доли мужчин с высшим образованием наблюдается в основном в африканских, а также в некоторых азиатских странах. Отдельно можно выделить Южную Корею. В среднем по стране там действительно больше выпускников-мужчин. Однако в последние годы в корейских университетах в среднем стало больше девушек.
Единственная страна в мире, где девушкам и женщинам запрещено получать среднее и высшее образование, — Афганистан.
