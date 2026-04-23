Рейтинг крупнейших производителей микросхем памяти в мире
Рыночная капитализация производителей микросхем памяти стремительно выросла на фоне того, как инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта меняют облик полупроводниковой отрасли.
В новой инфографике представлены крупнейшие публичные компании — производители DRAM и NAND — на основе данных CompaniesMarketCap и StockAnalysis.
Оценки компаний показывают, что отрасль уверенно восстановилась благодаря активному строительству серверов для ИИ, что резко увеличило спрос на память.
С большим отрывом первое место занимает Samsung с капитализацией 897 миллиардов долларов. Следом идут SK Hynix (498 миллиардов) и Micron (481 миллиард), формируя явную «верхнюю лигу» производителей памяти.
Во втором эшелоне выделяются Sandisk (141 миллиард) и Kioxia (107 миллиардов). Завершают список четыре тайваньские компании: Nanya (22 миллиарда), Winbond (13 миллиардов), Macronix (девять миллиардов) и Powerchip Semiconductor Manufacturing (семь миллиардов).
В 2025 году цены на память заметно выросли: производители сдерживали объемы выпуска, тогда как спрос со стороны серверов для ИИ усиливал дефицит. Это сочетание укрепило ценовую власть компаний и повысило ожидания инвесторов.
Некоторые участники рынка продемонстрировали особенно впечатляющий рост: акции Nanya подскочили на 560%, Sandisk — на 559%, Kioxia — на 536%. Значительный рост также показали Winbond, SK Hynix и Micron.
В 2026 году динамика сохранилась: по состоянию на 17 апреля акции Samsung выросли на 80%, SK Hynix — на 73%, а Micron — на 59%.
DRAM — это оперативная память краткосрочного хранения: она содержит данные, необходимые приложениям прямо сейчас, но очищается при отключении питания. NAND, напротив, отвечает за долговременное хранение — она сохраняет файлы и программное обеспечение даже при выключенном устройстве.
Оба типа памяти критически важны для современных вычислений, однако развитие центров обработки данных для ИИ делает высокопроизводительную память еще более стратегически значимой.
В результате производители микросхем памяти все теснее связаны не только с циклом потребительской электроники, но и с глобальным строительством инфраструктуры искусственного интеллекта.
