Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Быстрее любого человека: гуманоидный робот установил новый рекорд полумарафона
В воскресенье, 19 апреля, в Пекине официально состоялся второй полумарафон в рамках Всемирных игр гуманоидных роботов (World Humanoid Robot Games). Победу одержала команда Honor с роботом «Молния» (Lightning), который преодолел дистанцию всего за 50 минут и 26 секунд.
При этом он не был самым быстрым: управляемая человеком версия того же робота показала результат 48 минут 19 секунд. Однако по правилам соревнования приз присуждался только автономным системам, поэтому победителем был признан именно вариант с самостоятельной навигацией.
Робот «Молния» стал первым гуманоидом «потребительского уровня», завершившим такую дистанцию. Как отметило издание The Guardian, он оказался «на несколько минут быстрее мирового рекорда, установленного Джейкобом Киплимо в Лиссабоне в прошлом месяце».
Всего в соревновании приняли участие 100 команд, представивших около 300 роботов от 26 брендов. Пять команд прибыли из-за рубежа, остальные были китайскими. Масштаб гонки вырос примерно в пять раз по сравнению с первым забегом, а среди участников появились команды из Франции, Германии и Бразилии.
По сравнению с первым забегом в 2025 году результаты этого года выглядят впечатляюще. Тогда победитель — Tiangong Ultra — преодолел дистанцию за два часа 40 минут.
Теперь же победное время составило чуть более 50 минут — почти трехкратное улучшение всего за один год. Впрочем, первый забег носил скорее экспериментальный характер, поэтому нынешние результаты лучше отражают реальный уровень технологий.
Первая гонка сопровождалась множеством технических проблем: некоторые участники даже не смогли стартовать, многие падали, сталкивались или сходили с дистанции.
В этом году картина изменилась: все роботы успешно стартовали, держали стабильный темп и двигались заметно более «естественно». Учитывая сложность задачи, это действительно впечатляющий результат и показатель стремительного развития технологий.
Научить робота бегать — крайне непросто: требуется точный контроль равновесия, умение справляться с неровной поверхностью, выносливость, навигация и устойчивость к помехам (шуму, препятствиям и т.д.).
И за пределами зрелищных соревнований решение этих задач открывает широкие перспективы: от поисково-спасательных операций и военного применения до промышленности и логистики.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии