Китай нарастил производство спутников в десятки раз быстрее, чем увеличил свои ракетные возможности
Китай построил или строит десятки спутниковых заводов с совокупной теоретической мощностью свыше 7000 аппаратов в год — при этом в 2025 году было выведено на орбиту лишь несколько сотен спутников. Этот разрыв одновременно отражает и масштаб амбиций, и ключевое узкое место коммерческой космической программы страны.
Эти данные основаны на исследовании китайского отраслевого издания Hello Space, на которое ссылается SpaceNews. В нем говорится о десятках уже действующих предприятий, а также о новых заводах на стадии строительства и проектирования. Уже функционирующие мощности способны ежегодно производить тысячи спутников, а будущие предприятия значительно увеличат этот потенциал. Но смогут ли эти линии загрузить заказами — и, главное, доставить продукцию на орбиту — остается открытым вопросом.
Причина столь масштабного строительства очевидна. Два ключевых китайских проекта широкополосной связи на низкой околоземной орбите — Guowang и Qianfan — по имеющимся данным, должны в совокупности включать десятки тысяч спутников. Дополнительные заявки, поданные в Международный союз электросвязи (ITU), увеличивают «бумажную» перспективу до сотен тысяч аппаратов. Ни один серьезный аналитик не ожидает, что все эти планы будут реализованы, но масштаб производственной базы показывает: Пекин хочет иметь такую возможность.
География распределения мощностей не менее важна, чем их общий объем. Шанхай, где расположены государственные структуры SAST и IAMCAS, уже располагает несколькими крупными действующими заводами. Провинция Чжэцзян также обладает значительными производственными возможностями. В Цзилине, где работает компания Changguang Satellite, ежегодный выпуск исчисляется сотнями аппаратов. Пекин и Хайнань развивают новые крупные мощности. При этом на Хайнане завод расположен рядом с космодромом — это осознанное решение, позволяющее сократить логистическую цепочку.
Это не хаотичное разрастание. Это промышленная политика, реализуемая через конкуренцию регионов за долю в стратегически важной отрасли.
Аналитики Hello Space делят производителей на три группы. Первая — традиционные государственные игроки, такие как Китайская академия космических технологий и IAMCAS, которые обеспечивают производство для проекта Guowang. Вторая — коммерческие компании вроде GalaxySpace, MinoSpace и Geespace, работающие на рыночных условиях и стремящиеся получить контракты на создание спутниковых группировок. Третья — региональные инициативы: хаб на Хайнане, морской космопорт Хайян в провинции Шаньдун и производственная база в Цзинане, контролируемая металлургическим гигантом Jinan Iron and Steel Group.
Факт, что сталелитейный концерн строит спутниковые заводы, сам по себе многое объясняет. Региональные власти и государственные промышленные группы вовлекаются в космическую отрасль потому, что Пекин дал четкий сигнал: это приоритет. Центральное правительство официально признало коммерческий космос новой «опорной» отраслью, открыв доступ к государственной поддержке, финансированию и программам индустриального развития.
Главная проблема — запуск. Производство теряет смысл, если спутники не удается вывести на орбиту. А пока — не удается, по крайней мере, в масштабах, соответствующих производственным возможностям.
По данным астронома Джонатана Макдауэлла, Китай запустил в 2025 году лишь несколько сотен спутников. Для сравнения, SpaceX за тот же период вывела на орбиту более 3000 аппаратов Starlink. Таким образом, производственные мощности Китая превышают реальные темпы развертывания более чем в десять раз.
Причина — в ракетном парке. Китай по-прежнему во многом опирается на одноразовые ракеты семейства «Чанчжэн», а также на ракеты частных компаний. Ни одна из этих систем не является многоразовой. Ни одна не работает с частотой запусков, сравнимой с Falcon 9. А значит, экономика массовых запусков уровня Starlink пока недостижима.
Ситуация постепенно меняется. Частные китайские компании разрабатывают многоразовые ракеты и наращивают возможности. Расширяются существующие космодромы, вводятся в строй новые — включая коммерческий комплекс на Хайнане.
Самое интересное в этой истории — то, что избыточные мощности не являются ошибкой. Это и есть стратегия.
На Западе разрыв между теоретическими возможностями и реальными запусками часто трактуют как признак неэффективности — мол, китайское планирование порождает «белых слонов». Но такой взгляд упускает суть происходящего. Построить заводы — сравнительно просто. Создать ракетную отрасль с частотой запусков на уровне Falcon 9 — значительно сложнее. Развивая производство заранее, Китай страхует себя: как только проблема запусков будет решена, ограничением уже не станет предложение.
Это ставка на то, что производственные линии могут некоторое время простаивать, но окупятся, когда многоразовые ракеты сократят разрыв в темпах. Учитывая скорость развития китайских частных пусковых компаний, такая ставка выглядит оправданной.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.
Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
23 Мая, 2017
Межзвездный роуминг
2 Сентября, 2015
6 лжедостопримечательностей мира
19 Декабря, 2015
Топ самых необычных беспилотников
13 Июля, 2016
Как это работает: космические ракеты
4 Июня, 2016
Есть ли конец у Вселенной?
15 Апреля, 2016
27 месяцев надежды
