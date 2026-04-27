Первый грузовой Boeing 777-8F покинул сборочный ангар

Американская компания Boeing отметила важную производственную веху: первый экземпляр нового грузового самолета 777-8F выкатили из ангара. Теперь лайнер переходит к этапу предполетной подготовки, включающему установку двигателей, наземные испытания и последующие тестовые полеты.

Первый грузовой Boeing 777-8F / © Boeing

Самолет впервые продемонстрировали на производственной площадке Boeing в Эверетте в конце прошлой недели. После завершения сборки основное внимание сосредоточено на подготовке к первому полету. Этот этап критически важен: именно он позволяет убедиться, что все системы работают корректно до начала летных испытаний.

Модель 777-8F — новейший грузовой самолет следующего поколения, который должен превзойти предшественников по дальности и экономичности. Его появление знаменует новый этап в программе Boeing 777X, развитие которой сопровождалось задержками сертификации, испытаний и поставок.

Одной из ключевых особенностей самолета стали складывающиеся законцовки крыла, позволяющие ему использовать стандартные гейты категории E по классификации ICAO. Ожидается, что топливная эффективность будет примерно на 30% выше по сравнению с предыдущими версиями 777. Ввод в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2028–2029 годы.

Программа 777X была официально запущена в 2013 году как развитие популярного семейства 777. Первый пассажирский вариант Boeing 777-9 совершил полет в январе 2020 года, однако сроки его поставок неоднократно переносились; сейчас ожидается, что он поступит в эксплуатацию в ближайшее время. Новый 777-8F стал первым грузовым самолетом этой линейки, достигшим стадии полной сборки.

Первым эксплуатантом семейства 777X должна стать Lufthansa, тогда как стартовым оператором грузовой версии, по планам, станет Qatar Airways, заказавшая 34 таких самолета. Среди других ожидающих поставки — Cargolux, Lufthansa Cargo и ANA All Nippon Airways.

Новый грузовой лайнер оснащается двигателями GE9X, композитным крылом и инновационными складывающимися законцовками. Технологические решения во многом заимствованы у Boeing 787 Dreamliner. Самолет способен перевозить до 45 паллет (31 на основной палубе и 13 — на нижней).

Объем грузового отсека увеличен на 17% по сравнению с предыдущей моделью, а максимальная грузоподъемность достигает 118 тонн — сопоставимо с Boeing 747-400F. Дальность полета составляет до 8165 киломтеров, что позволяет авиакомпаниям выполнять больше дальнемагистральных рейсов без промежуточных посадок.

Повышенная эффективность и сниженный расход топлива также помогают отрасли двигаться к экологическим целям, одновременно уменьшая эксплуатационные расходы. Производство 777-8F началось в июле прошлого года, и, несмотря на длительный путь разработки, этот самолет уже рассматривается как будущее дальнемагистральных грузовых перевозок.