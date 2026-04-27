Вертолеты HH-60W Jolly Green II получат новую роль на случай «судного дня» в столичном регионе США

ВВС США раскрыли новые подробности о том, как часть вертолетов HH-60W Jolly Green II, предназначенных для боевых поисково-спасательных операций, будет модифицирована для выполнения задач округа Военно-воздушного округа Вашингтона. Эти машины займутся перевозкой VIP-персон в районе столицы, а также поддержкой планов по обеспечению непрерывности работы правительства.

Вертолет HH-60W Jolly Green II / © USAF

В рамках последней задачи вертолеты будут готовы в любой момент эвакуировать высших должностных лиц и законодателей США, чтобы сохранить функционирование федеральной власти даже в случае атаки или другой серьезной чрезвычайной ситуации. Недавно HH-60W уже привлекали внимание, участвуя в операции по спасению экипажа сбитого в Иране F-15E Strike Eagle.

Сегодня для выполнения этих задач используются устаревающие вертолеты UH-1N Twin Huey, базирующиеся на авиабазе Эндрюс. Изначально их планировалось заменить новыми MH-139A Grey Wolf, однако теперь официально подтверждено, что эту роль возьмут на себя HH-60W. При этом закупки MH-139 продолжаются — главным образом для охраны шахт межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

Согласно бюджетным документам ВВС на 2027 финансовый год, 26 вертолетов HH-60W заменят UH-1N в регионе национальной столицы (National Capital Region), охватывающем Вашингтон и прилегающие территории.

Базовый HH-60W — представитель семейства Black Hawk, производимого компанией Sikorsky (входит в Lockheed Martin). В стандартной конфигурации он оснащен радаром в носовой части, системой дозаправки в воздухе и салоном, оптимизированным для эвакуации раненых. Также предусмотрено вооружение для самообороны — пулеметы и системы постановки помех.

Однако для новых задач часть оборудования будет демонтирована. В частности, планируется убрать спасательные кресла, носилки для эвакуируемых, оружейные системы, блоки ложных тепловых целей и бронезащиту салона.

Взамен вертолеты получат обновленные средства связи, инфракрасные системы противодействия и новую компоновку сидений.

Особое внимание уделяется установке систем инфракрасного противодействия (IRCM), защищающих от ракет с тепловым наведением. Такие системы особенно важны для вертолетов, поскольку они уязвимы для переносных зенитных комплексов (ПЗРК).

Примечательно, что такие системы не были изначально включены в оснащение HH-60W, несмотря на риски, связанные с их основной поисково-спасательной миссией. Между тем аналогичные комплексы ранее устанавливались на более старые вертолеты HH-60G.