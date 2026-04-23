Автономный робот Project Ace впервые обыграл профессиональных игроков в настольный теннис
Компания Sony AI представила значительный прорыв в области робототехники — систему Project Ace, автономного робота, способного соревноваться с ведущими игроками в настольный теннис.
Это объявление стало редким достижением в сфере «физического» ИИ. Если в цифровых играх машины давно доминируют, то реальные виды спорта оставались для них недосягаемыми из-за высокой скорости и непредсказуемости происходящего. Project Ace изменил ситуацию.
На протяжении многих лет искусственный интеллект успешно проявлял себя в виртуальных средах — от шахмат до гоночных симуляторов. Однако взаимодействие с физическим миром оказалось куда более сложной задачей: оно требует мгновенного восприятия, планирования и движения. Project Ace стал развитием предыдущих разработок Sony, таких как система Gran Turismo Sophy, которая освоила высокоскоростные гонки в симуляции. Теперь аналогичный уровень интеллекта перенесён в реальный мир.
Инженеры Sony AI объединили передовые сенсоры, методы обучения с подкреплением и высокоточную робототехнику. Система способна отслеживать быстро движущиеся объекты и реагировать на них за миллисекунды.
Настольный теннис оказался идеальной проверкой возможностей: этот вид спорта требует высокой скорости, контроля вращения и мгновенной адаптации.
Project Ace опирается на сложную сенсорную систему. Он использует девять высокоскоростных камер для отслеживания положения мяча в трёхмерном пространстве. Дополнительные событийные сенсоры фиксируют вращение и угловую скорость в реальном времени.
В основе системы лежит обучение с подкреплением: робот не следует жестко заданным правилам, а адаптируется прямо по ходу игры. Это позволяет ему гибко реагировать на непредсказуемые удары соперника.
Для точных движений используются высокоскоростные приводы, обеспечивающие быстрые возвраты даже при экстремальном вращении мяча. Инженеры также предусмотрели сложные игровые ситуации — например, отскоки от сетки и необычные траектории.
Испытания проводились по правилам Международной федерации настольного тенниса. Робот сыграл против пяти сильнейших игроков и двух профессионалов. Project Ace выиграл три из пяти матчей у спортсменов и показал конкурентоспособные результаты против профессионалов. Он справлялся с вращением мяча до 450 радиан в секунду, успешно возвращая более 75% ударов. При подаче робот набрал 16 прямых очков, тогда как его соперники — восемь.
Дополнительные матчи в конце 2025 и начале 2026 года показали дальнейший прогресс: Project Ace стал побеждать профессиональных игроков, улучшил скорость розыгрышей и точность ударов.
Этот успех свидетельствует о серьезном сдвиге в развитии робототехники: физический ИИ вплотную приблизился к человеческому уровню в быстрых и сложных задачах реального мира.
