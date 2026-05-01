Инфографика: с какого возраста в Европе можно вступать в сексуальные отношения
Возраст согласия — это минимальный возраст, начиная с которого человек считается способным дать осознанное согласие на сексуальные отношения. На инфографике показано, какой возраст согласия установлен законами европейских стран.
В большинстве стран Европы возраст согласия варьируется от 14 до 16 лет. При этом некоторые страны также устанавливают отдельный возраст для случаев, когда младший человек находится в зависимом положении от старшего. Это ограничение касается учителей, тренеров и опекунов. Кроме того, некоторые страны учитывают разницу в возрасте между молодыми партнерами.
Например, в Венгрии возрастом согласия считается 14 лет. Однако в Венгрии есть определенные исключения для близких по возрасту партнеров.
Схожая ситуация сложилась в Италии, где закон установил минимальный возраст в 14 лет. Там есть исключение: младшему уже исполнилось 13 лет, а разница между партнерами не превышает четырех лет. В этом случае, действия старшего партнер при определенных условиях не считаются нарушением закона. При этом если младший потенциальный партнер находится в зависимом положении от старшего, то возраст согласия меняется на 16 лет.
Зависимое положение младшего партнера учитывают, в том числе, в Испании, Франции, Германии и Великобритании. Разницу в возрасте между партнерами учитывают, в том числе, Швейцария, Румыния и Швеция.
В Турции ситуация с возрастом согласия достаточно сложная. Любые сексуальные отношения с подростками до 15 лет там строго запрещены. С 15 до 17 лет ответственность зависит от обстоятельств. В некоторых случаях она может наступить лишь в случае, если потерпевший пожалуется. При этом с 18 лет человек считается полностью взрослым.
На инфографике отмечено, что в Эстонии возраст согласия — 14 лет. Однако в 2022 году его изменили на 16 лет. В России возраст согласия также составляет 16 лет.
