Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
12 апреля, 18:24
Рейтинг: +174
Посты: 662

Каким выпускникам сложнее всего найти работу в США 

Многие выпускники колледжей и университетов не могут найти работу. На инфографике показано, представители каких специальностей чаще всего сталкиваются с безработицей в США.

Инфографика: каким выпускникам сложнее всего найти работу в США / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained 
В 2024 году не могли найти работу 5,6% недавних выпускников американских колледжей. Среди молодых работников без высшего образования уровень безработицы достигает 7,8%.

Среди выпускников чаще всего с безработицей сталкивались антропологи. Уровень безработицы в этой сфере составил 7,9%. В среднем молодые антропологи зарабатывали около 45 тысяч долларов США в год. 

Компьютерная инженерия — одна из самых высокооплачиваемых областей для молодых специалистов. Средняя зарплата на начальном уровне в этой сфере — 90 тысяч долларов США. Однако получить работу по этой специальности не так просто, а уровень безработицы достигал 7,8%.

Схожие показатели по безработице также оказались у выпускников по направлению «изобразительное искусство» — 7,7%. Уровень безработицы в 7% оказался у выпускников компьютерных наук и исполнительского искусства. 

Как видно на инфографике, два самых высокооплачиваемых направления из всей топ-30 также оказались одними из наиболее труднодоступных. Это, в том числе, связано с массовыми сокращениями в технологической отрасли в 2022–2024 годах. Ситуация повлияла и на трудоустройство молодых специалистов.

В 2026 году на IT-рынок повлияло развитие искусственного интеллекта, из-за которого молодым людям стало еще сложнее войти в индустрию.

При создании инфографики авторы использовали сводные данные Федерального резервного банка Нью-Йорка, основанные на данных Бюро переписи населения США и Американского обследования населения (American Community Survey). 

10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
11 апреля, 19:45
Evgenia Vavilova

Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

Ученые давно знают как с хорошим приближением прогнозировать рост поверхностей. Но экспериментально подтвердить точное соответствие реальных процессов и модели — гораздо более сложная задача, у которой, тем не менее, есть решение.

Физика
# квазичастицы
# молекулярно-лучевая эпитаксия
# полупроводники
# поляритоны
10 апреля, 18:17
НИТУ МИСИС

Игорь Блинков: «Для нового прорыва в космонавтике нужны не идеи, а новые материалы»

После глобальных прорывов прошлого столетия космонавтика неспешно продолжает свое эволюционное развитие. Ученые и инженеры уже несколько десятилетий бьются за каждый килограмм полезной нагрузки, работая над созданием деталей для ракет и спутников из легких и прочных материалов. По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова, за последние пять лет в отечественной космонавтике появилось около 30 новых сплавов и композитов, которые сокращают массу изделий. Однако для новых революционных прорывов в отрасли ограничения материалов по-прежнему остаются одним из фундаментальных барьеров, который ученые пока не могут преодолеть без серьезных компромиссов. Ко Дню космонавтики доктор технических наук, профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС Игорь Блинков рассказывает о перспективных материалах для космоса.

НИТУ МИСИС
# космическая отрасль
# космос
# материаловедение
# технологии
8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
Последние новости:

  1. Физики впервые экспериментально подтвердили КПЖ-уравнение для двумерных систем

    11 апреля, 19:45

  2. Меркурий предложили исследовать планетоходом, «убегающим» от Солнца

    11 апреля, 10:10

  3. Live: возвращение Artemis II на Землю

    10 апреля, 21:13

  4. Игорь Блинков: «Для нового прорыва в космонавтике нужны не идеи, а новые материалы»

    10 апреля, 18:17
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

