Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первый грузовой Boeing 777-8F покинул сборочный ангар
Американская компания Boeing отметила важную производственную веху: первый экземпляр нового грузового самолета 777-8F выкатили из ангара. Теперь лайнер переходит к этапу предполетной подготовки, включающему установку двигателей, наземные испытания и последующие тестовые полеты.
Самолет впервые продемонстрировали на производственной площадке Boeing в Эверетте в конце прошлой недели. После завершения сборки основное внимание сосредоточено на подготовке к первому полету. Этот этап критически важен: именно он позволяет убедиться, что все системы работают корректно до начала летных испытаний.
Модель 777-8F — новейший грузовой самолет следующего поколения, который должен превзойти предшественников по дальности и экономичности. Его появление знаменует новый этап в программе Boeing 777X, развитие которой сопровождалось задержками сертификации, испытаний и поставок.
Одной из ключевых особенностей самолета стали складывающиеся законцовки крыла, позволяющие ему использовать стандартные гейты категории E по классификации ICAO. Ожидается, что топливная эффективность будет примерно на 30% выше по сравнению с предыдущими версиями 777. Ввод в коммерческую эксплуатацию запланирован на 2028–2029 годы.
Программа 777X была официально запущена в 2013 году как развитие популярного семейства 777. Первый пассажирский вариант Boeing 777-9 совершил полет в январе 2020 года, однако сроки его поставок неоднократно переносились; сейчас ожидается, что он поступит в эксплуатацию в ближайшее время. Новый 777-8F стал первым грузовым самолетом этой линейки, достигшим стадии полной сборки.
Первым эксплуатантом семейства 777X должна стать Lufthansa, тогда как стартовым оператором грузовой версии, по планам, станет Qatar Airways, заказавшая 34 таких самолета. Среди других ожидающих поставки — Cargolux, Lufthansa Cargo и ANA All Nippon Airways.
Новый грузовой лайнер оснащается двигателями GE9X, композитным крылом и инновационными складывающимися законцовками. Технологические решения во многом заимствованы у Boeing 787 Dreamliner. Самолет способен перевозить до 45 паллет (31 на основной палубе и 13 — на нижней).
Объем грузового отсека увеличен на 17% по сравнению с предыдущей моделью, а максимальная грузоподъемность достигает 118 тонн — сопоставимо с Boeing 747-400F. Дальность полета составляет до 8165 киломтеров, что позволяет авиакомпаниям выполнять больше дальнемагистральных рейсов без промежуточных посадок.
Повышенная эффективность и сниженный расход топлива также помогают отрасли двигаться к экологическим целям, одновременно уменьшая эксплуатационные расходы. Производство 777-8F началось в июле прошлого года, и, несмотря на длительный путь разработки, этот самолет уже рассматривается как будущее дальнемагистральных грузовых перевозок.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Марта, 2014
10 мифов об эволюции человека
14 Декабря, 2016
30 научных терминов, которые должен знать каждый
12 Июня, 2015
Неопознанные плавающие объекты
21 Января, 2023
Как стать счастливее по-научному
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии