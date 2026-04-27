Вертолеты HH-60W Jolly Green II получат новую роль на случай «судного дня» в столичном регионе США
ВВС США раскрыли новые подробности о том, как часть вертолетов HH-60W Jolly Green II, предназначенных для боевых поисково-спасательных операций, будет модифицирована для выполнения задач округа Военно-воздушного округа Вашингтона. Эти машины займутся перевозкой VIP-персон в районе столицы, а также поддержкой планов по обеспечению непрерывности работы правительства.
В рамках последней задачи вертолеты будут готовы в любой момент эвакуировать высших должностных лиц и законодателей США, чтобы сохранить функционирование федеральной власти даже в случае атаки или другой серьезной чрезвычайной ситуации. Недавно HH-60W уже привлекали внимание, участвуя в операции по спасению экипажа сбитого в Иране F-15E Strike Eagle.
Сегодня для выполнения этих задач используются устаревающие вертолеты UH-1N Twin Huey, базирующиеся на авиабазе Эндрюс. Изначально их планировалось заменить новыми MH-139A Grey Wolf, однако теперь официально подтверждено, что эту роль возьмут на себя HH-60W. При этом закупки MH-139 продолжаются — главным образом для охраны шахт межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.
Согласно бюджетным документам ВВС на 2027 финансовый год, 26 вертолетов HH-60W заменят UH-1N в регионе национальной столицы (National Capital Region), охватывающем Вашингтон и прилегающие территории.
Базовый HH-60W — представитель семейства Black Hawk, производимого компанией Sikorsky (входит в Lockheed Martin). В стандартной конфигурации он оснащен радаром в носовой части, системой дозаправки в воздухе и салоном, оптимизированным для эвакуации раненых. Также предусмотрено вооружение для самообороны — пулеметы и системы постановки помех.
Однако для новых задач часть оборудования будет демонтирована. В частности, планируется убрать спасательные кресла, носилки для эвакуируемых, оружейные системы, блоки ложных тепловых целей и бронезащиту салона.
Взамен вертолеты получат обновленные средства связи, инфракрасные системы противодействия и новую компоновку сидений.
Особое внимание уделяется установке систем инфракрасного противодействия (IRCM), защищающих от ракет с тепловым наведением. Такие системы особенно важны для вертолетов, поскольку они уязвимы для переносных зенитных комплексов (ПЗРК).
Примечательно, что такие системы не были изначально включены в оснащение HH-60W, несмотря на риски, связанные с их основной поисково-спасательной миссией. Между тем аналогичные комплексы ранее устанавливались на более старые вертолеты HH-60G.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
23 Мая, 2017
Межзвездный роуминг
20 Января, 2017
Тайна гибели «Курска»
25 Февраля, 2020
Виноват ли СССР в развязывании Второй мировой?
