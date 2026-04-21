Китай нарастил производство спутников в десятки раз быстрее, чем увеличил свои ракетные возможности

Китай построил или строит десятки спутниковых заводов с совокупной теоретической мощностью свыше 7000 аппаратов в год — при этом в 2025 году было выведено на орбиту лишь несколько сотен спутников. Этот разрыв одновременно отражает и масштаб амбиций, и ключевое узкое место коммерческой космической программы страны.

Запуск партии китайских спутников группировки Qianfan / © CASC

Эти данные основаны на исследовании китайского отраслевого издания Hello Space, на которое ссылается SpaceNews. В нем говорится о десятках уже действующих предприятий, а также о новых заводах на стадии строительства и проектирования. Уже функционирующие мощности способны ежегодно производить тысячи спутников, а будущие предприятия значительно увеличат этот потенциал. Но смогут ли эти линии загрузить заказами — и, главное, доставить продукцию на орбиту — остается открытым вопросом.

Причина столь масштабного строительства очевидна. Два ключевых китайских проекта широкополосной связи на низкой околоземной орбите — Guowang и Qianfan — по имеющимся данным, должны в совокупности включать десятки тысяч спутников. Дополнительные заявки, поданные в Международный союз электросвязи (ITU), увеличивают «бумажную» перспективу до сотен тысяч аппаратов. Ни один серьезный аналитик не ожидает, что все эти планы будут реализованы, но масштаб производственной базы показывает: Пекин хочет иметь такую возможность.

География распределения мощностей не менее важна, чем их общий объем. Шанхай, где расположены государственные структуры SAST и IAMCAS, уже располагает несколькими крупными действующими заводами. Провинция Чжэцзян также обладает значительными производственными возможностями. В Цзилине, где работает компания Changguang Satellite, ежегодный выпуск исчисляется сотнями аппаратов. Пекин и Хайнань развивают новые крупные мощности. При этом на Хайнане завод расположен рядом с космодромом — это осознанное решение, позволяющее сократить логистическую цепочку.

Это не хаотичное разрастание. Это промышленная политика, реализуемая через конкуренцию регионов за долю в стратегически важной отрасли.

Аналитики Hello Space делят производителей на три группы. Первая — традиционные государственные игроки, такие как Китайская академия космических технологий и IAMCAS, которые обеспечивают производство для проекта Guowang. Вторая — коммерческие компании вроде GalaxySpace, MinoSpace и Geespace, работающие на рыночных условиях и стремящиеся получить контракты на создание спутниковых группировок. Третья — региональные инициативы: хаб на Хайнане, морской космопорт Хайян в провинции Шаньдун и производственная база в Цзинане, контролируемая металлургическим гигантом Jinan Iron and Steel Group.

Факт, что сталелитейный концерн строит спутниковые заводы, сам по себе многое объясняет. Региональные власти и государственные промышленные группы вовлекаются в космическую отрасль потому, что Пекин дал четкий сигнал: это приоритет. Центральное правительство официально признало коммерческий космос новой «опорной» отраслью, открыв доступ к государственной поддержке, финансированию и программам индустриального развития.

Главная проблема — запуск. Производство теряет смысл, если спутники не удается вывести на орбиту. А пока — не удается, по крайней мере, в масштабах, соответствующих производственным возможностям.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, Китай запустил в 2025 году лишь несколько сотен спутников. Для сравнения, SpaceX за тот же период вывела на орбиту более 3000 аппаратов Starlink. Таким образом, производственные мощности Китая превышают реальные темпы развертывания более чем в десять раз.

Причина — в ракетном парке. Китай по-прежнему во многом опирается на одноразовые ракеты семейства «Чанчжэн», а также на ракеты частных компаний. Ни одна из этих систем не является многоразовой. Ни одна не работает с частотой запусков, сравнимой с Falcon 9. А значит, экономика массовых запусков уровня Starlink пока недостижима.

Ситуация постепенно меняется. Частные китайские компании разрабатывают многоразовые ракеты и наращивают возможности. Расширяются существующие космодромы, вводятся в строй новые — включая коммерческий комплекс на Хайнане.

Самое интересное в этой истории — то, что избыточные мощности не являются ошибкой. Это и есть стратегия.

На Западе разрыв между теоретическими возможностями и реальными запусками часто трактуют как признак неэффективности — мол, китайское планирование порождает «белых слонов». Но такой взгляд упускает суть происходящего. Построить заводы — сравнительно просто. Создать ракетную отрасль с частотой запусков на уровне Falcon 9 — значительно сложнее. Развивая производство заранее, Китай страхует себя: как только проблема запусков будет решена, ограничением уже не станет предложение.

Это ставка на то, что производственные линии могут некоторое время простаивать, но окупятся, когда многоразовые ракеты сократят разрыв в темпах. Учитывая скорость развития китайских частных пусковых компаний, такая ставка выглядит оправданной.