Елизавета Завьялова

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 апреля, 19:09
Рейтинг: +176
Посты: 664

Карта Аральского моря 1853 года

В XIX веке Аральское море переживало пик своей полноводности. На изображении — его карта, созданная по результатам экспедиции 1848-1849 годов.

# Аральское море
# история
# карта
Карта Аральского моря 1953 года / © A. Petermann, The Journal of the Royal Geographical Society of London / Wikipedia 
Карта Аральского моря 1953 года / © A. Petermann, The Journal of the Royal Geographical Society of London / Wikipedia 

Хотя Аральское море называют морем, на самом деле, это — озеро. В XX веке оно считалось четвертым по размеру озером в мире. 

По данным радиоуглеродного датирования, Аральское море сформировалось около 17,6 тысяч лет назад благодаря таянию горных ледников. Изначально озеро было пресным, и лишь спустя несколько тысяч лет его уровень солености значительно повысился. Уровень его воды не оставался стабильным, относительной полноводности оно достигло во второй половине XVI века.  

Попытки исследования Арала были и в XVIII веке, но они носили поверхностный характер. Первая научная экспедиция Приаралья состоялась в 1848-1849 годах. Руководил экспедицией капитан-лейтенант Алексей Бутаков. Участники исследования составили полное описание Аральского моря, в том числе, оценили глубины и изучили его острова. 

Гидрографический департамент Морского министерства в 1950 году издал Морскую карту Арала. На карту подробно нанесли береговую линию, устья впадающих рек и протоки. Отдельное внимание уделили прибрежному и островному ландшафту. Также на карту попали, в том числе, горы, переправы, плотины и населенные пункты. Масштаб карты составил 15 верст в 1 дюйм — это примерно 6,3 километра в одном сантиметре 

Карта Аральского моря 1950 года / © Бутаков А.И., Поспелов, К.Е / Гидрографический департамент Морского министерства / rusneb
Карта Аральского моря 1950 года / © Бутаков А.И., Поспелов, К.Е / Гидрографический департамент Морского министерства / rusneb

Вариант 1853 года опубликовали в «Журнале Королевского географического общества». Автором гравюры выступил картограф Август Петерман. 

В начале 60-х годов XX века Аральское море начало мелеть. Одна из причин — интенсивный забор воды из рек Амударья и Сырдарья. Эту воду использовали для нужд сельского хозяйства, в первую очередь орошения хлопка. В 1989 году озеро распалось на два водоема. Южный (Большой) Арал, расположенный в Узбекистане, практически весь превратился в пустыню Аралкум. Уровень воды в Северном Арале постепенно стабилизируется благодаря Кокаральской плотине. 

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
11 апреля, 10:10
Любовь С.

Меркурий предложили исследовать планетоходом, «убегающим» от Солнца

На Меркурии может появиться первый в истории «вечный рассвет»: ученые предложили отправить туда планетоход, который будет постоянно ехать вдоль границы дня и ночи. Подход открывает путь к изучению одного из самых загадочных миров Солнечной системы без риска разрушительного перегрева.

Астрономия
# космические аппараты
# Меркурий
# мессенджер
# планетоход
# планеты
# Солнечная система
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
