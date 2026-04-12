Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В каких странах больше всего дата-центров
В последние годы по всему миру наблюдается активное строительство дата-центров, стимулируемое развитием искусственного интеллекта и облачных технологий. На инфографике показано, сколько дата-центров расположено в странах мира.
По данным Data Center Map, в 174 странах мира находится 11215 дата-центров. Более трети приходится на США и их количество постоянно растет. На инфографике авторы указали значение в 4088 дата-центров, однако с тех пор их количество в базе выросло до 4146.
С большим отрывом на втором месте оказалась Великобритания с 509 (515) дата-центрами. Схожее количество построили и в Германии — 507 (514) объектов.
Китай оказался лишь на четвертом месте. По данным проекта, там построили 369 дата-центров. Однако эта цифра, вероятно, связана с тем, как пополняется база данных. Операторы сами отправляют в Data Center Map информацию о своем дата-центре.
В топ-5 попала также Франция, где расположены 346 (345) дата-центров. Более 200 объектов построили в Бразилии, Италии, Японии, Австралии, Индии и Канаде. В России, по данным Data Center Map, число дата-центров превысило 180.
Создатели Data Center Map ежедневно пополняют свою базу. Цифры, указанные на инфографике, немного отстают от актуальных, но она позволяет увидеть общую тенденцию.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии