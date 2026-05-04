Более 3000 монет: в Норвегии обнаружили крупнейший клад эпохи викингов

Уникальная находка — около трех тысяч серебряных монет эпохи викингов — стала крупнейшим кладом, обнаруженным на территории Норвегии. Названное «историческим открытием», это сокровище нашли благодаря поисковикам с металлоискателями, которые вывели археологов на самый значительный клад серебряных монет той эпохи.

Монеты из «клада Мерстад» / © Innlandet County Council

Поисковики Вегард Серлие и Руне Сэтре 10 апреля обнаружили 19 серебряных монет — находка, которая вскоре обернулась настоящей сенсацией, когда на место прибыли археологи. Число монет стремительно росло: сначала до 70, затем до 500, а позже превысило тысячу.

Археолог Май-Тове Смисет назвала клад, получивший имя «клад Мерстад», «находкой всей жизни», превзошедшей самые смелые ожидания. На данный момент в нем насчитывается от 2 970 до 3 150 монет, и раскопки продолжаются — специалисты рассчитывают обнаружить еще больше.

Помимо своей ценности как денежного средства и исторического артефакта, эти монеты рассказывают историю страны, переживавшей переходный период между 980-ми и 1040-ми годами — время, когда в обращении преобладала иностранная валюта, а Норвегия только готовилась к созданию собственной чеканки.

Не имеющий аналогов клад обнаружили на поле неподалеку от Рены, в губернии Иннландет. Его невероятное разнообразие дает яркое представление об экономике страны в период глубоких политических перемен.

Эксперты из Музея культурной истории в Осло установили, что большинство монет имеют английское и германское происхождение; среди них также встречаются датские и норвежские экземпляры.

Присутствие английских и немецких монет в кладе викингов вызывает закономерный вопрос: почему иностранная валюта оказалась в Норвегии? Прежде всего это отражает активные международные связи того времени.

Клад датируется периодом с 980-х по 1040-е годы — временем расцвета могущества викингов. Так называемая «вторая эпоха викингов» охватывает конец X — начало XI века, и это серебро словно запечатлело сам дух той эпохи.

Большинство монет было отчеканено при Кнуде Великом (в период наивысшего могущества викингов), Этельреде II, Оттоне III и других правителях. Среди них есть и монеты Харальда Сурового — правителя, который, по всей видимости, решил отказаться от изобилия иностранной валюты и заменить ее единой национальной системой. Именно он основал собственный монетный двор.

Раскопки на месте продолжаются: исследователи рассчитывают обнаружить еще больше подобных «капитальных кладов». В этом регионе в ту эпоху активно производили железо, которое затем экспортировалось в Европу, поэтому находка сделана фактически в центре промышленной деятельности.

Судя по всему, этот клад не принадлежал одному человеку, что отличает его от большинства подобных находок. Он не отражает богатство отдельного зажиточного владельца, а, скорее, связан с государством, властью или правящей элитой. В тот период производство железа переживало настоящий подъем.

Потрясенные и воодушевленные археологи взяли территорию под официальную охрану: доступ к месту полностью перекрыт до завершения исследований. При этом они не скупятся на похвалу в адрес двух поисковиков с металлоискателями.