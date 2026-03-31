Экономисты раскрыли причины гендерного разрыва в зарплатах выпускников колледжей
Ученые ВШЭ изучили карьеры 600 тысяч выпускников российского среднего профессионального образования и нашли, что уже на старте карьеры разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами достигает 23%, а через 3 года разница удваивается. Это связано с тем, что поступающие в колледжи юноши и девушки выбирают разные специальности. К таким выводам пришли сотрудники факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Рощин, Наталья Емелинаи Ксения Рожкова.
Исследования в России помогли выявить заметный разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами, получившими высшее образование. При этом подобных исследований рынка труда выпускников системы среднего профессионального образования (СПО), несмотря на его масштаб, практически не проводилось. Между тем в системе СПО мужчины и женщины значительно чаще выбирают разные направления подготовки, чем в системе высшего образования. Кроме того, выпускники этой системы образования начинают работать раньше и быстрее включаются в экономическую деятельность, что делает старт карьеры особенно важным этапом в формировании зарплатной разницы. Авторы изучили рабочие траектории сотен тысяч выпускников колледжей, чтобы узнать, как выбор направления и особенности рынка труда отражаются на их первых заработках. Статья опубликована в журнале «Вопросы образования».
В основе исследования лежат данные Роструда о выпускниках СПО 2022 года в возрасте от 18 до 25 лет. Авторы рассмотрели обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена. Оценивалась только официальная занятость по трудовому договору через полгода после выпуска. Всего в выборку попали 633 тысячи выпускников, из которых 222 тысячи были официально трудоустроены.
Авторы выявили разницу в оплате труда мужчин и женщин и проследили динамику гендерного разрыва, сравнив показатели выпускников 2022 и 2019 годов. Оказалось, что при выборе образовательной траектории в СПО наблюдается значительная гендерная сегрегация, ведущая впоследствии к отраслевой сегрегации на рынке труда. Среди квалифицированных рабочих около 70% мужчин имеют техническое образование, тогда как среди женщин таких только 18%. Наиболее популярные направления у девушек — науки об обществе, медицина, педагогика: их выбирают 34, 24 и 14% учащихся соответственно. Юноши оканчивают колледжи по этим специальностям лишь в 15,5, 5,5 и 0,8% случаев.
Мужчины с техническим образованием чаще работают в обрабатывающей промышленности, строительстве и энергетике. Женщины же, независимо от полученной специальности, чаще идут в торговлю и сферу услуг, где барьеры для входа минимальны, но и уровень оплаты труда ниже.
Среди специалистов среднего звена мужчины зарабатывают на 12–21% больше в зависимости от направления подготовки. Часть этого разрыва объясняется различиями в распределении по отраслям и профессиям, однако сохраняется и необъясненная компонента. Так, в добыче полезных ископаемых мужчины получают в среднем на 10 тысяч рублей в месяц больше женщин.
«Распределение по профессиям и специальностям связано и с личными предпочтениями, и с социокультурными установками. Мужчины в технических профессиях чаще приходят на позиции квалифицированных рабочих, спрос на которых заметно вырос в последние годы. Женщины, даже занимающие руководящие должности, чаще концентрируются в отраслях, где зарплата ниже, например в медицине и образовании», — объясняет доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ксения Рожкова.
При этом женщины чаще занимают рабочие места, которые соответствуют или превышают их уровень квалификации. Среди специалистов среднего звена более трети выпускниц работают руководителями или специалистами высшего уровня. Это указывает на то, что различия в заработной плате не сводятся к различиям в формальной квалификации.
Как отметили авторы, меры по сокращению разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами должны быть направлены на снижение сегрегации при выборе образовательных программ, расширение возможностей входа женщин в высокооплачиваемые технические и индустриальные профессии, а также на совершенствование механизмов перехода от учебы к работе.
Полученные оценки относятся к первому месту работы после выпуска и отражают ранний этап карьеры. «При этом, если говорить об изменении уровня гендерного неравенства в целом по экономике, он за последние 10–15 лет скорее снижался», — подчеркнула Ксения Рожкова.
