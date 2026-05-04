В Миннесоте фотоловушки впервые за сто лет сняли котят пумы
Автоматические камеры наблюдения запечатлели крайне редкие кадры — в штате Миннесота впервые за более чем столетие подтверждено размножение пум.
В конце марта камеры, установленные неподалеку от национального парка «Вояжеры» на севере штата, сняли самку пумы с тремя уже подросшими котятами. Кадры были получены в рамках проекта Voyageurs Wolf Project при Университете Миннесоты и стало первым подтверждением существования размножающейся популяции этих хищников в регионе за последние 100 лет.
На кадрах видно, как детеныши кормятся у добычи к югу от парка. Ранее исследователи фиксировали одиночных пум — с 2023 года такие встречи происходили восемь раз, однако ни разу не удавалось увидеть котят.
Новые записи были сделаны с помощью двух камер, установленных возле оленя с GPS-ошейником, которого, по предположению ученых, убила пума. Это позволило наблюдать за животными в течение длительного времени.
Руководитель проекта Томас Гейбл признался, что увиденное стало настоящей неожиданностью: наблюдать сразу четырех пум вместе в северной Миннесоте никто не рассчитывал. В общей сложности исследователям удалось собрать около четырех часов видео, на которых запечатлено поведение семьи — самка ухаживает за детенышами, а котята рычат и шипят друг на друга.
Пумы когда-то обитали в Миннесоте, но со временем исчезли из региона. До недавнего времени не было ни одного подтверждения их размножения на востоке Среднего Запада США — восточнее Дакоты и Небраски — более века. Однако сообщения из других штатов, включая Мичиган, а теперь и Миннесоту, могут свидетельствовать о возвращении вида.
По оценке биолога Джона Эрба, возраст котят составляет около семи–девяти месяцев, то есть они родились прошлой осенью.
Пумы способны проходить более 60 километров в сутки, и большинство особей, замеченных в Миннесоте, вероятно, пришли с запада — из штатов вроде Южной и Северной Дакоты или Небраски. Обычно это кочующие самцы, а сами животные стараются избегать контакта с людьми и крайне редко попадаются на глаза.
Ученые подчеркнули, что говорить о полноценном восстановлении популяции пока рано. Детеныши могут не выжить — им угрожают волки, взрослые самцы пумы или столкновения с транспортом. Но есть и другой сценарий: именно эти животные могут стать началом медленного восстановления вида в регионе.
Как отмечают специалисты, вероятность формирования устойчивой популяции пум в Миннесоте заметно выросла — однако окончательные выводы сможет сделать только время.
