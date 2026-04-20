Быстрее любого человека: гуманоидный робот установил новый рекорд полумарафона

В воскресенье, 19 апреля, в Пекине официально состоялся второй полумарафон в рамках Всемирных игр гуманоидных роботов (World Humanoid Robot Games). Победу одержала команда Honor с роботом «Молния» (Lightning), который преодолел дистанцию всего за 50 минут и 26 секунд.

Робот «Молния» / © Honor

При этом он не был самым быстрым: управляемая человеком версия того же робота показала результат 48 минут 19 секунд. Однако по правилам соревнования приз присуждался только автономным системам, поэтому победителем был признан именно вариант с самостоятельной навигацией.

Робот «Молния» стал первым гуманоидом «потребительского уровня», завершившим такую дистанцию. Как отметило издание The Guardian, он оказался «на несколько минут быстрее мирового рекорда, установленного Джейкобом Киплимо в Лиссабоне в прошлом месяце».

Всего в соревновании приняли участие 100 команд, представивших около 300 роботов от 26 брендов. Пять команд прибыли из-за рубежа, остальные были китайскими. Масштаб гонки вырос примерно в пять раз по сравнению с первым забегом, а среди участников появились команды из Франции, Германии и Бразилии.

По сравнению с первым забегом в 2025 году результаты этого года выглядят впечатляюще. Тогда победитель — Tiangong Ultra — преодолел дистанцию за два часа 40 минут.

Теперь же победное время составило чуть более 50 минут — почти трехкратное улучшение всего за один год. Впрочем, первый забег носил скорее экспериментальный характер, поэтому нынешние результаты лучше отражают реальный уровень технологий.

Первая гонка сопровождалась множеством технических проблем: некоторые участники даже не смогли стартовать, многие падали, сталкивались или сходили с дистанции.

В этом году картина изменилась: все роботы успешно стартовали, держали стабильный темп и двигались заметно более «естественно». Учитывая сложность задачи, это действительно впечатляющий результат и показатель стремительного развития технологий.

Научить робота бегать — крайне непросто: требуется точный контроль равновесия, умение справляться с неровной поверхностью, выносливость, навигация и устойчивость к помехам (шуму, препятствиям и т.д.).

И за пределами зрелищных соревнований решение этих задач открывает широкие перспективы: от поисково-спасательных операций и военного применения до промышленности и логистики.