Китай запустил первый подводный проект по улавливанию углерода у берегов Хайнаня

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) объявила о начале строительства проекта по улавливанию, использованию и хранению углерода на газовом месторождении Дунфан 1-1 в южной провинции Хайнань.

© CMG

Этот проект стал первой в стране демонстрационной инициативой, в рамках которой применяется технология закачки углекислого газа на морских месторождениях для повышения добычи природного газа. После выхода на полную мощность он будет способен ежегодно навсегда хранить под землей более одного миллиона тонн CO₂.

Закачка углерода для увеличения газоотдачи — это специализированное направление технологий CCUS. Ее основная идея заключается в том, чтобы превратить углекислый газ, выделяющийся при добыче природного газа, в полезный ресурс. После улавливания и очистки CO₂ сжимают и закачивают обратно в газоносные пласты, где он действует как «движущая сила», помогая извлекать трудноизвлекаемые запасы газа.

Руководитель проекта на месторождении Дунфан 1-1 Юй Фасун отметил, что инициатива позволяет перенести процессы декарбонизации с наземных объектов непосредственно на морские платформы. Такой подход обеспечивает сокращение выбросов у самого источника при добыче газа на шельфе, значительно повышая как эффективность производства, так и экологические показатели.

После завершения строительства проект будет полностью интегрирован с существующей инфраструктурой добычи на месторождении Дунфан 1-1. Он увеличит пропускную способность подводной трубопроводной сети в акватории Ингэхаи, поддержит экономически эффективную разработку газовых ресурсов с высоким содержанием углерода в регионе и поможет обеспечить долгосрочную стабильную добычу на всей группе месторождений Дунфан.