Кто покупает американскую нефть? Топ-10 стран-импортеров
В 2025 году Нидерланды вышли на первое место среди покупателей американской нефти, что отражает заметные изменения в глобальных торговых потоках. Это также подчеркивает сохраняющуюся зависимость Европы от энергетических поставок из США, несмотря на общее снижение экспорта.
По данным Energy Information Administration, Соединенные Штаты экспортировали около четырех миллионов баррелей нефти в сутки — на три процента меньше, чем годом ранее. Снижение произошло впервые за последние четыре года, хотя внутренняя добыча достигла рекордных 13,6 миллионов баррелей в сутки.
Лидером среди импортеров стали Нидерланды: за год страна закупила примерно 419 миллионов баррелей, что составляет около 10,7% всего американского экспорта. Значительная часть этого объема проходит через Роттердам — один из крупнейших энергетических хабов мира, где нефть перерабатывается или перераспределяется по европейскому рынку.
Следом идут Мексика (около 398 миллионов баррелей) и Канада (324 миллиона баррелей), что подчеркивает устойчивость энергетических связей внутри Северной Америки. Среди других крупных покупателей — Южная Корея, Япония, Китай и Индия, что свидетельствует о сохраняющемся спросе со стороны Азии, несмотря на перестройку региональных потоков.
Крупнейшие покупатели нефти из США в 2025 году (миллионов баррелей):
- Нидерланды — 418,75;
- Мексика — 398,14;
- Канада — 323,65;
- Южная Корея — 257,35;
- Япония — 247,19;
- Китай — 237,78;
- Индия — 221,06;
- Бразилия — 132,59;
- Великобритания — 123,73;
- Испания — 95,11.
С 2023 года Европа является главным направлением для американской нефти, во многом из-за стремления заменить российские поставки. Однако в 2025 году экспорт в регион сократился примерно на семь процентов — часть американских объемов была вытеснена ростом добычи стран ОПЕК.
Внутри Европы динамика оказалась неоднородной: Великобритания показала одно из самых резких снижений — импорт сократился примерно на 35%, тогда как Нидерланды, напротив, нарастили закупки, частично компенсировав общее падение.
Поставки в Азию и Океанию также уменьшились, особенно в Китай и Сингапур. Экспорт в Китай резко сократился на фоне торговых противоречий и конкуренции со стороны более дешевой нефти из России и Ирана. В то же время Индия и Япония увеличили закупки, что свидетельствует о частичном перераспределении спроса внутри региона.
Несмотря на снижение в 2025 году, экспорт американской нефти остается на исторически высоком уровне. После отмены многолетнего запрета на экспорт в 2015 году поставки выросли в десятки раз — примерно в 85 раз по сравнению с 2011 годом. В последние годы США также сохраняют статус экспортера нефти, что отражает устойчивый рост добычи и развитие инфраструктуры.
