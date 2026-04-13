Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
13 апреля, 07:00
Новый тип пусковой установки заметили на эсминце ВМС США

Эсминец класса «Арли Берк» USS Carl M. Levin получил любопытное новое дополнение на кормовой части верхней палубы.

Новый тип пусковой установки заметили на эсминце ВМС США / © USN

На эсминце ВМС США класса «Арли Берк» USS Carl M. Levin появилась новая, сразу не поддающаяся опознанию, пусковая установка. В прошлом году в той же зоне на двух других кораблях этого типа — USS Bainbridge и USS Winston S. Churchill — были замечены пусковые установки для перехватчиков беспилотников Coyote. В настоящее время флот США изучает несколько вариантов интеграции более дешевых средств борьбы с дронами на различных кораблях, стремясь усилить их защиту от этой быстро растущей угрозы. Новая установка также может предназначаться для запуска других типов боеприпасов, беспилотников и/или ложных целей.

Пусковая установка размещена на палубе в кормовой части надстройки корабля — между торпедными аппаратами по левому борту и кормовой батареей универсальных вертикальных пусковых установок Mk 41. Судя по доступным изображениям, она имеет несколько ячеек. Не вполне ясно, может ли установка вращаться или закреплена неподвижно, однако второе представляется более вероятным — на это указывает, в частности, наличие круглого основания. Похоже, что при стрельбе она поднимается вверх.

Назначение установки и тип применяемых ею боеприпасов остаются неизвестными. По крайней мере, по состоянию на декабрь 2025 года на USS Carl M. Levin ее еще не было. Анализ доступных данных не показывает ее наличия на других эсминцах этого класса, и пока неизвестно, планирует ли ВМС устанавливать такие системы более широко. 

Одна из наиболее вероятных версий — что это пусковая установка для противодронного перехватчика White Spike от компании Zone 5 Technologies. Представленный ранее вариант установки для White Spike имел четырехячеечную конструкцию и отличался от той, что теперь установлена на USS Carl M. Levin. Тем не менее между ними прослеживается значительное сходство — как по форме, так и, вероятно, по функционалу. Особенно бросается в глаза трапециевидная форма передней части и общая компоновка.

White Spike проходит испытания в рамках проекта Counter Unmanned Aerial Systems – NEXT (Counter-NEXT), который с 2024 года реализуется Управлением оборонных инноваций Пентагона. Появление этой системы на эсминце ВМС выглядит логичным, учитывая, что программа Counter-NEXT уделяет особое внимание морским применениям.

Также в рамках Counter-NEXT испытывается противодронный перехватчик Roadrunner-M компании Anduril. Однако известные на сегодняшний день пусковые установки для него не соответствуют тому, что видно на USS Carl M. Levin. Кроме того, Roadrunner-M рассчитан на вертикальный запуск и аналогичное возвращение для повторного использования, если в ходе миссии он не атакует цель.

Еще один вариант — использование ее для запуска беспилотников, включая барражирующие боеприпасы или ложные цели. В последние годы ВМС активно экспериментируют с длительно находящимися в воздухе беспилотными приманками, предназначенными для отвлечения противокорабельных крылатых ракет и дезориентации противника. 

Новая установка на USS Carl M. Levin может также применяться для запуска малодальных ложных целей и других средств противодействия.

В целом ВМС США имеют давнюю практику установки новых или усовершенствованных систем — как вооружения, так и средств защиты — сначала на ограниченное число эсминцев типа «Арли Берк». В ряде случаев такие решения затем распространяются на другие корабли серии или становятся основой для более масштабных программ модернизации. Эти эсминцы еще долгие годы будут составлять основу надводных сил флота, а значит, их оснащение будет постоянно обновляться по мере появления новых угроз и технологий.

Каково бы ни было назначение новой установки, ее появление на корме USS Carl M. Levin — еще одно свидетельство того, что возможности эсминцев класса «Арли Берк» продолжают развиваться.

