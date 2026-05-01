Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
1 мая, 19:30
Рейтинг: +197
Посты: 718

Инфографика: с какого возраста в Европе можно вступать в сексуальные отношения 

Возраст согласия — это минимальный возраст, начиная с которого человек считается способным дать осознанное согласие на сексуальные отношения. На инфографике показано, какой возраст согласия установлен законами европейских стран.

Инфографика: возраст согласия в странах Европы / © Jakub Marian
Инфографика: возраст согласия в странах Европы / © Jakub Marian

В большинстве стран Европы возраст согласия варьируется от 14 до 16 лет. При этом некоторые страны также устанавливают отдельный возраст для случаев, когда младший человек находится в зависимом положении от старшего. Это ограничение касается учителей, тренеров и опекунов. Кроме того, некоторые страны учитывают разницу в возрасте между молодыми партнерами.

Например, в Венгрии возрастом согласия считается 14 лет. Однако в Венгрии есть определенные исключения для близких по возрасту партнеров. 

Схожая ситуация сложилась в Италии, где закон установил минимальный возраст в 14 лет. Там есть исключение: младшему уже исполнилось 13 лет, а разница между партнерами не превышает четырех лет. В этом случае, действия старшего партнер при определенных условиях не считаются нарушением закона. При этом если младший потенциальный партнер находится в зависимом положении от старшего, то возраст согласия меняется на 16 лет.  

Зависимое положение младшего партнера учитывают, в том числе, в Испании, Франции, Германии и Великобритании. Разницу в возрасте между партнерами учитывают, в том числе, Швейцария, Румыния и Швеция.

В Турции ситуация с возрастом согласия достаточно сложная. Любые сексуальные отношения с подростками до 15 лет там строго запрещены. С 15 до 17 лет ответственность зависит от обстоятельств. В некоторых случаях она может наступить лишь в случае, если потерпевший пожалуется. При этом с 18 лет человек считается полностью взрослым. 

На инфографике отмечено, что в Эстонии возраст согласия — 14 лет. Однако в 2022 году его изменили на 16 лет. В России возраст согласия также составляет 16 лет.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

29 апреля, 13:04
Александр Березин

На сайте Минобрнауки появилась новость об исследованиях российских физиков в области эфира

Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.

Физика
# Минобрнауки
# физика
# Эфир
29 апреля, 14:23
Игорь Байдов

Территорию близ границы Армении и Грузии назвали родиной самой важной для человечества пшеницы

Ученые, похоже, приблизились к разгадке происхождения пшеницы мягкой — той самой, из которой делают большую часть хлеба и другие мучные изделия. Согласно авторам нового исследования, она, предположительно, появилась 8000 лет назад на территории современной Грузии и Армении.

Антропология
# Армения
# Грузия
# Древняя Армения
# земледелие
# злаки
# неолит
# пшеница
# Урарту
