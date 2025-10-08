Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотографы показали миру лучшие снимки редких панголинов в новом проекте о дикой природе

Серия фотокниг Remembering Wildlife («Память о дикой природе») выпустила десятый юбилейный том — 10 Years of Remembering Wildlife. За годы существования проект собрал почти 1,6 миллиона долларов на защиту дикой природы и объединил выдающиеся работы самых талантливых и известных фотографов мира.

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Suzi Eszterhas

Юбилейное издание посвящено панголинам — одним из самых уязвимых существ на Земле. В книге представлены снимки, предоставленные ведущими фотографами дикой природы, среди которых Марсель ван Оостен, Франс Лантинг, Грег дю Туа, Джонатан и Анджела Скотт.

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Shivang Mehta

Хотя главными героями этого выпуска стали необычные и очаровательные панголины, книга также включает избранные фотографии из предыдущих девяти томов серии. Ранее в Remembering Wildlife выходили книги, посвященные тиграм, слонам, человекообразным обезьянам, носорогам и другим представителям исчезающих видов.

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Pete Oxford

Панголины — древние создания, появившиеся около 80 миллионов лет назад. Из восьми существующих видов четыре обитают в Африке, остальные — в Азии. Международный союз охраны природы (IUCN) относит часть из них к видам, находящимся на грани полного исчезновения.

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Naun Amable Silva

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Gregg Yan

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Andy Skillen

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Heshan Peiris

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Pete Oxford

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Marlon du Toit

Панголин, снимок из книги «Память о дикой природе» / © Armand Grobler