Карта Монгольской империи в 1279 году
Монгольская империя считается самой большой сухопутной империей за всю историю. На карте показана ее территория в 1279 году.
Среди всех империй Монгольская империя на своем пике по размеру территорий лишь немного уступает Британской. Площадь Британской империи в 1920 году составляла более 35 миллионов квадратных километров, а Монгольской — примерно 24 миллиона квадратных километров в 1270 году. Таким образом, Британия когда-то контролировала до 24% суши Земли, а Монголия — до 16%. Для сравнения, Российская империя в 1895 году занимала 22,8 миллиона квадратных километров.
Своему величию Монгольская империя во многом обязана Чингисхану. Тэмуджин при рождении — сын отравленного предводителя монгольских племен Есугея-баатура. Свой путь он фактически начинал с нуля, так как после смерти отца его семья утратила свое влияние. Тэмуджин постепенно подчинил себе степные народы. В 1206 году курултай избрал его великим ханом и провозгласил создание Великого монгольского государства. Тэмуджин получил титул «каган» и принял новое имя — Чингис.
Именно при Чингисхане Монгольская империя расширялась с необычной скоростью — от Японского до Каспийского моря. Под его контролем оказались народы Сибири, часть современного Китая — Си Ся и империя Цзинь, Средняя Азия и частично Ближний Восток. В том числе Чингисхан завоевал Государство Хорезмшахов, включавшее в себя территории современного Узбекистана и Туркменистана, а также части территорий Казахстана, Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана, Ирана и Азербайджана. Его полководцы Джебе и Субэдэй совершали набеги на государства Кавказа и Восточную Европу.
Завоевания продолжили его сыновья и внуки. Батый (Бату) пошел на северо-запад. В состав его Улуса Джучи вошли, в том числе, Волжская Булгария, Крым, территория современной Башкирии и частично Северный Кавказ. Вассальную зависимость признали, в том числе, русские княжества, а также ряд государств Восточной Европы.
Хулагу — еще один внук Чингисхана — продолжил ближневосточные завоевания. При нем монгольская империя подчинила Иран (Персию), захватила Ирак, уничтожив Аббасидский халифат, воевала с Сирией.
Внук Чингисхана Хубилай завершил завоевания Китая. В 1279 году пала империя Сун. Под его контролем оказались и соседние страны, в том числе Корё (Корея). Однако в Японии и Вьетнаме Хубилая ждали неудачи.
Хотя 1279 год иногда указывают, как год максимальной территории Монгольской империи, фактически она на тот момент уже не была единой. Борьба за власть началась после смерти Чингисхана. Ситуация усугубилась, когда скончался Мункэ-хан в 1259 году. Члены рода Толуя — младшего сына Чингисхана — не могли решить, кому достанется титул великого хана (кагана).
В результате многочисленных междоусобиц улусы Джучи (Золотая Орда), Чагатая, Угэдэя и Ильханат фактически приобрели самостоятельность. Хубилай основал империю Юань в 1271 году. Он считался каганом всей Монгольской империи, но в реальности ему подчинялась Юань, охватившая территории современных Монголии и Китая. Получается, своих максимальных размеров империя достигла, когда уже фактически не была единой. При этом, не все территории, подконтрольные чингизидам, напрямую входили в улусы. Так, княжества Руси и Корё были вассалами разных частей империи, но сохраняли своих правителей.
Согласно одной из трактовок, Монгольская империя перестала существовать, когда пала империя Юань. Это произошло в результате длительного восстания «Красных повязок» в 1368 году, организованного основателем будущей китайской империи Мин. Тогон-Тэмур — последний император Юани — бежал на север в Шанду (находится на территории современного автономного района Внутренняя Монголия в Китае).
