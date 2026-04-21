Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
21 апреля, 07:27
Рейтинг: +804
Посты: 2408

Китай нарастил производство спутников в десятки раз быстрее, чем увеличил свои ракетные возможности

Китай построил или строит десятки спутниковых заводов с совокупной теоретической мощностью свыше 7000 аппаратов в год — при этом в 2025 году было выведено на орбиту лишь несколько сотен спутников. Этот разрыв одновременно отражает и масштаб амбиций, и ключевое узкое место коммерческой космической программы страны.

Запуск партии китайских спутников группировки Qianfan / © CASC  
Эти данные основаны на исследовании китайского отраслевого издания Hello Space, на которое ссылается SpaceNews. В нем говорится о десятках уже действующих предприятий, а также о новых заводах на стадии строительства и проектирования. Уже функционирующие мощности способны ежегодно производить тысячи спутников, а будущие предприятия значительно увеличат этот потенциал. Но смогут ли эти линии загрузить заказами — и, главное, доставить продукцию на орбиту — остается открытым вопросом.

Причина столь масштабного строительства очевидна. Два ключевых китайских проекта широкополосной связи на низкой околоземной орбите — Guowang и Qianfan — по имеющимся данным, должны в совокупности включать десятки тысяч спутников. Дополнительные заявки, поданные в Международный союз электросвязи (ITU), увеличивают «бумажную» перспективу до сотен тысяч аппаратов. Ни один серьезный аналитик не ожидает, что все эти планы будут реализованы, но масштаб производственной базы показывает: Пекин хочет иметь такую возможность.

География распределения мощностей не менее важна, чем их общий объем. Шанхай, где расположены государственные структуры SAST и IAMCAS, уже располагает несколькими крупными действующими заводами. Провинция Чжэцзян также обладает значительными производственными возможностями. В Цзилине, где работает компания Changguang Satellite, ежегодный выпуск исчисляется сотнями аппаратов. Пекин и Хайнань развивают новые крупные мощности. При этом на Хайнане завод расположен рядом с космодромом — это осознанное решение, позволяющее сократить логистическую цепочку.

Это не хаотичное разрастание. Это промышленная политика, реализуемая через конкуренцию регионов за долю в стратегически важной отрасли.

Аналитики Hello Space делят производителей на три группы. Первая — традиционные государственные игроки, такие как Китайская академия космических технологий и IAMCAS, которые обеспечивают производство для проекта Guowang. Вторая — коммерческие компании вроде GalaxySpace, MinoSpace и Geespace, работающие на рыночных условиях и стремящиеся получить контракты на создание спутниковых группировок. Третья — региональные инициативы: хаб на Хайнане, морской космопорт Хайян в провинции Шаньдун и производственная база в Цзинане, контролируемая металлургическим гигантом Jinan Iron and Steel Group.

Факт, что сталелитейный концерн строит спутниковые заводы, сам по себе многое объясняет. Региональные власти и государственные промышленные группы вовлекаются в космическую отрасль потому, что Пекин дал четкий сигнал: это приоритет. Центральное правительство официально признало коммерческий космос новой «опорной» отраслью, открыв доступ к государственной поддержке, финансированию и программам индустриального развития.

Главная проблема — запуск. Производство теряет смысл, если спутники не удается вывести на орбиту. А пока — не удается, по крайней мере, в масштабах, соответствующих производственным возможностям.

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, Китай запустил в 2025 году лишь несколько сотен спутников. Для сравнения, SpaceX за тот же период вывела на орбиту более 3000 аппаратов Starlink. Таким образом, производственные мощности Китая превышают реальные темпы развертывания более чем в десять раз.

Причина — в ракетном парке. Китай по-прежнему во многом опирается на одноразовые ракеты семейства «Чанчжэн», а также на ракеты частных компаний. Ни одна из этих систем не является многоразовой. Ни одна не работает с частотой запусков, сравнимой с Falcon 9. А значит, экономика массовых запусков уровня Starlink пока недостижима.

Ситуация постепенно меняется. Частные китайские компании разрабатывают многоразовые ракеты и наращивают возможности. Расширяются существующие космодромы, вводятся в строй новые — включая коммерческий комплекс на Хайнане.

Самое интересное в этой истории — то, что избыточные мощности не являются ошибкой. Это и есть стратегия.

На Западе разрыв между теоретическими возможностями и реальными запусками часто трактуют как признак неэффективности — мол, китайское планирование порождает «белых слонов». Но такой взгляд упускает суть происходящего. Построить заводы — сравнительно просто. Создать ракетную отрасль с частотой запусков на уровне Falcon 9 — значительно сложнее. Развивая производство заранее, Китай страхует себя: как только проблема запусков будет решена, ограничением уже не станет предложение.

Это ставка на то, что производственные линии могут некоторое время простаивать, но окупятся, когда многоразовые ракеты сократят разрыв в темпах. Учитывая скорость развития китайских частных пусковых компаний, такая ставка выглядит оправданной.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 15:33
Татьяна Зайцева

Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.

Биология
# голые землекопы
# грызуны
# животные
# поведение животных
20 апреля, 08:20
Любовь С.

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.

Астрономия
# атмосфера
# ветер
# волны
# марс
# титан
# экзопланеты
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Последние комментарии

Олег Дижковский
34 минуты назад
Игорь, пиши тут статьи, все равно авторы в сознание даже не прмходят, судя по всему.

Солнечная энергетика впервые стала лидером мирового энергоприроста

Александр Кармишев
53 минуты назад
И почему в Европе, США и Австралии народ живет на 10 и более лет, чем в России? У них там, что - больше внимание оказывается заботе о здоровье нации,

Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

Ольга Радуга
58 минут назад
Игорь, странный ты тип. Сидишь в интернете, значит телефон оплатил, я бы потратила деньги на еду, а ты решил поголодать, но зато с интернетом, да явно

Спутники получили новое изображение «Глаза Сахары»

Абунасыр Каржауов
2 часа назад
Игорь, приветствую. Я из Казахстана. Отсюда можно будет тебе пополнить?

Рейтинг: 15 крупнейших оборонных бюджетов мира

Дмитрий Захаров
2 часа назад
"Темная тетрада" полнее описывает стремление к лидерству, но по-моему, и она слишком поверхностно трактует этот феномен. Будьте здоровы)

Ученые нашли связь между темными чертами личности и стремлением к лидерству

Денис
5 часов назад
Игорь, лошара)

NASA отключило еще один из научных приборов на борту «Вояджер-1», чтобы продлить срок его службы

Такис Проестакис
6 часов назад
Как у русских пуканы то горят))) рашка видите ли в рейтинг не попала и никогда не попадет , менталитет быдла из быдла не убрать

Рейтинг самых вежливых стран: кто лидирует и почему

Mikhail Lukashev
6 часов назад
Уважаемая редакция, а можно уже как-то написать какой-никакой движок, который будет банить таких товарищей, как Игорь Смирнов, и автоматически не

Ускоритель «Нуклотрон» позволит установить причину асимметрии Вселенной и найти темную материю

Рудольф Гольденбаум
8 часов назад
Андрей, треть года прошла, никто что-то не говорит о присоединения Венесуэлы... Да и что-то американских баз там не видно, не слышно... Может омэрыка и

Все мировые запасы нефти по странам — в одной визуализации

Далёкий Вильгельм
8 часов назад
Я бы скорее согласился с Красильниковым. Сейчас все писают кипятком на солнечные и ветростанции. Но фокус в том, что безопасных в экологическом

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Рудольф Гольденбаум
8 часов назад
StaPerRa, чудо света, спроеутированное кяфирами, ага...

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Byrek MPLogistic
8 часов назад
Логично же что надо было строить круг, а не линию.

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Рудольф Гольденбаум
8 часов назад
Autotrade222, какой может быть распил, если это шариатское королевство?

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Далёкий Вильгельм
8 часов назад
Судя по фото и описанию, тут ошибка в тексте. Вместо "разработку, наглядно демонстрирующую ориентированный на человека подход компании к дизайну",

Vast Space показала костюм для будущей первой в мире коммерческой орбитальной станции

Иван Колупаев
9 часов назад
Dmitriy, попыткам слепить термояд уже 70 лет вроде бы достаточный промежуток чтоб сделать выводы о медленных темпах роста снижения себестоимости 😁

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Али Абдуллаев
9 часов назад
Эти господа наверно проезжали Волгоград и поняли что, не стоит вкладываться в подобную инфраструктуру...

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Dmitriy Dorian
9 часов назад
Статья странная, конечно. В ней множество некорректных заявлений. Никакой термоядерной энергетики не существует на сегодняшний день, поэтому

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Игорь Смирнов
10 часов назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Рейтинг самых продаваемых видеоигр в истории

Игорь Смирнов
10 часов назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Спутники получили новое изображение «Глаза Сахары»

Игорь Смирнов
10 часов назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вaс o пoмoщи, пoмoгитe, пoжaлyйстa... Сeйчaс ищy любyю paбoтy, нo пoкa ничeгo нe нaхoдится. Гoтoв нa любyю

Инфографика: рейтинг стран по числу людей,  получивших образование после школы

