Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: кому принадлежит госдолг США

Новая инфографика показывает, где в конечном счете сосредоточен государственный долг США: от внутренних инвесторов и иностранных правительств до Федеральной резервной системы и внутригосударственных фондов.

Инфографика: кому принадлежит госдолг США / © Visual Capitalist

Данные основаны на источниках Министерства финансов США, Объединенного экономического комитета США, статистике TIC и информации Федеральной резервной системы по состоянию на март 2026 года. Для финансирования растущего дефицита США опираются на широкий круг кредиторов — от внутренних институтов до зарубежных государств и собственного центрального банка.

Из общего объема долга в 39 триллионов долларов около 31,4 триллиона (81%) приходится на публичный долг — то есть средства, заимствованные у внутренних и внешних инвесторов. Оставшиеся 7,6 триллиона (19%) — это внутригосударственный долг, отражающий обязательства правительства перед самим собой. Эта сумма примерно вдвое превышает совокупное состояние двадцати самых богатых миллиардеров мира.

Публичный долг — это обязательства перед внешними держателями, напрямую влияющие на процентные ставки, стоимость заимствований и финансовые рынки. Внутригосударственный долг, напротив, — это средства, которые государство должно своим же структурам, прежде всего таким программам, как социальная защита.

Крупнейшими держателями среди публичных инвесторов являются взаимные и пенсионные фонды — на их долю приходится около 6,6 триллионов долларов. Это отражает высокий спрос на надежные и ликвидные активы. Федеральная резервная система удерживает на своем балансе около 4,4 триллионов долларов — больше, чем три крупнейших иностранных кредитора вместе взятые: Япония, Великобритания и Китай.

Среди частных инвесторов выделяется американский предприниматель Уоррен Баффет: через свою компанию Berkshire Hathaway он является крупнейшим негосударственным держателем казначейских векселей США — на сумму около 339 миллиардов по состоянию на конец 2025 года.

Что означает высокий долг для обычных американцев?

США входят в десятку стран с самым высоким уровнем задолженности по отношению к ВВП, и долг продолжает расти — примерно на один триллион каждые три месяца. Эта динамика напрямую влияет на уровень жизни.

По мере увеличения долга все большая часть федерального бюджета уходит на выплату процентов, вытесняя расходы на инфраструктуру, оборону и социальные программы. Высокая долговая нагрузка может сдерживать рост заработных плат и создание рабочих мест, а также способствовать повышению процентных ставок. Это, в свою очередь, делает более дорогими ипотеку, кредиты и задолженность по кредитным картам.

Таким образом, по мере роста государственного долга его структура и распределение между держателями становятся ключевыми факторами для понимания рисков как для финансовых рынков, так и для экономики в целом.