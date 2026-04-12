Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Каким выпускникам сложнее всего найти работу в США

Многие выпускники колледжей и университетов не могут найти работу. На инфографике показано, представители каких специальностей чаще всего сталкиваются с безработицей в США.

Инфографика: каким выпускникам сложнее всего найти работу в США / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

В 2024 году не могли найти работу 5,6% недавних выпускников американских колледжей. Среди молодых работников без высшего образования уровень безработицы достигает 7,8%.

Среди выпускников чаще всего с безработицей сталкивались антропологи. Уровень безработицы в этой сфере составил 7,9%. В среднем молодые антропологи зарабатывали около 45 тысяч долларов США в год.

Компьютерная инженерия — одна из самых высокооплачиваемых областей для молодых специалистов. Средняя зарплата на начальном уровне в этой сфере — 90 тысяч долларов США. Однако получить работу по этой специальности не так просто, а уровень безработицы достигал 7,8%.

Схожие показатели по безработице также оказались у выпускников по направлению «изобразительное искусство» — 7,7%. Уровень безработицы в 7% оказался у выпускников компьютерных наук и исполнительского искусства.

Как видно на инфографике, два самых высокооплачиваемых направления из всей топ-30 также оказались одними из наиболее труднодоступных. Это, в том числе, связано с массовыми сокращениями в технологической отрасли в 2022–2024 годах. Ситуация повлияла и на трудоустройство молодых специалистов.

В 2026 году на IT-рынок повлияло развитие искусственного интеллекта, из-за которого молодым людям стало еще сложнее войти в индустрию.

При создании инфографики авторы использовали сводные данные Федерального резервного банка Нью-Йорка, основанные на данных Бюро переписи населения США и Американского обследования населения (American Community Survey).