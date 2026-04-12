Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
13 апреля, 00:11
Рейтинг: +175
Посты: 663

В каких странах больше всего дата-центров

В последние годы по всему миру наблюдается активное строительство дата-центров, стимулируемое развитием искусственного интеллекта и облачных технологий. На инфографике показано, сколько дата-центров расположено в странах мира.

В каких странах больше всего дата-центров / © Brilliant maps

По данным Data Center Map, в 174 странах мира находится 11215 дата-центров. Более трети приходится на США и их количество постоянно растет. На инфографике авторы указали значение в 4088 дата-центров, однако с тех пор их количество в базе выросло до 4146. 

С большим отрывом на втором месте оказалась Великобритания с 509 (515) дата-центрами. Схожее количество построили и в Германии — 507 (514) объектов.

Китай оказался лишь на четвертом месте. По данным проекта, там построили 369 дата-центров. Однако эта цифра, вероятно, связана с тем, как пополняется база данных. Операторы сами отправляют в Data Center Map информацию о своем дата-центре.

В топ-5 попала также Франция, где расположены 346 (345) дата-центров. Более 200 объектов построили в Бразилии, Италии, Японии, Австралии, Индии и Канаде. В России, по данным Data Center Map, число дата-центров превысило 180.

Создатели Data Center Map ежедневно пополняют свою базу. Цифры, указанные на инфографике, немного отстают от актуальных, но она позволяет увидеть общую тенденцию. 

