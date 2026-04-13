Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта Аральского моря 1853 года

В XIX веке Аральское море переживало пик своей полноводности. На изображении — его карта, созданная по результатам экспедиции 1848-1849 годов.

Карта Аральского моря 1953 года / © A. Petermann, The Journal of the Royal Geographical Society of London / Wikipedia

Хотя Аральское море называют морем, на самом деле, это — озеро. В XX веке оно считалось четвертым по размеру озером в мире.

По данным радиоуглеродного датирования, Аральское море сформировалось около 17,6 тысяч лет назад благодаря таянию горных ледников. Изначально озеро было пресным, и лишь спустя несколько тысяч лет его уровень солености значительно повысился. Уровень его воды не оставался стабильным, относительной полноводности оно достигло во второй половине XVI века.

Попытки исследования Арала были и в XVIII веке, но они носили поверхностный характер. Первая научная экспедиция Приаралья состоялась в 1848-1849 годах. Руководил экспедицией капитан-лейтенант Алексей Бутаков. Участники исследования составили полное описание Аральского моря, в том числе, оценили глубины и изучили его острова.

Гидрографический департамент Морского министерства в 1950 году издал Морскую карту Арала. На карту подробно нанесли береговую линию, устья впадающих рек и протоки. Отдельное внимание уделили прибрежному и островному ландшафту. Также на карту попали, в том числе, горы, переправы, плотины и населенные пункты. Масштаб карты составил 15 верст в 1 дюйм — это примерно 6,3 километра в одном сантиметре

Карта Аральского моря 1950 года / © Бутаков А.И., Поспелов, К.Е / Гидрографический департамент Морского министерства / rusneb

Вариант 1853 года опубликовали в «Журнале Королевского географического общества». Автором гравюры выступил картограф Август Петерман.

В начале 60-х годов XX века Аральское море начало мелеть. Одна из причин — интенсивный забор воды из рек Амударья и Сырдарья. Эту воду использовали для нужд сельского хозяйства, в первую очередь орошения хлопка. В 1989 году озеро распалось на два водоема. Южный (Большой) Арал, расположенный в Узбекистане, практически весь превратился в пустыню Аралкум. Уровень воды в Северном Арале постепенно стабилизируется благодаря Кокаральской плотине.