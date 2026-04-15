Youtube запустил длинную рекламу без возможности пропуска на телевизорах. Пользователи в ярости

YouTube смотрят не только на компьютерах и в мобильных приложениях, но и на смарт-телевизорах. Однако пользователи, которые смотрели YouTube на телевизоре, столкнулись с длинными рекламами, которые нельзя пропустить.

© YouTube / dexerto

Многие люди отказываются от телевидения, используя телевизор для просмотра сервисов, вроде YouTube. Однако избежать рекламы все равно не получится.

В апреле пользователи столкнулись с рекламными роликами длительностью около полутора минут, которые нельзя пропустить. Такое новшество возмутило людей.

«С таким же успехом можно смотреть обычное телевидение. YouTube становится нелепым со своей рекламой», — отметил один из пользователей Reddit.

Еще один человек заявил, что встретив рекламу длительностью в 70 секунд, он закрыл видео и перешел на HBO Max. Некоторые пользователи предположили, что YouTube таким образом подталкивает пользователей оформить подписку YouTube Premium, чтобы избавиться от рекламы.

Компания Google ранее сообщала, что в марте вернутся 30-секундные рекламные ролики, которые нельзя пропустить. При этом YouTube утверждает, что у них нет формата непропускаемой рекламы длительностью 90 секунд. В компании отметили, что изучают ситуацию.

Пока неизвестно, почему некоторые пользователи стали получать настолько долгую рекламу. Возможно, это связано с техническим сбоем.